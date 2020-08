Luka Doncic n’est pas seulement l’avenir. Il est le présent.

Le joueur de 21 ans a couronné l’une des performances éliminatoires les plus spectaculaires de sa mémoire récente dimanche soir avec un incroyable 3 points qui bat le buzzer pour faire passer les Mavericks au-dessus des Clippers et même de leur série de premier tour à deux matchs chacun. Avec Dallas d’un point en prolongation et 3,7 secondes à jouer au chronomètre, Doncic a capté la passe d’entrée et a travaillé sa magie, brisant le garde de Los Angeles Reggie Jackson avec un mouvement de recul en douceur et coulant le sauteur du centre-ville.

« Je ne peux pas expliquer les émotions que j’ai eues, pas seulement quand le ballon entre, [but] quand je vois toute l’équipe comme courir vers moi, c’était quelque chose de spécial « , a déclaré Doncic (via Ben Golliver du Washington Post). » L’un des meilleurs sentiments que j’ai jamais eu en tant que joueur. Juste quelque chose de spécial, mec. Cette équipe est quelque chose de spécial. «

Doncic a terminé avec 43 points (18 sur 31 tirs depuis le terrain), 17 rebonds et 13 passes en 46 minutes. Il n’est devenu que le troisième joueur de l’histoire de la NBA à enregistrer plus de 40 points, plus de 15 rebonds et plus de 10 passes décisives dans un match éliminatoire, rejoignant Charles Barkley et Oscar Robertson.

Ne faisant que rendre sa performance plus impressionnante, Doncic a affiché cette ligne sur une mauvaise cheville gauche et sans l’aide de Kristaps Porzingis, qui a raté le match 4 avec une douleur au genou droit. (Trey Burke a pris la place de Porzingis dans la formation de départ.)

Les joueurs de la NBA à l’intérieur et à l’extérieur du campus de la ligue ont été captivés par « Lukamania ». Voici un échantillon de la réaction de Twitter après que Doncic ait percé le vainqueur du jeu:

BANG BANG!! Dans ma voix de * Mike Breen – LeBron James (@KingJames) 23 août 2020

WOW‼ ️‼ ️‼ ️‼ ️ Luka nous n’en sommes pas dignes !!! – DWade (@DwyaneWade) 23 août 2020

Je vais dire l’évidence ici mais putain … LUKA EST UNE SUPERSTAR BONAFIDE !!! – Kevin Love (@kevinlove) 23 août 2020