Les Indiens chercheront à maintenir leur maîtrise des Tigers de Detroit en chute libre vendredi lorsque les rivaux de la Ligue américaine centrale ouvriront une série de trois matchs à Cleveland.

Les Indiens ont remporté un nombre impressionnant de 20 combats consécutifs contre les Tigers, dont un balayage de trois matchs le week-end dernier au cours duquel ils ont éclaté pendant 21 points.

Si Cleveland sortait à nouveau les balais ce week-end, cela égalerait le record de la ligue majeure des Orioles de Baltimore de 23 victoires consécutives sur les Royals de Kansas City en 1969 et 70.

Les Indiens ont enchaîné leur balayage de Detroit avec un autre contre Pittsburgh, marquant six points dans les deux premiers matchs avant d’enregistrer un cinquième meilleur blanchissage avec une victoire de 2-0 jeudi.

« C’est incroyable. Notre équipe est géniale », a déclaré Beau Taylor, dont le premier coup sûr avec Cleveland était un simple RBI en deuxième manche. « La chimie avec notre équipe est géniale. Malgré tout ce qui se passe avec le COVID-19 et nous sommes censés être à distance sociale, nous faisons notre travail et nous nous amusons toujours. »

Alors que les Indiens sont remontés en gagnant 11 de leurs 14 derniers matchs, les Tigres ont chuté dans l’autre sens avec neuf défaites consécutives.

« Nous ne marquons pas de points et nos partants vont une ou deux ou trois manches », a déclaré le manager de Detroit Ron Gardenhire après un revers de 9-0 contre les White Sox de Chicago jeudi. « Nous avons beaucoup à nous inquiéter en ce moment. Ce n’est pas très amusant. »

Miguel Cabrera ne s’amuse pas beaucoup non plus. Le joueur par excellence de l’AL à deux reprises et le joueur étoile à 11 reprises ont obtenu un score de 0 en 4 pour le deuxième match consécutif pour ramener sa moyenne au bâton à 0,181. Il est 2 en 12 avec trois retraits au bâton contre Cleveland cette saison.

« Comme je l’ai dit, j’essaie de ne pas m’inquiéter pour ce type. Il peut frapper », a déclaré Gardenhire. « Il lance des balles. Il va bien. Je ne vais pas m’inquiéter pour lui. Nous avons beaucoup d’autres choses (dont nous devons nous inquiéter). »

Jeimer Candelario a enregistré deux coups sûrs pour le deuxième match consécutif de la finale de la série contre les White Sox et a réalisé deux performances à deux coups lors du set du week-end dernier contre les Indiens.

Candelario, Cabrera et compagnie chercheront à résoudre Adam Plutko de Cleveland (1-1, 3,95 MPM), qui a fait deux départs à la place de son compatriote droitier Mike Clevinger. Plutko a lancé quatre manches et a abandonné un point dans une défaite contre les Cubs de Chicago le 11 août et a accordé trois points en 2 2/3 images contre Detroit cinq nuits plus tard.

Plutko, 28 ans, arbore un dossier de 4-0 avec une MPM de 4,54 en neuf apparitions en carrière (six départs) contre les Tigers.

Le droitier de Detroit Michael Fulmer (0-0, 7,56) cherchera à venger un mauvais départ contre Cleveland lors de sa dernière sortie quand il prendra le monticule vendredi.

Fulmer, 27 ans, a rendu deux circuits et trois points au total en 2 2/3 manches sans décision dimanche. Francisco Lindor, qui a rejoint Franmil Reyes pour approfondir ce match, est 8 en 20 avec trois circuits et sept points produits dans sa carrière contre Fulmer.

Fulmer possède un dossier de 2-4 avec une MPM gonflée de 6,87 et un WHIP de 1,79 en neuf départs en carrière contre Cleveland.

– Médias au niveau du champ