Il y avait tellement de raisons avant le redémarrage de la NBA dans la bulle que les Portland Trail Blazers étaient l’équipe dormante que personne ne voudrait affronter en séries éliminatoires… c’est-à-dire s’ils ont fait les séries éliminatoires.

Maintenant que nous avons vu quelques matchs de classement, je suis prêt à le déclarer: cette équipe des Blazers peut battre les Lakers.

Remarquez que je ne vais pas aussi loin pour dire qu’ils le feront. Mais dans l’état actuel des choses, les Lakers devraient transpirer ce match.

Commençons par le Lake Show. Ils sont imbattables quand Anthony Davis a joué comme il l’a fait contre le Jazz. Depuis lors, cependant, il a organisé une paire de matchs ordinaires selon ses critères en deux défaites.

Mais le plus gros problème, ce sont les problèmes de tir des Lakers. Même si LeBron James et The Brow sont leur incroyable personnalité habituelle, ils ne pourront pas suivre les Blazers s’ils ne peuvent pas frapper à distance. Jeudi soir, ils ont de nouveau lutté, ne réussissant que deux de leurs 19 tentatives au-delà de l’arc. Vous pourriez le traiter comme un problème de petite taille d’échantillon … mais comme The Ringer l’a détaillé, tirer dans la bulle pourrait être plus facile sans fans dans les tribunes, et la plupart des infractions se jouent comme s’il n’y avait pas de pause.

Et puis il y a cette citation de James par . qui montre une certaine frustration quant à l’attaque des Lakers:

LeBron a donné une réponse étrange à ce sujet. Il a convenu que lui et les Lakers cherchaient un rythme en attaque. Et puis il a dit: « Ce sont juste des choses que vous ne pouvez pas contrôler qui sont ici, dont je ne veux vraiment pas parler, qui ne sont pas sur le sol. »

Si tout cela pèse sur la tête des Lakers lors des séries éliminatoires, ce n’est pas bon.

Tournons notre attention sur les Blazers, sauf pour une défaite serrée contre les Boston Celtics, ils ont remporté des matchs difficiles dans la bulle contre les Grizzlies, les Rockets et les Nuggets. Jeudi soir, Damian Lillard a perdu 11 trois et 45 points, preuve que son incroyable parcours avant la pause NBA et les séries éliminatoires de l’année dernière n’était pas des aberrations.

Jusuf Nurkic a complètement changé tout maintenant qu’il est de retour et en bonne santé, menaçant les adversaires à l’intérieur et trempant les mecs.

En outre, Gary Trent Jr.est devenu un buteur de banc très solide, tirant les lumières depuis le retour de la NBA.

Oui, j’ai des inquiétudes quant à savoir qui défend James à l’heure des séries éliminatoires. Cela me dit que Yahoo a rapporté que des joueurs ont tenté de convaincre Trevor Ariza de revenir sur sa décision de se retirer. Et le match que nous espérons tous oblige les Blazers à se frayer un chemin dans une situation de play-in, et étant donné la façon dont les Suns et les Spurs jouent en ce moment, il n’y a aucune garantie que cela se produira.

Mais si les Blazers font les séries éliminatoires et si les Lakers se retrouvent en difficulté de l’extérieur dans une série, et Dame est sur un chauffage, et Nurk fait des choses à Nurk… nous pourrions voir un bouleversement.