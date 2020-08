Le circuit de la PGA 2019-2020 arrive dans la dernière ligne droite.

Il ne reste que trois événements dans le circuit PGA raccourci COVID-19: le Northern Trust, le BMW Championship et le Tour Championship – autrement connu sous le nom de séries éliminatoires de la FedEx Cup. Ces épreuves, qui comportent un terrain de 125 joueurs, sont le moyen pour le golf de déterminer son champion pour une saison donnée. Tous les 125 golfeurs dans le domaine initial bénéficient d’une exemption d’un an du PGA Tour; les gagnants de l’un ou l’autre des deux premiers événements éliminatoires reçoivent une exemption de deux ans; et le gagnant général reçoit une exemption de cinq ans.

Cela dit, tout le monde ne franchira pas le Northern Trust; le peloton sera ramené à 70 pour le championnat BMW et, éventuellement, à 30 pour le championnat du circuit. De cette façon, seuls les meilleurs golfeurs de la planète ont la garantie de remporter le prix le plus élevé du PGA Tour.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la FedExCup 2020, y compris les classements, les règles et les formats de points, les horaires et les paiements:

Classement de la FedEx Cup 2020

Avec la conclusion du Championnat Wyndham 2020 – le dernier événement de la saison régulière du PGA Tour – le peloton final de 125 golfeurs a été établi. Justin Thomas, qui compte trois victoires et plusieurs classements dans le top 10 cette saison, détient une avance considérable sur Collin Morikawa, deuxième place, même si le peloton final est sûr de changer considérablement au cours des trois dernières épreuves de la saison. Voici les 125 golfeurs qui ont fait partie du Northern Trust 2020:

Rang

Joueur

Points

1. Justin Thomas 2 458 2. Collin Morikawa 1 902 3. Webb Simpson 1 878 4. Bryson DeChambeau 1 657 5. Sungjae Im 1 633 6. Patrick Reed 1 426 7. Daniel Berger 1 347 8. Rory McIlroy 1 327 9. Brendon Todd 1 316 10. Jon Rahm 1 295 11. Xander Schauffele 1 258 12. Lanto Griffin 1 159 13. Abraham Ancer 1 099 14. Marc Leishman 1 086 15. Dustin Johnson 1 071 16. Sebastián Muñoz 1 045 17. Kevin Na 1 036 18. Hideki Matsuyama 1 030 19. Tyrrell Hatton 1 025 20. Cameron Champ 951 21. Adam Long 912 22. Kevin Streelman 909 23. Tony Finau 907 24. Scottie Scheffler 900 25. Billy Horschel 893 26. Joaquin Niemann 878 27. Harris English 867 28. Viktor Hovland 842 29. Ryan Palmer 838 30. Cameron Smith 807

(Coupure du championnat du circuit)

31. Byeong Hun An 765 32. Patrick Cantlay 745 33. Gary Woodland 741 34. Matthew Wolff 739 35. Tyler Duncan 736 36. Adam Scott 726 37. Nick Taylor 720 38. Joel Dahmen 720 39. Tom Hoge 716 40. Kevin Kisner 710 41. Richy Werenski 703 42. Mark Hubbard 701 43. Brendan Steele 669 44. Adam Hadwin 654 45. Jason Day 653 46. Michael Thompson 647 47. Carlos Ortiz 630 48. Andrew Landry 626 49. Tiger Woods 604 50. Dylan Frittelli 604 51. Matthew Fitzpatrick 602 52. Mackenzie Hughes 597 53. Danny Lee 588 54. Jim Herman 581 55. Paul Casey 559 56. Corey Conners 535 57. Max Homa 526 58. Maverick McNealy 523 59. JT Poston 516 60. Doc Redman 514 61. Sung Kang 512 62. Talor Gooch 508 63. Matt Kuchar 502 64. Charles Howell III 492 65. Denny McCarthy 489 66. Bubba Watson 489 67. Phil Mickelson 488 68. Henrik Norlander 483 69. Brian Harman 480 70. Xinjun Zhang 474

(Coupure du championnat BMW)

71. Sepp Straka 466 72. Harry Higgs 465 73. Harold Varner III 457 74. Bud Cauley 443 75. Vaughn Taylor 442 76. Brian Stuard 438 77. Patrick Rodgers 431 78. Alex Noren 428 79. Pat Perez 421 80. Troy Merritt 419 81. Robby Shelton 417 82. Si Woo Kim 409 83. Chez Reavie 408 84. Nate Lashley 395 85. Ian Poulter 392 86. Matt Jones 388 87. Cameron Tringale 381 88. Rickie Fowler 381 89. Tommy Fleetwood 380 90. Jason Kokrak 376 91. Cameron Davis 374 92. Emiliano Grillo 373 93. Matthew NeSmith 372 94. Scott Harrington 370 95. Ryan Armor 366 96. Ryan Moore 360 ​​97. Brooks Koepka 360 98. Brandt Snedeker 358 99. Louis Oosthuizen 354 100. Jordanie Spieth 354 101. Russell Henley 352 102. Sam Ryder 349 103. Sam Burns 345 104. Zach Johnson 337 105. Keith Mitchell 328 106. Zac Blair 324 107. Scott Brown 323 108. Brian Gay 323 109. Justin Rose 313 110. Kyoung -Hoon Lee 312 111. Charley Hoffman 311 112. Keegan Bradley 309 113. Graeme McDowell 305 114. Adam Schenk 303 115. Lucas Glover 303 116. Luke List 297 117. Scott Stallings 296 118. Brice Garnett 294 119. Scott Piercy 291 120. Rory Sabbatini 291 121. Beau Hossler 286 122. Shane Lowry 283 123. Tom Lewis 281 124. Bo Hoag 281 125. Wyndham Clark 276

(Limite du Northern Trust)

Comment fonctionnent les éliminatoires de la FedEx Cup?

La saison régulière du PGA Tour mène aux éliminatoires de la FedEx Cup, chaque événement officiel du PGA Tour attribuant des points aux golfeurs qui ont fait la coupe de 36 trous à un événement donné. Les 125 meilleurs golfeurs au chapitre des gains de points à la fin de la saison régulière (le championnat Wyndham) sont éligibles pour participer aux séries éliminatoires.

Les séries éliminatoires commencent avec le Northern Trust, les golfeurs visant à dépasser la coupure du week-end afin de pouvoir gagner des points supplémentaires de la FedEx Cup. Même les golfeurs qui ne font pas la coupe, cependant, peuvent toujours progresser tant qu’ils terminent parmi les 70 meilleurs golfeurs en points combinés de la FedEx Cup de la saison régulière et du Northern Trust. À partir de là, la FedEx Cup passe au championnat BMW, qui permet à tous les participants de jouer pendant tout le tournoi en quatre manches. Seuls les 30 meilleurs joueurs du classement de la FedEx Cup peuvent passer à l’événement final de la saison: le Tour Championship.

Le but ultime est de remporter le Tour Championship, qui non seulement rapporte un énorme salaire, mais fournit également une exemption du PGA Tour pour les cinq saisons suivantes. Ce golfeur a également le droit de se vanter en tant que golfeur de l’année pour cette saison.

Système de points FedEx Cup

Chaque événement officiel du PGA Tour attribue des points aux golfeurs qui ont au moins fait la coupe de 36 trous à un tournoi donné. Les gagnants des événements réguliers du PGA Tour gagnent 500 points de la Coupe FedEx; gagnants à l’une des quatre majeures ou les joueurs gagnent 600 points; les gagnants des championnats du monde de golf gagnent 550 points. Pour tous les événements du PGA Tour disputés face au WGC ou aux tournois majeurs, le gagnant gagne 300 points.

Une fois dans les séries éliminatoires, les gains potentiels de points sont multipliés par trois, ce qui signifie que le vainqueur de l’un des deux premiers événements éliminatoires reprendra. 1500 points de la Coupe FedEx, par opposition à 500 (les officiels du PGA Tour ont réduit les éliminatoires de 2020 d’un facteur de quatre à un facteur de trois en raison de la saison raccourcie du COVID-19). Les points gagnés lors de ces épreuves sont ajoutés au décompte de la saison régulière d’un joueur, le peloton pour les épreuves éliminatoires ultérieures (les 70 premiers pour le championnat BMW, les 30 premiers pour le championnat du circuit) étant déterminé sur les points combinés.

(Un détail complet des distributions de points en séries éliminatoires est disponible ici).

Le championnat de la tournée efface l’ardoise en termes de classement de la FedEx Cup. Cela dit, le Tour en 2019 a introduit un modèle de handicap qui donne aux golfeurs les mieux classés un avantage significatif sur les autres concurrents au début du tournoi. Le golfeur avec le meilleur score à l’issue du PGA Tour, handicaps compris, est nommé champion.

Calendrier des éliminatoires de la FedEx Cup

Le Northern Trust

Rendez-vous: 20-24 aoûtCours: TPC BostonEmplacement: Norton, Mass.

Le Northern Trust – anciennement connu sous le nom de Barclays – est le premier des éliminatoires de la FedEx Cup. Il est limité à un field de 125 joueurs, basé sur le classement de la FedEx Cup du PGA Tour actuel. Bien qu’il comporte une coupe de week-end, il permet toujours aux joueurs qui terminent dans le top 70 du classement de se qualifier pour le championnat BMW.

Championnat BMW

Rendez-vous: 27-30 aoûtCours: Olympia Fields Country ClubEmplacement: Olympia Fields, Ill.

Le championnat BMW, anciennement connu sous le nom de Western Open, est l’avant-dernier tournoi de la FedEx Cup, mettant en vedette les 70 meilleurs joueurs du classement de la FedEx Cup (y compris les égalités) tel que déterminé par The Northern Trust. Cet événement est distinct en ce qu’il ne comporte pas de coupure de 36 trous; les 70 joueurs invités et plus ont participé à l’ensemble de l’événement en quatre manches, seuls les 30 meilleurs joueurs du classement de la FedEx Cup passant au championnat du circuit.

Championnat de tournée

Rendez-vous: 4-7 septembreCours: Parcours de golf d’East LakeEmplacement: Atlanta

Le Tour Championship représente non seulement l’événement final des éliminatoires de la FedEx Cup, mais également l’événement final du PGA Tour 2019-2020 (bien que des événements précédemment programmés se tiendront plus tard cette année dans le cadre de la saison 2020-21). Il aura lieu au East Lake Golf Course à Atlanta, qui accueille l’événement depuis 2004.

Le tournoi de 2019 a adopté un système de handicap pour s’assurer que son vainqueur serait également le champion de la FedEx Cup: le joueur avec le plus de points de la FedEx Cup au début du tournoi remportera la tête de série n ° 1 à partir de 10 sous la normale, avec le 2 graines à partir de 8 sous et ainsi de suite. Voici le système complet de handicap:

1 graine: (10 sous)2 graines: (8 sous)3 graines: (7 sous)4 graines: (6 sous)5 graines: (5 sous)Graines 6-10: (4 sous)Graines 11-15: (3 sous)Graines 16-20: (2 sous)Graines 21-25: (1 sous)Graines 26-30: (par)

Paiements de la FedEx Cup 2020

Le vainqueur de la FedEx Cup 2020 devrait gagner une somme d’argent scandaleuse, même selon les normes du PGA Tour. En 2019, Rory McIlroy a gagné 15 millions de dollars en prix en argent pour avoir remporté le Tour Championship: le paiement le plus élevé de l’histoire du golf.

Le sac à main de la FedEx Cup 2019 était un montant absurde de 70 millions de dollars, qui comprenait un pool de bonus de saison régulière de 10 millions de dollars attribué aux 10 meilleurs golfeurs du classement de la FedEx Cup via le championnat Wyndham (le dernier événement de la saison avant les séries éliminatoires). En tout, les 30 derniers golfeurs se sont partagés 45 millions de dollars sur le championnat du circuit.

(La distribution complète de l’argent de la FedEx Cup est disponible ici).

Vous trouverez ci-dessous une liste complète du prix et des paiements 2019:

1. Rory McIlroy 15 millions de dollars 2. Xander Schauffele 5 millions de dollars T-3. Justin Thomas 3,5 millions de dollars T-3. Brooks Koepka 3,5 millions de dollars 5. Paul Casey 2,5 millions de dollars 6. Adam Scott 1,9 million de dollars 7. Tony Finau 1,3 million de dollars 8. Chez Reavie 1,1 million de dollars T-9. Patrick Reed 843 333 $ T-9. Kevin Kisner 843 333 $ T-9. Hideki Matsuyama 843 333 $ T-12. Bryson DeChambeau 682 500 $ T-12. Jon Rahm 682 500 $ 14. Jason Kokrak 620 000 $ 15. Gary Woodland 595 000 $ T-16. Tommy Fleetwood 551666 $ T-16. Webb Simpson 551666 $ T-16. Matt Kuchar 551666 $ T-19. Singjae Im 512 500 $ T-19. Rickie Fowler 512 500 $ T-21. Louis Oosthuizen 478 000 $ T-21. Abraham Ancer 478 000 $ T-21. Patrick Cantlay 478 000 $ T-24. Marc Leishman 450 500 $ T-24. Brandt Snedeker 450 500 $ T-26. Justin Rose 430 000 $ T-26. Corey Conners 430 000 $ 28. Charles Howell III 415 000 $ T-29. Dustin Johnson 400 000 $ T-29. Lucas Glover 400 000 $