Maintenant que les Twins du Minnesota ont momentanément mis fin à leurs combats à Kansas City, ils peuvent se concentrer sur la victoire d’une quatrième série consécutive.

Les Twins visent à le faire dans le match en caoutchouc de leur série sur route contre les Royals dimanche.

Le Minnesota avait perdu cinq matchs consécutifs à Kansas City avant de gagner 7-2 samedi. Eddie Rosario a réussi un circuit de trois points dans la première manche, et Miguel Sano a également réussi un circuit et terminé avec trois points produits pour les Twins, qui ont une fiche de 8-4 depuis leur défaite quatre de suite du 6 au 9 août.

Sano bat .409 (9-en-22) avec sept coups sûrs supplémentaires au cours de ses six derniers matchs. Il est 4 en 11 dans ses trois derniers contre les Royals. Selon le site officiel des Twins, Sano a travaillé avec un lanceur de vitesse pour mieux résister aux balles rapides.

Ce qu’il a fait samedi.

« Je le fais avec (frapper les entraîneurs Rudy Hernandez et Edgar Varela) en ce moment », a déclaré Sano sur le site officiel du club cette semaine. « J’essaie de prendre le dessus sur le ballon parce que quand je fais ça, je suis un meilleur frappeur. C’est quelque chose que nous faisons ces derniers jours. Et je me sens beaucoup mieux au marbre maintenant. »

Kansas City a remporté quatre victoires consécutives du 6 au 9 août, mais est de 4-6 depuis. Alex Gordon a réussi son troisième circuit de la saison samedi pour les Royals. Il est 5-en-15 avec deux de ces circuits à ses cinq derniers matchs après avoir été 0-en-13 à ses cinq matchs précédents.

Les Royals se tourneront vers Kris Bubic (0-3, 5,12 ERA), qui tente une cinquième fois pour sa première victoire en carrière. Le gaucher fera également son deuxième départ consécutif contre les Twins après avoir accordé un circuit en solo à Nelson Cruz et une autre course en marchant quatre en 4 1/3 manches d’une défaite de 4-1 au Minnesota lundi.

« Je pensais qu’il était à nouveau bon », a déclaré le manager Mike Matheny sur le site officiel des Royals. « Vous avez obtenu cinq manches et en avez abandonné deux, et l’une était un home run en solo sur un terrain qui a trop joué contre un gars qui vient d’être chaud.

« Mais, il continue juste à faire de bons lancers. Si vous voulez faire des pinaillages, il s’agit simplement de vous plonger plus profondément dans les jeux. Comment pouvons-nous continuer à avoir des manches de 20 lancers? quand il peut attraper plus de la plaque et obtenir des retraits rapides, cela va l’amener à un niveau complètement différent. «

Les Twins vont avec la journée du bullpen dimanche. Matt Wisler (0-1, 1,50 ERA) obtiendrait le ballon en premier pour le Minnesota.

Le droitier a fait sept apparitions en 2020, la plus récente étant un partant contre les Royals lundi – face à Bubic. Dans ce concours, Wisler en a retiré trois, a permis une marche et a éliminé un frappeur sans un coup sûr en deux manches sans but.

Alors que Gordon est de 0 pour 5 à vie contre Wisler, le joueur de troisième but de Kansas City Maikel Franco est de 6 en 13 avec deux doubles et deux circuits contre lui.

– Médias au niveau du champ