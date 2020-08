Si la familiarité engendre vraiment le mépris, les Twins du Minnesota et les Royals de Kansas City devraient maintenant se développer une assez bonne aversion l’un pour l’autre.

Pour le troisième week-end consécutif, les deux clubs s’affronteront, à commencer par un match vendredi soir. Les Royals ont balayé une série de trois matchs au stade Kauffman du 7 au 9 août. Les Twins en ont remporté trois sur quatre lors d’un engagement de retour à Target Field du 14 au 17 août. La dernière série de la saison entre les deux clubs sera de retour à Kansas City.

Les Royals se sont séparés mercredi contre les Reds avant de décoller jeudi. Les Twins ont battu les Milwaukee Brewers 7-1 à Target Field jeudi avant de se rendre à Kansas City.

Le pitching a joué un rôle clé dans les sept matchs entre les deux clubs jusqu’à présent. Dans tous les matchs sauf un, une victoire 9-6 à Kansas City le 8 août, l’équipe gagnante a marqué trois ou quatre points. Trois des quatre matchs au Minnesota se sont terminés avec des scores de 4-2, et le quatrième était une victoire de 4-1 Twins.

Les deux lanceurs partants affronteront le même adversaire qu’ils ont affronté lors de leur dernier départ. Le partant des jumeaux Jake Odorizzi (0-0, 5,40 ERA) opposera les Royals pour le troisième départ consécutif. Odorizzi a connu des difficultés lors de ses débuts dans la saison le 8 août après avoir quitté la liste des blessés de 10 jours avec une souche intercostale droite subie vers la fin du camp d’été. Il a abandonné deux points sur quatre coups sûrs en seulement trois manches. Mais lors de son prochain départ, le 15 août lors du premier match d’un double, il a retiré les 11 premiers frappeurs qu’il a affrontés.

« J’ai encore du chemin à parcourir », a déclaré Odorizzi après ce départ. «Aujourd’hui, c’était définitivement un grand pas dans la bonne direction. Je me sentais relativement normal. Quelques choses à régler un peu, mais relativement parlant, je pense qu’aujourd’hui était une étape très positive et il y a encore un peu de travail à faire, mais Je me sentais définitivement plus comme moi l’an dernier. «

Danny Duffy (1-2, 4.44 ERA) a lancé l’un de ses meilleurs matchs de la saison dans le deuxième match de ce double, la seule victoire des Royals au Minnesota. Duffy a fait cinq manches, abandonnant deux points (un mérité) et en retirant huit. Cela a été particulièrement utile, étant donné que les Royals ont dû utiliser cinq lanceurs en six manches lors du premier match du projet de loi jumeau.

« Nous avions besoin de cela de la part de Duff là-bas », a déclaré le manager de Kansas City, Mike Matheny. « Nous avions besoin de lui pour passer cinq. Il nous a vraiment montré quelque chose pour passer la dernière manche. »

Duffy a retiré 15 des 17 derniers frappeurs qu’il a affrontés.

«J’ai raté ma place sur beaucoup de séries», a déclaré Duffy. « Mais j’ai eu du punch derrière cette balle rapide, et je pourrais m’en tirer avec quelques erreurs. »

Duffy n’aura pas à affronter deux partants dans la gamme Twins. Le voltigeur central Byron Buxton (inflammation de l’épaule gauche) et le receveur Mitch Garver (souche intercostale droite) ont été placés sur la liste des blessés à 10 jours jeudi.

Les blessures supplémentaires mettront au défi la profondeur de l’alignement du Minnesota. Josh Donaldson a déjà été sur la liste des blessés de 10 jours pendant la majeure partie du mois d’août avec une tension au mollet droit, et Luis Arraez a raté son deuxième match consécutif jeudi avec une douleur au genou gauche.

