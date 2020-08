La pire planification de tous les temps dans l’histoire de l’enseignement supérieur se déroule autour de nous, une fête fraternelle et un kegger d’appartement à la fois. Ramener des étudiants sur le campus après avoir été éloignés de beaucoup de leurs amis depuis mars dernier – qui aurait pu savoir qu’ils seraient incroyablement sociaux, la pandémie serait damnée?

Le recul sur cette erreur de calcul épique a commencé, les écoles fermant les cours en personne dans un certain nombre d’endroits. (À moins, bien sûr, que cela n’ait été entièrement calculé et que les universités voulaient obtenir tout le logement et les frais de scolarité qu’elles pouvaient avant d’être forcées de fermer des salles de classe.) Maintenant, les écoles tentent de réprimer les comportements irresponsables: le Connecticut a expulsé certains étudiants des dortoirs. et d’autres universités ont également menacé de prendre des mesures disciplinaires.

C’est une tentative de plus pour sauver une autre mésaventure américaine dans l’été de COVID.

Là où cette farce totale croise les sports universitaires, c’est bien sûr sur le terrain de football. Les écoles qui ont manifesté leur intention de pratiquer leur sport de vache à lait restent déterminées à jouer. Ceci est particulièrement intéressant à la Conférence de la côte atlantique.

Jeudi, l’État de Caroline du Nord est devenu la troisième école de l’ACC à arrêter les cours en personne en raison de la propagation du virus. Cependant, l’école ne ferme pas les résidences universitaires, ce qui permet aux étudiants de rester sur le campus.

Cela fait suite aux décisions de la Caroline du Nord et de Notre-Dame d’arrêter les cours en personne plus tôt cette semaine. UNC a renvoyé les étudiants chez eux; Notre-Dame est en attente de deux semaines avant de décider comment procéder pour le long terme.

Les Tar Heels et Fighting Irish ont annulé les entraînements de football mercredi et jeudi, mais le leadership sportif des deux écoles a déclaré qu’ils prévoyaient de continuer vers une saison. NC State a déclaré dans un communiqué qu’il «continuera à organiser des entraînements et des entraînements pour nos équipes… dans l’espoir de concourir cet automne. … »Pas encore de pause à Raleigh.

C’est le moment où l’athlétisme universitaire lie ses propres mains derrière son dos. Parce que si les athlètes sont vraiment censés être comme le reste du corps étudiant, les sports d’automne – en particulier le football, que la NCAA classe comme un sport viral à haut risque – cesseraient avec d’autres activités sur le campus. Mais ils ne le sont pas, car nous savons tous que les joueurs de football ne sont pas simplement comme le reste du corps étudiant.

Ce sont des moteurs de revenus. Il faut donc faire des exceptions. Ce qui fait des trous dans tous les arguments d’amateurisme auxquels la NCAA s’est accrochée pendant des décennies.

La situation en Caroline du Nord est particulièrement flagrante, les non-athlètes étant renvoyés chez eux, ce qui a suscité suffisamment de réactions de la part des professeurs pour que le chancelier de l’école se soit senti obligé de demander aux sports de se retirer pour le moment. Auparavant, le basketteur de Tar Heels Garrison Brooks avait noté sur Twitter plus tôt cette semaine: «Quelle est donc la différence entre les étudiants athlètes et les étudiants réguliers? Sommes-nous immunisés contre ce virus parce que nous pratiquons un sport? » Pas à l’abri, mais plus précieux pour les résultats. Voilà la différence.

Les ligues Stubborn / Steadfast Six qui continuent de jouer au football sont subdivisées en Big Three et Little Three, l’ACC rejoignant la Southeastern Conference et Big 12 dans l’ancien groupe. Parmi les trois grands, le CAC était considéré comme le plus bancal dans son engagement à aller de l’avant. Avec des institutions plus prestigieuses sur le plan académique que les deux autres ligues et deux écoles situées dans des zones soumises à des restrictions de voyage importantes (Syracuse et Boston College), on pensait que la queue athlétique aurait plus de mal à remuer ce chien académique.

Mais à partir de 16 h 30 (HE) jeudi – les choses changent à la hâte ces jours-ci, alors horodatons-le – personne dans la ligue n’appuie sur le bouton d’éjection. Enfer, l’État de Floride vient d’annoncer ses projets de talonnage lors des matchs de football. Notre Dame espère revenir sur les terrains de pratique cette semaine, même si l’école a interrompu toute réunion en personne des clubs et organisations étudiants et fermé tous les centres de conditionnement physique et de loisirs.

(Le directeur sportif de l’école, Jack Swarbrick, a déclaré à Sports Illustrated au printemps qu’un environnement d’apprentissage sur le campus était nécessaire pour jouer au football. « Je déteste parler en absolu, mais je ne vois pas le faire », a-t-il déclaré. les étudiants doivent être sur le campus. »Heureusement pour l’entraîneur Brian Kelly, les étudiants sont toujours sur le campus. Même si les cours ne le sont pas. Pour le moment, cela semble suffisant pour Notre-Dame.)

L’ACC pourrait passer de l’acolyte de la SEC et du Big 12 à la ligue des Big Three, la plus disposée à passer au coup d’envoi. La clôture de la conférence est peut-être terminée.

Le cas le plus curieux est ce qui se passe avec les Little Three, qui continuent également d’avancer vers la saison sans presque autant de récompense financière en jeu. La ceinture solaire vient d’avoir un quart-arrière de première année, Mikele Colasurdo de l’État de Géorgie, a annoncé jeudi qu’il ne jouerait pas cette saison après avoir développé une myocardite comme effet secondaire du COVID-19. Colasurdo a déclaré à . qu’il pensait que les Panthers devraient toujours jouer au football cette saison, et un porte-parole de l’école a déclaré dans un courrier électronique à SI que Georgia State avait l’intention de le faire. Un joueur de Houston, membre de l’American Athletic Conference, a également déclaré qu’il ne jouerait pas cette saison après avoir souffert de complications cardiaques.

Personne ne s’arrête dans aucune de ces ligues. En fait, dans la Sun Belt, ils ont bien l’intention de jouer tous leurs sports d’automne, alors même que la NCAA est prête à déplacer tous ces championnats, sauf le football, au printemps. Ce vote pourrait et viendra probablement vendredi.

Pourquoi jouer à l’automne alors que la NCAA est en train de mettre en place une saison printanière? Une source de Sun Belt l’a déclaré clairement à SI cette semaine: «Tout est pour le football. On ne peut pas tout déplacer au printemps sauf le football. Ça aurait l’air mauvais.

Certains dans les Stubborn / Steadfast Six semblent de plus en plus proches de simplement dire: oubliez à quel point cela a l’air mauvais, jouez quand même. L’optique est surfaite. Avec les campus fermant des salles de classe mais le football toujours dans les plans, il est temps pour les présidents d’université d’avaler du sérum de vérité et d’appeler l’arrangement ce qu’il est: une entreprise quasi-professionnelle qui rapporte beaucoup d’argent à un moment où les liquidités s’épuisent.

Les fûts d’étudiants et les taux de test de pointe étaient un problème prévisible et redoutable du côté universitaire du campus. Mais ils ont peut-être rencontré leur match au King Football.

