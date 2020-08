Les Indiens ne plaisantent pas lorsqu’il s’agit de la sécurité et de l’unité de leurs joueurs.

Cleveland a rendu cela évident vendredi en optant pour les lanceurs Mike Clevinger et Zach Plesac sur le site alternatif de l’équipe dans le comté de Lake, dans l’Ohio – en les envoyant essentiellement aux mineurs. C’est un message fort de la part de l’équipe, compte tenu du succès de la paire sur le monticule cette saison: Plesac a une MPM de 1,29 et 24 retraits au bâton en trois matchs cette saison; Clevinger a une MPM de 3,24 et 15 retraits au bâton, également en trois matchs.

Les Indiens ont activé Mike Clevinger et Zach Plesac de la liste restreinte et les ont tous les deux transférés sur le site d’entraînement alternatif du comté de Lake. – Mandy Bell (@ MandyBell02) 14 août 2020

Les Indiens ont initialement renvoyé Clevinger et Plesac chez eux pour être mis en quarantaine pendant 72 heures après qu’ils se soient faufilés hors de l’hôtel de l’équipe à Chicago samedi pour rencontrer des amis, rompant ainsi les protocoles COVID-19 de la MLB. Les joueurs auraient conduit ensemble jeudi à Detroit, où l’équipe joue ce week-end, et ont eu l’occasion de parler avec leurs coéquipiers avant que l’équipe ne prenne sa décision.

Il convient de noter que les Indiens ont eu deux jours de congé cette semaine et en auront un autre lundi, ce qui signifie qu’ils n’auront peut-être plus besoin des lanceurs de départ avant le week-end prochain.

PLUS: Plesac n’acceptera qu’une partie du blâme pour avoir brûlé ses coéquipiers

Clevinger n’a pas immédiatement avoué être sorti avec Plesac, le défendre lors d’une réunion d’équipe, puis prendre un vol dimanche au départ de Chicago avec l’équipe, ce qui exposait le reste des joueurs et des entraîneurs au risque d’attraper le coronavirus.

Les actions des lanceurs ont mis en colère leurs coéquipiers, qui se souviennent que Plesac avait précédemment déclaré qu’il n’était pas intéressé à sortir.

« Ils nous ont fait mal », a déclaré le lanceur de Cleveland Adam Plutko aux journalistes. « Ils nous ont menti. Ils se sont assis ici … et ont publiquement dit des choses qu’ils n’ont pas suivies. … Je les laisse s’asseoir ici et vous dire comment ils vont regagner notre confiance. t besoin de mettre des mots dans leur bouche. «

Plesac, quant à lui, a semblé cette semaine revenir sur ses excuses dimanche, affichant ce qui ressemblait à un reflet plus précis de ses sentiments à ce sujet. Il a même pris des photos sur les médias qui ont couvert tout ce fiasco:

« Les médias sont vraiment terribles, mec. Les médias sont terribles, et ils font des choses perverses pour créer des histoires et rendre les choses plus saines, aggraver les choses », a déclaré Plesac sur Instagram. « Et honnêtement, je suis dégoûté de la façon dont les médias ont géré toute la situation entourant notre équipe. Et c’est pourquoi, sur la base de mes sentiments, je veux sortir ici et vous exprimer la vérité et faire avancer l’apprentissage. expérience et peut-être certaines choses retirées de toute cette expérience. «