Il existe une pléthore de statistiques relatives à la fantaisie qui méritent d’être étudiées pour préparer vos prochains brouillons, mais se concentrer parfois sur les bases peut avoir le plus grand impact. Le volume – à la fois en touches et en cibles – sera toujours roi dans la fantaisie, et identifier les joueurs avec des opportunités de gagner des rôles considérablement élargis pourrait vous aider à choisir les stars fantastiques de cette année.

Les équipes avec des hiérarchies établies au niveau du receveur, de l’extrémité serrée ou des points de retrait ne sont pas susceptibles de fournir beaucoup d’opportunités fantastiques à leurs joueurs émergents ou à de nouveaux ajouts. Mais la poignée d’équipes qui ont connu un roulement à des endroits clés pendant l’intersaison ont annulé des cibles et retouché pour gagner. Pour ces huit unités, des changements hors saison pourraient ouvrir la porte à des meneurs de jeu moins établis ou nouvellement arrivés pour jouer des rôles plus importants ― et avoir un impact sur votre équipe fantastique.

Jeu de passes des Falcons

Départs clés

TE Austin Hooper (97 cibles, 75 réceptions, 787 yards, 6 TD)

WR Mohamed Sanu (42 cibles, 33 réceptions, 313 yards, 1 TD)

WR Justin Hardy (26 cibles, 19 réceptions, 195 verges)

RB Devonta Freeman (70 cibles, 59 attrapés, 410 yards, 4 TD)

Arrivées clés

TE Hayden Hurst

RB Todd Gurley

WR Laquon Treadwell

Bénéficiaires de fantaisie

Les Falcons ne sont peut-être pas la première équipe qui me vient à l’esprit en ce qui concerne les opportunités fantastiques nouvellement disponibles, étant donné que l’équipe compte déjà une paire de stars de la fantasy bien établies dans Julio Jones et Calvin Ridley (qui pourraient tous deux finir en WR1 cette saison. ). Mais l’attaque aérienne prolifique d’Atlanta ― qui a rythmé la NFL la saison dernière avec 684 tentatives de passes ― devrait encore apporter beaucoup d’avantages au troisième receveur et aux extrémités serrées en 2020. Hooper, Sanu, Hardy et Freeman ont collectivement évacué 235 cibles, 186 prises, 1705 verges et 11 touchés de l’attaque de l’équipe en 2019, laissant beaucoup de volume pour les joueurs talentueux des Falcons non nommés Jones ou Ridley.

Hayden Hurst est peut-être le plus grand bénéficiaire des bricolages d’Atlanta pendant la saison morte. Acquis des Ravens pour un choix de deuxième tour (et quelques changements), l’ancien joueur de premier tour de 26 ans est clairement le favori pour hériter de la charge de travail de Hooper en tant que meilleur bout serré de l’équipe. La position est généralement un point focal fort dans l’attaque de Dirk Koetter, un stratagème qui a aidé Hooper (qui a signé avec les Browns en mars) à terminer 2019 en tant que TE3 en points PPR par match (14,8). Hurst était principalement la troisième volée serrée à Baltimore l’année dernière, mais a l’athlétisme et le talent pour émerger non seulement comme un gars de choix pour Matt Ryan, mais comme l’une des plus grandes percées au poste cette saison. C’est l’une de mes cibles de fin serrées de milieu de gamme préférées et apporte un avantage haut de gamme à la position.

Ailleurs, le professionnel de troisième année Russell Gage semble être le favori pour le rôle potentiellement important de troisième receveur de l’équipe. Gage a terminé 2019 sur une bonne note, attrapant 32 des 48 cibles pour 289 verges et un touché au cours des six derniers matchs de l’équipe, ce qui en fait un partant flexible dans cette séquence. Il vaut la peine de garder Gage à l’esprit en tant que choix potentiel de dernière ronde dans vos prochains brouillons.

Et enfin, alors que Gurley n’est certainement pas un dormeur à l’approche de cette saison, l’ancien Rams de retour pourrait voir le type de coup de pouce qui pourrait le repousser sur le territoire RB1. Freeman a récolté 70 cibles en 14 matchs pour les Falcons l’an dernier, et ses 59 prises étaient presque le double de ce que Gurley a terminé pour les Rams (31). Les prouesses de Gurley en matière de passe-passe ont été un facteur énorme dans sa domination fantastique au fil des ans, et ce ne serait pas une grande surprise si les Falcons l’impliquent à nouveau dans cette partie du jeu en 2020 et lui donnent une valeur à son égard. ADP actuel de RB15.

Jeu de course des béliers

Départs clés

RB Todd Gurley (223 rushes, 857 yards, 12 TD) Arrivées clés

Bénéficiaires de fantaisie

La décision des Rams de quitter Gurley laisse à gagner un rôle fantastique très lucratif. Le recrue de deuxième ronde Cam Akers se dirige vers 2020 en tant que favori pour un rôle de premier plan ― il apporte de la taille, un ensemble de compétences bien équilibré et un athlétisme de haut niveau à l’équipe team et le pro de deuxième année Darrell Henderson (un troisième- rounder en 2019) devrait également être un défi pour les snaps dans un rôle complémentaire. Le grinder vétéran Malcolm Brown est toujours dans le peloton et pourrait gagner la ligne de but et le devoir de courte distance, et le remplaçant John Kelly pourrait également voir quelques regards.

L’entraîneur-chef et appelant Sean McVay a fait allusion à une approche de comité similaire à celle utilisée par les 49ers la saison dernière, mais je m’attendrais à ce qu’Akers et Henderson partagent la majorité des touches. On n’a pas encore vu comment l’équipe répartit les portées et les touches, mais je compte sur quelque chose autour d’un partage 65-35 en faveur d’Akers, faisant de lui la cible claire dans ce champ arrière. Avec 223 touches annulées pour faire le tour (plus les 49 cibles que Gurley a vues dans le jeu de passes), les deux jeunes arrières apportent une fantaisie intrigante en 2020. Je cacherai également Henderson aussi souvent que possible au cas où les choses ne se passeraient pas aussi bien. attendu pour Akers.

Jeu de passe de Washington

Départs clés

WR Paul Richardson (42 cibles, 28 réceptions, 245 verges, 2 TD)

TE Vernon Davis (19 cibles, 10 réceptions, 123 yards, 1 TD)

RB Chris Thompson (58 cibles, 42 attrapés, 378 verges)

Arrivées clés

RB Antonio Gibson

WR Antonio Gandy-Golden

TE Richard Rodgers

TE Thaddeus Moss

Bénéficiaires de fantaisie

Les départs d’agence libre de l’équipe, combinés à la blessure de Kelvin Harmon à la LCA de fin de saison, annulent 163 cibles, 110 attrapés, 1 111 verges et trois touchés par rapport au total des matchs de passes de l’année dernière. Et au-delà du joueur prometteur de l’équipe à Terry McLaurin, les tableaux de profondeur des joueurs offensifs de Washington sont loin d’être réglés.

Avec autant de potentiel de réallocation pour Washington, Steven Sims est de loin l’un de mes dormeurs tardifs préférés cette année. Le professionnel de deuxième année a flashé à la fin de la saison dernière et semble avoir la voie intérieure pour les fonctions de receveur de fente de l’équipe. La recrue Antonio Gandy-Golden est un autre aviateur intrigant de fin de ronde, et pourrait entrer dans ce qui aurait probablement été le rôle de Harmon à l’extérieur en face de McLaurin. Des gars comme Trey Quinn, Dontrelle Inman et Cam Sims méritent également d’être surveillés au début de l’année, au cas où ils gagneraient des rôles plus importants que prévu.

Le demi offensif novice Antonio Gibson est un autre dormeur très haut à cibler dans vos ébauches. Il va tirer sur des planches de draft fantasy au cours des prochaines semaines à la suite de la décision de l’équipe de libérer Derrius Guice, une décision qui pourrait mettre Gibson en ligne pour une réalisation majeure hors du champ arrière. L’ancien meneur de jeu de Memphis a également suivi un entraînement croisé avec le corps des receveurs de l’équipe, ce qui lui a permis de jouer également dans le jeu de passes.

Jeu de course des chefs

Départs clés

Damien Williams (111 rushes, 498 yards, 5 TD)

LeSean McCoy (101 rushes, 465 yards, 4 TD)

Spencer Ware (17 rushes, 51 yards)

Arrivées clés

RB Clyde Edwards-Helaire

RB DeAndre Washington

Bénéficiaires de fantaisie

La décision de Damien Williams de se retirer de la saison 2020 a eu des implications fantastiques majeures, consolidant Clyde Edwards-Helaire en tant que partant incontesté de l’équipe tout en repoussant la recrue du deuxième et du troisième tour et dans le premier tour dans certains projets récents. . Cela pourrait être un peu trop riche pour certains, étant donné qu’Edwards-Helaire n’a pas encore joué dans un match de la NFL, n’a pas eu une intersaison normale pour apprendre les subtilités de l’offensive des Chiefs, et devra se disputer des occasions de marquer avec les goûts. de Tyreek Hill et Travis Kelce. Pour moi, cependant, c’est un jeu à la hausse risqué mais passionnant: il est juste difficile pour moi de mettre un plafond sur ce qu’Edwards pourrait faire à la fois au sol et dans les airs en tant que point focal dans ce qui devrait être l’un des meilleurs et des plus explosifs. délits dans la ligue. Surtout en considérant qu’aucune infraction n’a annulé un pourcentage plus élevé de portées par rapport à l’infraction de l’année dernière que Kansas City (61,3%).

Si vous n’êtes pas prêt à dépenser beaucoup pour CEH, vous pouvez envisager de saisir Washington avec le dernier choix de votre repêchage. L’ancien Raider a joué aux côtés de Patrick Mahomes depuis leur temps ensemble à Texas Tech, et avec Williams hors de la photo, il pourrait peut-être se tailler un rôle fantastique dans un comité avec Edwards-Helaire. Dans les deux cas, j’essaie juste d’obtenir autant d’infractions que possible.



Jeu de course des Texans

Départs clés

RB Carlos Hyde (245 rushs, 1070 yards, 6 TD) Arrivées clés

Bénéficiaires de fantaisie

L’entraîneur-chef des Texans, Bill O’Brien, a sauvé David Johnson d’un chemin vers un travail de remplaçant (et d’une absence de pertinence fantastique) au cours de l’intersaison, échangeant le receveur de la superstar DeAndre Hopkins (et un quatrième round de 2020) aux Cardinals en échange du dos polyvalent. Johnson ne ressemblait pas à lui-même l’année dernière, et sa performance décevante (et ses bancs ultérieurs) en Arizona n’inspire pas vraiment confiance pour ce qu’il fera en 2020. Mais il est difficile d’ignorer le volume pur qu’il est sur le point de recevoir: Avec Carlos Hyde et ses 245 rushes vacants maintenant à Seattle, Johnson semble avoir une vraie chance de terminer quelque part dans le top 10 au total des courses cette saison. Cela s’ajoute généralement à des points fantastiques de grande envergure.

Johnson est toujours un peu trop cher à mon goût avec un ADP quelque part à la fin du troisième tour ou au début du quatrième, donc si vous doutez que l’ancien dieu de la fantasy puisse retrouver sa forme de début de carrière, son compagnon d’arrière-terrain Duke Johnson pourrait être un pari avisé. Les Texans ont passé un choix de troisième ronde pour acquérir le porteur de ballon de 26 ans avant la saison 2019 et pourraient encore avoir un plan pour lui. Si Duke remporte en quelque sorte le poste de titulaire sur David, le faire passer à son ADP actuel (RB47) pourrait finir par être l’une des plus grandes interceptions de la saison.

Jeu de passes des Jets

Départs clés

WR Robby Anderson (96 cibles, 52 attrapés, 779 yards, 5 TD)

WR Demaryius Thomas (58 cibles, 36 attrapés, 433 yards, 1 TD)

RB Ty Montgomery (17 cibles, 13 attrapés, 90 yards)

Arrivées clés

WR Breshad Perriman

WR Denzel Mims

Bénéficiaires de fantaisie

La décision des Jets de laisser Robby Anderson signer avec les Panthers crée une opportunité majeure pour les deux nouvelles armes de capture de passes de l’équipe. Perriman (WR60 dans ADP) et la recrue Mims (WR68) se dirigent tous deux vers 2020 en tant que cibles intrigantes pour les dormeurs.

Perriman a de l’expérience de son côté, et l’ancien buste du premier tour des Ravens s’est imposé pour terminer la saison dernière avec les Buccaneers. Au cours des quatre dernières semaines de la saison, Perriman a capté 20 passes pour 419 verges et cinq touchés, se classant WR3 dans cette séquence. Bien sûr, il ne jouera pas avec Hero Ball Jameis Winston à New York, mais s’il peut se consolider en tant que joueur incontournable de l’équipe, des points fantastiques suivront. Je l’aime dans son ADP actuel de «fondamentalement gratuit».

Mims, cependant, fait face à une courbe d’apprentissage abrupte dans la ligue pendant l’intersaison affectée par COVID. Il aura peut-être besoin de quelques semaines pour se mettre à niveau dans l’attaque des Jets, mais si sa performance dominante au Senior Bowl est une indication du type de joueur qu’il sera chez les pros, il vaut vraiment le coup d’envoi. dans des ligues plus profondes.

Jeu de passes des Vikings

Départs clés

Stefon Diggs (94 cibles, 63 réceptions, 1130 yards, 6 TD)

Laquon Treadwell (16 cibles, 9 attrapés, 184 yards, 1 TD)

Arrivées clés

Bénéficiaires de fantaisie

Jefferson est une autre recrue qui a la chance d’avoir un grand impact en année 1. Avec Diggs maintenant à Buffalo, le corps de capture des Vikings est à la recherche d’un nouveau meneur de jeu pour faire équipe avec Adam Thielen ― et tous les signes indiquent que Jefferson est ce type . L’ancienne star du LSU devra prouver qu’il peut fonctionner à l’extérieur en faisant la plupart de ses dégâts depuis la machine à sous en 2019, et il devra développer la chimie avec Kirk Cousins ​​à la volée. Mais avec la rapidité de Keenan Allen comme un coureur de route et une concentration incroyable au point de capture, je ne serai pas surpris si Jefferson termine l’année en tant que receveur recrue le plus ciblé. Je l’attrape tard dans les brouillons chaque fois que je le peux.

Un autre bénéficiaire clair du départ de Diggs est l’ailier serré de deuxième année Irv Smith Jr. L’ancienne star de Crimson Tide a brillé comme une recrue, captant 36 passes pour 311 verges et deux touchés. Il est un excellent candidat pour une évasion de deuxième année, possédant un athlétisme et des compétences de course sur route supérieurs à la moyenne et la possibilité de jouer un rôle majeur dans une attaque qui nécessite que certains joueurs intensifient.

Jeu de course des chargeurs

Départs clés

RB Melvin Gordon (162 rushes, 612 yards, 8 TD) Arrivées clés

Bénéficiaires de fantaisie

Austin Ekeler est évidemment toujours le gars à posséder dans le champ arrière des Chargers, mais le départ de Gordon ouvre la porte à Kelley ou Justin Jackson pour assumer le rôle précoce et complémentaire de l’équipe. Jackson a probablement une longueur d’avance sur la base de son expérience dans l’attaque, et l’ancienne star du Nord-Ouest a impressionné par ses opportunités limitées en 2019 (se précipitant pour 200 verges en 29 tentatives, une moyenne de 6,9 ​​verges par portée). Jackson vaut bien un flyer à son ADP de RB52, surtout s’il hérite de la ligne de but et du travail de zone rouge pour l’équipe.

Kelley est également un choix intéressant en fin de ronde avec un ADP actuel de la RB62. L’ancien vedette des Bruins de l’UCLA apporte le type de taille (5 pieds 11 pouces, 212 livres) et le pop que ses camarades d’arrière-terrain à Ekeler et Jackson (tous deux de 200 livres) ne peuvent tout simplement pas – une variable qui pourrait lui faire gagner tôt et opportunités sur la ligne de but.