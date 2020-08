Date publiée: 4 août 2020

Le PDG de Ferrari, Louis Camilleri, a confirmé que l’équipe de Formule 1 subirait une baisse de ses revenus totalisant «des dizaines de millions» cette année.

Rares sont ceux qui ont traversé la pandémie sans subir de pertes financières, et Ferrari n’est pas différente avec leurs chiffres qui donnent une lecture sombre.

La société a publié ses résultats du T2 qui ont montré une perte de revenus nette de 413 millions d’euros pour l’ensemble de l’organisation, en baisse de 984 millions d’euros à 517 millions d’euros.

Et l’équipe de Formule 1 a également subi un «coup très important» en raison de la saison raccourcie, puisque les prix sont déterminés par le nombre de courses sur le calendrier.

Les revenus de sponsoring, commercial et de marque, qui englobe l’équipe de Formule 1, ont baissé de 37% à 83 M € contre 131 M € en 2019.

Et c’était à Camilleri de révéler les impacts sur l’équipe de F1 de Ferrari.

S’exprimant lors d’un appel aux investisseurs, il a déclaré: «La Formule 1 cette année sera, en termes de P&L [profit and loss], le plus gros succès auquel nous sommes confrontés.

«En raison de la réduction des revenus que nous recevons du détenteur des droits commerciaux, ainsi que des réductions des commandites, compte tenu de la réduction des courses, il s’agit donc clairement de dizaines de millions, en termes de succès.

«Nous verrons en termes de l’année prochaine, ça devrait être mieux, car j’espère que d’ici l’année prochaine, nous serons de retour à un calendrier de course complet, et nous obtiendrons les revenus nécessaires en termes de parrainage et de la publicité. droits.

« Il est donc un peu difficile de comparer 2020 à 2021. Mais certainement en 2020, c’est un succès très important comme nous l’avions prévu début mai. »

Ferrari a été décevant jusqu’à présent cette saison – bien que Charles Leclerc ait marqué deux podiums, en réalité, le rythme de Ferrari est plus proche des équipes de milieu de terrain telles que McLaren et Renault.

Le président John Elkann a déclaré que l’équipe ne serait probablement plus compétitive avant 2022, et bien que Camilleri partage un point de vue similaire, il a déclaré que l’équipe continuerait à renforcer son vivier de talents, le directeur de l’équipe Mattia Binotto restant à la tête de celui-ci.

« Il est indéniable que nous sommes confrontés à une saison très difficile, avec une voiture qui manque de performances à plusieurs niveaux », a-t-il déclaré.

«Nos concurrents, Mercedes, en particulier, sont incroyablement forts et chapeau à eux. Je peux vous assurer que l’équipe travaille jour et nuit pour améliorer la voiture et que cela résout en quelque sorte l’impact sur les coûts.

«Cependant, nous devons reconnaître que de nombreux éléments ont été gelés par les régulateurs et les réglementations qui ont été mises en place, étant donné l’incertitude économique résultant de la pandémie de Covid.

«Je crois que nous avons un vivier de talents très solide, que nous continuerons de renforcer, et j’ai toute confiance en Mattia. [Binotto] et son équipe à l’avenir.

«Comme l’a dit John Elkann, cela prendra du temps, mais la concentration et la détermination pour répondre à nos ambitions restent intactes.»

