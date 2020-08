Le titre de vainqueur de la Ligue des champions est-il réservé exclusivement à ceux qui ont disputé la finale?

Peut-être que participer aux phases de groupe ou à élimination directe est suffisant? Combien de minutes de jeu sont nécessaires avant de pouvoir dire fièrement « Je suis un gagnant »?

Avez-vous vraiment besoin d’une médaille pour être considéré comme tel?

En 2012, l’UEFA a modifié ses directives pour stipuler que 40 médailles sont attribuées au club vainqueur, permettant essentiellement aux équipes de les répartir entre les joueurs et le personnel comme bon leur semble. Il n’y a jamais assez de médailles pour tout le monde. Quelqu’un doit passer à côté.

Les joueurs en escouade et en marge jouent un rôle essentiel, poussant et stimulant le onze de départ à l’entraînement quotidien. Un élément clé de ce qui fait une équipe gagnante du championnat est certainement cela: des normes élevées à l’entraînement, des normes élevées le jour du match.

Pensez au personnel d’entraîneurs. Ils ne lancent jamais un ballon, mais nous ne leur refuserions pas raisonnablement la justification de la victoire. Nous adorons appeler les grands managers des «gagnants en série» dans les médias.

Si l’équipe gagne, est-ce que ceux qui les aident ne sont pas aussi des gagnants?

Acceptons-nous alors qu’une médaille décernée pour documenter le succès n’est pas la seule mesure d’un gagnant, ni ne représente-t-elle le niveau de contribution d’un individu à ce succès?

Bien sûr, il y a des joueurs dont on pourrait remettre en question leur contribution, leur engagement et s’ils peuvent vraiment se regarder dans le miroir avec conviction et savoir qu’ils ont tout donné.

Vous trouverez ci-dessous une collection de plusieurs marginaux et compagnons gagnants de la Ligue des champions, dont beaucoup n’ont pas reçu de médaille pour leurs contributions. Certains sont des prodiges ratés; d’autres dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Beaucoup d’entre eux sont connus pour leur appropriation de bibelots et de diverses choses brillantes tout au long de leurs carrières sinueuses et souvent disproportionnées.

Ces joueurs peuvent être félicités, décriés ou ridiculisés par le public pour leurs réalisations, mais en fin de compte, c’est à eux-mêmes d’assumer le titre de vainqueur.

Álvaro Benito: Real Madrid 97/98 et 99/00

Vous pensez peut-être, Álvaro qui? Eh bien, je ne vous en veux pas, je n’avais pas entendu parler de lui non plus. L’histoire d’Álvaro Benito Villar est si obscure et rock and roll qu’il faut la raconter.

Produit de l’académie de jeunes La Fabrica du Real Madrid, il a appris son métier aux côtés de futures légendes de clubs comme Raúl González et Guti. Benito a fait irruption sur la scène en 1995, forçant son chemin dans la première équipe – pas moyen exploit dans une équipe contenant des colosses du jeu comme Fernando Hierro, Iván Zamorano et Michael Laudrup.

Il a joué 14 fois au cours d’une première saison qui s’est avérée infructueuse pour le Real, qui a terminé sixième de la Liga et a échoué dans les compétitions de coupe nationales et européennes.

Malheureusement pour Benito et Real, son ascension fulgurante a ensuite été brusquement interrompue par une série de malheurs et d’accidents.

En novembre 1996, il a subi une grave blessure au ligament croisé antérieur alors qu’il jouait contre la Slovaquie pour l’équipe espagnole des moins de 21 ans. Malheureusement, il ne se remettrait jamais complètement de cette blessure malgré de multiples chirurgies et des années de réadaptation épuisante.

Puis en 1998, alors qu’il était aux États-Unis pour une autre opération chirurgicale, il a été impliqué dans un accident de voiture qui l’a laissé avec une fracture du péroné et un traumatisme ligamentaire supplémentaire.

Non content de prendre simplement ce que l’univers lui lançait allongé, Benito a profité de son temps pour apprendre à jouer de la guitare et a commencé à écrire des chansons.

Malgré les meilleurs efforts de Benito et du club, sa promesse initiale n’a jamais été réalisée, enregistrant seulement sept autres apparitions dans l’équipe première du Real, avant d’être finalement libérée en 2002. Un bref passage avec Getafe a suivi avant qu’il ne décroche sa carrière en 2003, à la jeune âge de 27 ans.

Il s’est ensuite concentré sur la musique et a fondé un groupe localement vénéré appelé Pignoise, un groupe de rock composé de trois musiciens basé à Madrid.

L’histoire des montagnes russes de Benito ne s’arrête pas ici.

En 2015, le Real est venu frapper à nouveau, cette fois avec une offre d’entraîneur dans leur configuration de jeunesse. Joueur habile et techniquement doué à son apogée, il a été félicité pour sa contribution au développement des joueurs au cours des prochaines années, avant que le désastre ne se reproduise.

En février 2019, il a été limogé de manière sensationnelle et très publique par le Real pour avoir critiqué une défaite à domicile contre Barcelone dans une émission de radio en ligne.

C’est la dernière que le monde entendrait de Señor Bonito. Pourtant, on ne peut s’empêcher de ressentir un «pour le moment…» venir.

Vous pensez peut-être qu’il n’est guère un vainqueur multiple de la Ligue des champions, pas un batteur du monde par définition. Vous auriez raison, bien sûr. Ce serait une déclaration assez fragile de l’appeler champion. D’un autre côté, bien qu’il n’ait jamais honoré le peloton, ni même été inclus dans l’équipe du jour du match pour un match de Ligue des champions, il peut toujours prétendre – et je suis sûr que je le ferais – faire partie de l’équipe du Real Madrid qui a remporté le concours en 1998 et 2000.

Oriol Romeu: Barcelone 10/11 et Chelsea 11/12

Oriel Romeu Vidal, double vainqueur de la Ligue des champions (non, ce n’est pas une faute de frappe), et sa tête plutôt apathique de Frankenstein seront bien connus des fans de Southampton, de Chelsea et de Premier League.

Un autre joueur techniquement compétent tout droit sorti de la chaîne de production de La Masia de Barcelone, il était destiné à de grandes choses qui ne se sont jamais vraiment concrétisées. Il a fait ses débuts pour le Barça contre Séville en août 2010, mais n’a réussi qu’une seule autre apparition cette saison et n’a pas du tout participé à la Ligue des champions.

Barcelone a continué à gagner à Wembley cette année-là, battant confortablement Manchester United 3-1 en finale grâce aux buts de Messi, Pedro et David Villa.

Seul Romeu sait où l’after party l’a conduit cette nuit-là à Londres, mais un mois plus tard, il a été signé par le manager de Chelsea, André Villas-Boas, pour 5 millions d’euros.

Romeu a d’abord eu ses opportunités à Chelsea, ses premières performances lui ayant valu des félicitations. Il a contribué un total de 24 apparitions au cours de la saison 2011/12, dont trois à venir sur leur course européenne réussie.

On pourrait donc conclure que Romeu a une forte prétention à la grandeur, ayant joué un rôle direct dans la campagne réussie de Chelsea cette année-là. Cependant, si l’on était cynique, on pourrait aussi penser que, dans l’arène de la chasse à la gloire, Romeu est vraiment l’un des sujets les plus cultivés de notre analyse. Tout à fait le charognard sophistiqué en effet.

Avec un timing impeccable, il est passé d’un club à l’autre, d’un champion à l’autre. Comme un footballeur équivalent au porc truffier, flairant les richesses au fur et à mesure.

Mais comment ne pas appeler cet homme un gagnant? Combien d’autres joueurs peuvent se vanter de son record? Je veux dire que l’homme a remporté des ligues de champions consécutives avec deux clubs différents! Bien sûr, ce n’est pas Clarence Seedorf, mais qui l’est ou le sera jamais?

Malheureusement, la carrière de Romeu à Chelsea n’a jamais vraiment démarré dans les années à venir. Il a été envoyé en prêt à Valence et à Stuttgart pour les saisons 13/14 et 14/15, avant de rejoindre l’équipe de la côte sud de Southampton de manière permanente en août 2015. Là, il est devenu un véritable pilier dans leur milieu de terrain central, rarement donner le ballon et mettre souvent son pied dedans.

En aucun cas le plus grand joueur à avoir été produit à La Masia, pas le pire, mais un avec un talent unique pour identifier où et quand le succès frappera.

L’équipe du Real Madrid: 2014-2018

Permettez-moi si vous voulez simplement inclure la plupart des joueurs en marge de l’équipe du Real Madrid qui a remporté quatre ligues des champions en cinq ans: 2014, 2016, 2017 et 2018.

Cette ère de domination sans précédent pour le Real devrait encore être assez fraîche dans la mémoire. Qui pourrait oublier la victoire épique 4-1 dans la prolongation contre les féroces rivaux de la ville Atletico en 2014 pour sécuriser La Decima. Ensuite, il y a eu la rediffusion de ce match en 2016, une affaire tout à fait dompteuse, avec le Real gagnant 5-3 aux tirs au but après un match nul 1-1 tendu.

2017 a vu le Real fléchir à nouveau ses muscles européens avec une victoire de 4-1 contre une équipe fatiguée de la Juventus. Puis en 2018, ils ont affronté une équipe de Liverpool gardée par Loris Karius, toujours fiable et aux gants lisses et bien, vous connaissez le reste.

Le vieil adage dit: « le succès engendre le succès ». Bien que cela sonne certainement vrai pour le Real Madrid, considéré dans le contexte de notre analyse, on peut également dire que le succès a engendré certains des plus tenaces de l’histoire du football. Voici quelques-uns des principaux bienfaiteurs de la récente période prospère du Real.

Kiko Casilla

Francisco «Kiko» Casilla Cortés a joué un petit rôle dans chacun des trois succès du Real en Ligue des champions entre 2016 et 2018, enregistrant cinq apparitions dans la compétition en trois saisons.

Marre du manque de temps de jeu, il a quitté l’Espagne pour l’Angleterre en 2019, arrivant trois fois vainqueur de la Ligue des champions, puis signant pour le côté du championnat Leeds. Il ne s’agit pas uniquement des médailles.

Il a surtout prospéré à Leeds, jouant régulièrement et aidant l’équipe à la promotion de la Premier League la saison dernière. Mais son interdiction de huit matchs en février 2020 et une amende de 60000 £ après avoir été condamné pour abus racial de Jonathon Leko de Charlton Athletic persiste toujours comme une mauvaise odeur.

Álvaro Tejero

Peu de gens connaissent Álvaro Tejero Sacristán, et il n’y a pas vraiment de bonne raison pour laquelle vous l’auriez fait. Sauf qu’il a été impliqué dans trois équipes qui ont remporté la Ligue des champions.

Tout comme Casilia, Tejero est un produit de l’académie des jeunes et a fait partie de l’équipe première du Real entre 2016 et 2018. Tejero a contribué une seule fois en tout son temps au Real: contre l’humble Cadix dans la Copa del Rey.

En 2019, Tejero a senti que le succès se tarissait et il a quitté définitivement le club, rejoignant la formation de la Liga SD Eibar.

Le Real ne gagnerait rien de remarquable cette saison, terminant derrière ses rivaux Barca et Atletico en championnat. L’arrière latéral Tejero a joué avec régularité à Eibar et à 24 ans, il a encore ses meilleures années devant lui.

Les aussi-Rans

Iván Campo: Real Madrid 99/00 et 01/02

Surnommé le ‘Sideshow Bob’ du football pour sa tignasse indomptée, ses tacles maladroits et son aversion pour les râteaux de jardin, Campo a aidé le Real à remporter ses deux titres en Ligue des champions en 2000 et 2002, contribuant 12 apparitions au cours des deux campagnes.

En 2003, les fans de Premier League verraient Campo installé comme le rock défensif de Big Sam, faisant partie de sa révolution européenne à Bolton Wanderers. Il finira par transmettre son surnom à son successeur naturel: M. Consistency, David Luiz.

Wes Brown: Manchester United 98/99 et 07/08

La plupart des gens conviendront que Wes ne mérite probablement pas d’être sur cette liste, ayant joué un grand rôle dans les succès de United en 1999 et 2008. Si nous sommes honnêtes, il n’avait probablement pas non plus l’illustre carrière attendue de lui, ayant montré tant de potentiel dans ses années de formation.

Xherdan Shaqiri: Bayern München 12/13 et Liverpool 18/19

Le petit maestro suisse a sans aucun doute des sacs de talent, une baguette de pied gauche et la capacité de changer de jeu en un instant. Il n’est pas étonnant qu’il soit tenu en haute estime depuis son plus jeune âge.

Il a largement contribué au succès du Bayern en 2013, marquant un but et deux passes décisives en sept apparitions dans la compétition.

Sa main dans la victoire de Liverpool en 2019 était moins importante, jouant quatre fois et marquant deux buts, mais aidant à vaincre Barcelone à Anfield.

Pour une raison quelconque, cela n’a tout simplement pas fonctionné pour lui à Liverpool, bien qu’il ne soit certainement pas le dernier à avoir du mal à déplacer leurs trois premiers. On ne peut que supposer qu’il ne sera pas satisfait de s’asseoir sur le banc pour une autre saison, et peut être à nouveau en mouvement le plus tôt possible.

Daniel Sturridge: Chelsea 11/12 et Liverpool 18/19

Commencez-vous à remarquer une tendance ici? La moitié des participants sur cette liste pourraient facilement faire partie des dix meilleurs talents gaspillés.

Par où commencer avec Sturridge? On a l’impression d’avoir passé sa carrière à se faire passer entre les meilleures équipes, sans jamais vraiment profiter d’une longue période de cohérence et de forme physique.

Bien sûr, pendant un certain temps à Liverpool, lui et Luis Suárez étaient en feu, effrayant la vie des défenses partout. Il n’a tout simplement jamais atteint les sommets attendus de lui sur le long terme, tant au niveau des clubs qu’au niveau international.

Cela étant dit, il a certainement joué son rôle dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions 2012, jouant sept fois, sans toutefois inscrire un but ou une aide.

Il a rejoint Liverpool en 2013, où il a de nouveau apporté une contribution décisive à leur victoire en Ligue des champions en 2019, faisant sept apparitions et marquant un but contre le PSG en phase de groupes.

Sturridge est actuellement sans club après la résiliation de son contrat avec le club turc de Trabzonspor.

Les garçons de Barcelone

José Manuel Pinto et Bojan Krkić faisaient tous deux partie des équipes de Barcelone qui ont remporté le succès en Ligue des champions en 2009 et 2011.

Pinto, un favori des fans, était un gardien de but erratique dans le meilleur des cas. Facilement identifié par ses longues cornrows distinctifs, il a développé un style de tenue unique qui le voyait battre à chaque croix qui se présentait à lui, et courir occasionnellement sur la moitié de la longueur du terrain pour discuter avec l’arbitre.

On se souviendra mieux de Bojan pour son passage au Barça. Joueur techniquement doué vénéré à travers le continent, il s’est finalement retrouvé à jouer dans les environs exotiques du stade Britannia de Stoke City – se demandant probablement où tout cela a mal tourné. Il exerce maintenant son métier au Canada, pour l’Impact de Montréal de Thierry Henry.

Les défenseurs Marc Bartra et Martín Montoya ont tous deux participé aux triomphes de Barcelone en 2011 et 2015. On espérait qu’ils seraient des barcelonais à vie, les prochains Carles Puyol et Albert Ferrer en quelque sorte. Malheureusement, la paire avait toujours l’air d’une classe ou trois en dessous de certains de leurs coéquipiers du Barca.

Ces jours-ci, Bartra se retrouve un partant régulier au Real Betis, tandis que Montoya s’est également taillé une carrière décente, jouant pour Brighton.

José Bosingwa: Porto 03/04 et Chelsea 11/12

Un autre joueur qui n’a pas réussi à mettre le feu à la Premier League. Bosingwa, double vainqueur, faisait partie de la légendaire équipe de José Mourinho à Porto qui a remporté la gloire de la Ligue des champions en 2004.

Comme cela arrive souvent à un outsider dépassant ses objectifs, l’équipe de Porto a été complètement démantelée, Mourinho, lié à Chelsea, amenant des joueurs comme Ricardo Carvalho et Paulo Ferreira à Londres.

Il faudrait encore quatre ans avant que Bosingwa ne fasse ce passage à Stamford Bridge sous Avram Grant, le remplaçant de Mourinho. Il continuerait à jouer un rôle de premier plan dans le triomphe de Chelsea en Ligue des champions en 2012. Sa performance défensive en demi-finale contre Barcelone dans le Camp Nou lui a valu les applaudissements des experts et des experts, un soir où Chelsea a défendu leur vie. pour une grande partie du concours.

Après la finale de 2012, il a été déplacé, effectuant le voyage de trois miles sur la route des Queens Park Rangers. Il a pris sa retraite en 2016.

