Personne ne se faufilera maintenant, car l’équipe la plus chaude de la bulle de la NBA devrait subir un test sévère jeudi lorsque les Portland Trail Blazers affronteront les Lakers de Los Angeles lors du deuxième match de leur série éliminatoire de premier tour.

Les Blazers sont en mode éliminatoire depuis un certain temps, remportant cinq de leurs six derniers matchs de saison régulière juste pour obtenir la chance au match de play-in afin de passer au premier tour, puis en remportant cela aussi, quand ils a éliminé les Memphis Grizzlies 126-122 samedi.

Tout au long de cette course tardive, cependant, les Blazers n’ont jamais eu à affronter la même équipe deux fois, et encore moins à affronter la même équipe lors de matchs consécutifs. Cela change jeudi.

Il est maintenant temps de découvrir à quel point Portland est chaud avec sa mentalité bien établie en séries éliminatoires, ainsi qu’un Damian Lillard brûlant. La défaite a-t-elle été un appel au réveil pour les Lakers n ° 1, ou une preuve qu’ils sont partis à long terme contre la semence n ° 8?

« Nous n’essayons pas simplement trop d’agir comme si nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait, parce que nous le sommes, mais nous n’allons pas non plus nous reposer et nous tapoter dans le dos », a déclaré Lillard après la victoire. « Nous allons essayer de comprendre les choses que nous n’avons pas bien fait pour pouvoir faire mieux le prochain match et essayer de nous donner une chance de gagner le prochain match. »

Lillard a marqué 34 points dans la victoire du premier match, légèrement en dessous de la moyenne de 37,4 points par match qu’il avait lors des huit derniers matchs de la saison régulière depuis le redémarrage de la NBA. Mais c’était bien en deçà des 51,3 points par match qu’il avait alors que les Trail Blazers terminaient avec trois victoires consécutives pour gagner leur place dans le match de play-in.

Les Blazers ont été équilibrés à l’attaque mardi avec CJ McCollum marquant 21 points et Jusuf Nurkic en ajoutant 16. En défense, ils ont maintenu les Lakers à 35,1% en tir du terrain et à 15,6% en 3 points.

LeBron James a fait sa part pour les Lakers avec 23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives, tandis qu’Anthony Davis avait 28 points et 11 rebonds. Mais le reste de l’équipe a cumulé 42 points sur 17 des 53 tirs (32,1%).

« Nous avons eu quelques pannes », a déclaré James, selon le Los Angeles Times. « … Je ne peux pas faire d’erreurs en séries éliminatoires. Je crois que nous avons commis des erreurs défensives. Nous avons joué dur. Il y a eu des erreurs que nous avons commises en particulier dans la dernière ligne droite. »

Le temps des Lakers dans la bulle de la NBA a été loin d’être aussi intense que celui des Blazers. Los Angeles a décroché la tête de série n ° 1 de la conférence le 3 août. Depuis lors, les Lakers ont une fiche de 1-4 et avaient besoin d’un coup de Kyle Kuzma sur le buzzer pour gagner celui-là.

Si la motivation supplémentaire sous la forme d’un adversaire énergique est ce dont les Lakers avaient besoin pour aller de l’avant, elle est arrivée de manière pas si subtile.

« C’est un match », a déclaré l’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel. « Nous sommes toujours très confiants dans notre groupe. Le temps a été utilisé de la bonne manière, mais il n’y a pas de simulation comme celle dans laquelle ils ont été et maintenant nous sommes dans l’environnement des séries éliminatoires.

« J’étais satisfait de notre esprit de compétition. Nous n’avons pas fait de lancers. … Je pense que nous pouvons tirer le ballon mieux que ce que nous avons vu ce soir. »

Le meneur des Lakers, Rajon Rondo, qui a été autorisé à jouer et qui était en tenue de ville sur le banc des Lakers pour le premier match, est répertorié au jour le jour après une chirurgie du pouce. L’attaquant des Blazers Zach Collins (cheville) manquera au moins une semaine et Nassir Little (maladie) est répertorié comme au jour le jour.

