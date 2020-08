Plusieurs équipes de la NFL modifient ou annulent leurs activités de football dimanche après que les résultats des tests COVID-19 de samedi d’un laboratoire du New Jersey ont renvoyé des résultats positifs.

« Les tests COVID quotidiens de samedi ont renvoyé plusieurs tests positifs de chacun des clubs desservis par le même laboratoire du New Jersey », a déclaré la NFL dans un communiqué, par Tom Pelissero de NFL Network. « Nous travaillons avec notre partenaire de test, BioReference, pour enquêter sur ces résultats, tandis que les clubs s’efforcent de confirmer ou d’exclure les tests positifs. Les clubs prennent des mesures de précaution immédiates comme indiqué dans les protocoles de santé et de sécurité de la NFL-NFLPA pour inclure la recherche des contacts. , isolement des individus et ajustement temporaire du calendrier, le cas échéant. Les autres laboratoires utilisés pour les tests NFL n’ont pas obtenu de résultats similaires. «

Les Browns arrêtent leurs activités dimanche à la suite des résultats des tests.

« Après avoir régulièrement reçu des résultats encourageants des tests quotidiens depuis son retour à l’établissement en juillet, le processus de test COVID-19 des Cleveland Browns mené hier indique initialement plusieurs cas positifs présumés individuels qui incluent des joueurs, des entraîneurs et du personnel de soutien », a déclaré l’équipe dans un déclaration dimanche. « Bien que la NFL nous ait indiqué qu’elle enquêtait sur des irrégularités dans les résultats de laboratoire qui ont également eu un impact sur d’autres clubs, par prudence, nous suivrons immédiatement notre plan complet d’intervention d’urgence en cas de maladie infectieuse et suspendrons toute activité dans notre bâtiment. aujourd’hui et mener des réunions virtuellement. «

Les Chicago Bears sont une autre équipe impactée.

Le club a publié une déclaration dimanche matin, disant: « Ce matin, nous avons appris que le test COVID-19 d’hier a identifié neuf joueurs / membres du personnel comme positifs. Nous avons suivi le protocole de test supplémentaire NFL-NFLPA et confirmé les neuf résultats comme des faux positifs. Sur une abondance attention, nous avons reporté la pratique de ce matin à cet après-midi à 13h30 «

Selon Albert Breer du MMQB, l’entraîneur-chef des Jets, Adam Gase, a déclaré dimanche aux journalistes locaux que l’équipe avait dû annuler sa visite la nuit dernière en raison du problème des tests. Gase a déclaré que l’équipe avait 10 positifs.

11:27 · 23 août 2020 · Twi

Dan Graziano d’ESPN a noté la semaine dernière que jeudi soir, il n’y avait que cinq joueurs sur la liste Reserve / COVID-19, qui n’est pas seulement créée pour les joueurs qui ont été testés positifs, mais aussi pour ceux qui ont montré des symptômes ou sont entrés en contact. avec des personnes testées positives ou présentant des symptômes.

La fenêtre de tests quotidiens de la ligue a récemment été prolongée jusqu’au 5 septembre, après qu’elle ne devait initialement durer que les deux premières semaines du camp d’entraînement, à moins que les taux de tests positifs ne dépassent 5%.

ESPN rapporte que la NFLPA pourrait faire pression pour que les tests quotidiens soient également prolongés dans la saison régulière.