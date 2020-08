Après que les Canucks aient raté les séries éliminatoires de 2016-19, la plupart considéraient les séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020 comme un élément constitutif d’une jeune équipe de Vancouver comprenant l’attaquant de 21 ans et vainqueur en titre du trophée Calder, Elias Pettersson, ainsi qu’un défenseur de 20 ans. et Quinn Hughes, finaliste de Calder 2020.

Mais comme l’ont découvert les Blues de St. Louis, l’avenir est peut-être maintenant pour les Canucks.

Vancouver, qui a éliminé le Minnesota Wild, 3-1, dans une série de qualification, a choqué les Blues, champions en titre de la Coupe Stanley, dans leur série de premier tour au meilleur des sept premiers 4-2, y compris une victoire décisive 6-2 dans le sixième match. Vendredi soir.

Le prochain match pour les Canucks, cinquième tête de série, est un match de deuxième tour avec les Golden Knights de Vegas, tête de série, qui débutera dimanche soir à Rogers Place à Edmonton.

« De toute évidence, c’est l’équipe classée n ° 1 de ce côté-ci, nous aurons donc les mains pleines, mais nous serons prêts à partir », a déclaré l’entraîneur de Vancouver Travis Green.

Vegas a éliminé les Blackhawks de Chicago lors de son match de premier tour, 4-1, et sera bien reposé, n’ayant pas joué depuis mardi. Les Canucks font face à un revirement rapide après avoir joué tard vendredi soir.

« Vous n’allez jamais vous plaindre du temps libre en séries éliminatoires parce que vous savez qu’une fois que cela commencera, cela arrivera très rapidement », a déclaré l’entraîneur des Golden Knights, Peter DeBoer. « Nous avons des bosses et des ecchymoses. Je pense que tout le monde en a. Nous avons pris quelques jours de congé et nous nous sommes remis en quelque sorte après avoir battu Chicago. »

Même si cela signifie rester assis autour de la bulle de l’ouest à Edmonton pendant cinq jours.

«Même lors de la pire journée ici, il y a tout le hockey que vous pouvez regarder et toute la bière que vous pouvez boire, donc ce n’est pas une mauvaise journée», a déclaré DeBoer.

Les Golden Knights ont une fiche de 7-1-0 depuis leur arrivée à Edmonton et n’ont jamais perdu contre Vancouver en règlement de leur brève histoire, avec une fiche de 8-0-2. Mais les équipes ont partagé leurs deux rencontres à cinq jours d’intervalle à la mi-décembre avec Vegas, derrière deux buts et deux passes de Max Pacioretty, remportant le premier match, 6-3, à Las Vegas. Les Canucks ont rebondi pour remporter le deuxième match en prolongation sur un but de Chris Tanev, 5-4, à Vancouver.

Pettersson a marqué trois buts combinés lors de ces deux matchs et entame la fin de semaine à égalité avec Nathan MacKinnon, du Colorado, pour prendre la tête de la LNH en séries éliminatoires avec 13 points (quatre buts, neuf aides). Hughes a 10 points (un but, neuf passes) pour devenir le quatrième défenseur recrue de l’histoire de la LNH à enregistrer 10 points en séries éliminatoires en 10 matchs ou moins, rejoignant Gary Suter, Al MacInnis et Ray Bourque.

«Vancouver a une tonne d’habileté hors de la course et beaucoup de vitesse», a déclaré DeBoer.

Les Canucks ont également montré qu’ils pouvaient jouer un peu en défense, tenant les Blues sans but pendant une période de 80:45 du début de la deuxième période du cinquième match jusqu’au milieu de la troisième période du sixième match, le gardien Jacob Markstrom arrêtant 45 tirs consécutifs.

« (Les Blues) ont remporté la Coupe Stanley, (et) ils ont presque retrouvé la même équipe, alors ce que nos gars ont fait, je suis fier d’eux », a déclaré Green. « Ils sont venus dans cette série en espérant gagner. Ils croyaient pouvoir gagner, ils étaient confiants et c’était agréable de faire le travail. »

«C’est énorme», a déclaré le centre Bo Horvat à propos de Vancouver qui accède au deuxième tour pour la première fois depuis 2011. «Nous ne sommes pas ici uniquement pour acquérir de l’expérience, nous sommes ici pour gagner, et je pense que nous avons le groupe ici pour faites-le. De toute évidence, il reste un long chemin à parcourir. «

– Médias au niveau du champ