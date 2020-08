Les footballeurs ont été irresponsables face au Covid-19, estime Adrián Chávez

Image de balise Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 6 août 2020, p. a11

Dans le football mexicain, le sérieux et l’engagement ont fait défaut pour éviter la contagion du Covid-19 au sein des équipes, car certains joueurs et membres d’instances techniques ont été très inconscients et irresponsables en ne respectant pas les mesures de santé qui doivent être suivies face à cette maladie. , a considéré l’ancien gardien Adrián Chávez.

Ces derniers jours, des images de footballeurs lors de célébrations, ainsi que dans des lieux publics, ont été publiées sur les réseaux sociaux, dans lesquels on peut constater qu’ils n’obéissent pas aux protocoles de santé.

Un exemple de cette situation s’est produit le week-end dernier, lorsque des photos d’une réunion organisée à son domicile par Hugo González, le gardien de Monterrey, ont été publiées pour fêter son anniversaire. Cette fête, à laquelle il y avait même un groupe de musique, a également été suivie par son partenaire Dorlan Pabón et Diego Reyes, défenseur des Tigres.

De même, lors de divers matchs du tournoi 2020 Guardians de la Liga Mx, il a été constaté que les membres du staff entraîneurs enlèvent ou ne portent pas le masque ou respectent la distance saine.

Dans ce contexte, l’ancien gardien de but a déclaré: «Qu’il s’agisse de personnalités publiques ou non, ce sont des êtres humains qui s’exposent eux-mêmes et leurs familles, c’est un manque total de conscience. Pour commencer, je pense que c’était très précipité d’avoir commencé le tournoi alors qu’il y a encore un grand nombre d’infections, et puis, si les gens, en l’occurrence les footballeurs, ne prennent pas soin d’eux-mêmes, c’est pire.

Je ne comprends vraiment pas ces joueurs, je sais que nous avons tous une vie, mais il faut la vivre au mieux, sans engendrer de conséquences pour les autres, et face à ce virus, ils doivent se protéger, mais aussi les autres.

Il a ajouté que les protagonistes du football mexicain devraient être un exemple pour les fans et ne pas faire ce genre de chose, non seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la population. Avec ces attitudes, ils n’envoient que les mauvais messages. Ils doivent comprendre que nous devons tous faire notre part pour sortir de cette pandémie le plus rapidement possible.

Il a estimé que, indépendamment du fait que la Liga Mx ou les directives des clubs décident d’imposer des sanctions à ceux qui ne respectent pas les protocoles sanitaires, les joueurs et les éléments des organes techniques « doivent agir avec plus de sagesse et prendre cette question avec le sérieux qui s’impose, Eh bien, le coronavirus n’est pas un jeu.

Chaque institution saura ce qui est le plus approprié pour ses écoles, et s’ils décident de les sanctionner, alors allez-y, pour autant que les gens comprennent, mais cela ne devrait pas être nécessaire, c’est avant tout un problème de santé et c’est une priorité, ils doivent en être conscients. Il me semble qu’il appartient à chacun de prendre soin de soi pour être dans les meilleures conditions, je l’ai toujours dit: mieux vaut prévenir que guérir.