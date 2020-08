Tous les programmes de basketball masculins et féminins du Big East ont convenu à l’unanimité de porter les écussons Black Lives Matter (BLM) sur les uniformes tout au long de la saison 2020-2021, a annoncé la conférence mercredi.

« Pour nous tous dans la famille élargie BIG EAST, » Black Lives Matter « n’est pas une organisation politique ou une idéologie, mais un fait », lit-on dans la déclaration de la conférence. « Pour nous, BLM signifie que la sécurité, la dignité et le bien-être de tous les Noirs sont des droits non négociables et que l’intolérance et la répression en raison de la couleur de la peau ne peuvent être tolérées dans notre monde. »

L’initiative du patch a été suggérée pour la première fois au Big East par Coaches for Action, une coalition de 21 entraîneurs assistants de basket-ball pour hommes appartenant à une minorité ethnique du Big East, formée pour << aider à sensibiliser à la lutte contre le racisme et à développer un plan d'action durable pour éliminer les préjugés et la discrimination. et l'oppression dans les communautés noires, brunes, autochtones et minoritaires. " La commissaire Val Ackerman a exprimé son soutien à la coalition mercredi, déclarant: "Nous saluons l'initiative et le leadership de la CFA et leurs efforts pour mettre en lumière les défis auxquels nos étudiants-athlètes, entraîneurs et administrateurs noirs sont confrontés au quotidien."

En outre, le Big East a récemment annoncé un partenariat à l’échelle de la conférence avec RISE, qui fournira des outils éducatifs pour permettre aux athlètes et aux administrateurs de «créer un changement positif sur les questions de justice sociale et d’égalité raciale».

L’écusson BLM du Big East est une continuation du mouvement entre le monde et les communautés sportives dans la lutte pour l’égalité raciale. La NBA a été une voix de premier plan dans la promotion de Black Lives Matter, car la phrase a été prédominante sur ses courts et les joueurs ont inclus des messages de justice sociale sur leurs maillots.

Tous les sports d’automne du Big East ont été annulés dans l’espoir de jouer au printemps.