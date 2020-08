Les derniers jours de matchs ont été un moment décisif pour la LNH. Ce qui a commencé avec le poing levé solitaire du JT Brown de Tampa Bay Lightning en 2017 s’est finalement répandu alors que plusieurs joueurs – noirs, blancs et de couleur – protestaient pour la justice raciale sur la glace.

En 2017, ému par les efforts de Colin Kaepernick pour faire la lumière sur la brutalité policière, JT Brown a levé le poing lors du salut du Black Power lors de l’hymne national américain lors d’un match à domicile à Tampa Bay. C’était un geste courageux qui a conduit à des menaces de mort pour Brown à l’époque.

Au cours des années suivantes, le mouvement Black Lives Matter n’a fait que croître en puissance et le monde de la LNH, parfois lent à rattraper son retard, a commencé à comprendre la nécessité de gestes audacieux sur la glace. Alors que les manifestations balaient toutes les grandes ligues sportives, les joueurs de la LNH y ont également lentement participé.

Samedi, Matt Dumba, du Wild du Minnesota, est devenu le premier joueur de la LNH à prendre un genou pendant l’hymne. Deux jours plus tard, Matt Dumba du Minnesota Wild, Ryan Reaves et Robin Lehner des Golden Knight de Vegas, et Tyler Seguin et Jason Dickinson des Stars de Dallas se sont tous mis un genou pendant les hymnes nationaux américains et canadiens.

Voici, dans leurs propres mots, pourquoi ils ont décidé de protester.

JT Marron

Extrait de son essai pour NHL.com intitulé «Pourquoi j’ai levé le poing».

«Le 7 octobre 2017, j’avais le choix. Je pourrais me taire et jouer au hockey, ou je pourrais faire quelque chose de si fort que toute la communauté du hockey m’entendrait. Rien ne sera jamais accompli si nous gardons tous la tête baissée et la bouche fermée. Alors, pendant l’hymne national à Sunrise, en Floride, j’ai levé le poing pour protester contre la brutalité policière et le racisme. Le même poing qui a remis les arènes sur pied pendant que j’échangeais des coups avec des adversaires dépassés. Le même poing qui s’est brisé en bloquant un tir lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Le même coup de poing qui a donné d’innombrables daps aux enfants noirs et hispaniques de la communauté tout en leur apprenant à jouer au hockey. J’ai toujours sacrifié pour mon équipe, pour les fans, pour ma communauté. En 2017, j’ai eu l’occasion de me sacrifier pour quelque chose de plus grand que le hockey et je savais que je devais le faire.

Matt Dumba

Dumba, qui est philippin-canadien, a prononcé un discours de deux minutes le jour de la réouverture de la LNH, déclarant clairement «Black Lives Matter, la vie de Breonna Taylor compte».

S’adressant aux journalistes, il a parlé plus en détail de sa décision.

«Je sais pourquoi je me suis agenouillé. Ce n’était en aucun cas un manque de respect. C’était pour faire la lumière sur les personnes qui ont vécu l’injustice et l’oppression, en particulier dans mon état d’origine, le Minnesota. Donc, je pense que c’est pourquoi je l’ai fait. Mais je pense que mon plus grand regret est de ne pas l’avoir fait pour l’hymne national canadien, car il y a beaucoup de lumière à faire sur ce qui se passe au Canada et sur l’oppression que les peuples des Premières Nations ressentent ici depuis des centaines d’années. .

«J’ai une famille autochtone des Premières Nations qui l’a vécu. J’ai été déçu de regarder en arrière parce que je connaissais les raisons pour lesquelles je me suis agenouillé. Juste à l’instant, c’est arrivé comme ça.

Dumba a déclaré qu’après avoir parlé avec JT Brown, il continuerait à lever le poing.

Ryan Reaves

Reaves avait précédemment déclaré qu’il envisageait de prendre un genou, mais ne voulait pas mettre ses coéquipiers mal à l’aise.

«J’ai le plus grand respect pour tous ceux qui sont allés se battre et sont morts pour la liberté de ce pays», a déclaré Reaves. «Bill Foley, notre propriétaire, est l’un des meilleurs gars que j’ai jamais rencontré, et c’est un militaire. Ce n’est donc pas le message que j’essaie d’envoyer. Mais en même temps, ces gens traversent les mers, et ils partent en guerre, et les familles sont déchirées dans ces guerres pour la liberté de ce pays uniquement pour revenir et découvrir que ce pays n’est pas libre pour tout le monde. C’est d’où je viens. Tout le monde n’est pas vraiment libre dans ce pays. »

Il a ajouté qu’il voulait soutenir Matt Dumba.

«Nous allions encore nous réunir et en parler, mais Dums (Dumba) ouvre la voie, vous ne voulez pas le laisser sécher. C’est l’intérêt de tout cela. Vous voulez être uni pour la cause. Quand vous voyez un de vos frères faire cela, vous voulez le soutenir. Vous voulez soutenir la cause pour laquelle il se bat. »

Robin Lehner

Lehner, qui est suédois, a adressé son soutien précédent au président Donald Trump, qui était fermement contre le fait de s’agenouiller pendant l’hymne.

«J’ai fait l’erreur une fois, j’ai mis l’autocollant Trump sur mon masque, ce que je regrette maintenant, vu à quel point les choses ont été source de division. Mais en fin de compte, ce n’est pas de la politique. Ce sont les droits de l’homme. Ce n’est pas une question de politique. Tout le monde parle de conversation, d’éducation et d’écoute, mais il est temps de commencer à faire quelque chose, pas seulement de laisser ce cycle d’actualité, de l’oublier et de recommencer. Tout le monde devrait avoir la même chance dans la société. Tout le monde devrait être traité de la même manière. J’ai vu beaucoup grandir. Ma famille est de couleur, et ce que j’ai vu, comment ça se passe, me dégoûte. En fin de compte, j’adore l’Amérique, mais il y a un tas de choses qui doivent être corrigées. Je pense qu’ils ont le pouvoir de le faire. Il s’agit simplement de la volonté de faire quelque chose à ce sujet. Je pense qu’il est temps pour les Blancs de se battre avec nos frères et sœurs et d’apporter des changements, de cesser d’en parler et de faire quelque chose. »

Tyler Seguin

Séguin,