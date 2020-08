LAKE BUENA VISTA, Floride – Je commence cette chronique dans les dernières minutes du troisième quart-temps des Lakers-Blazers parce que, officieusement, ce match est terminé. Alex Caruso vient de faire ses trois premiers, JR Smith a tenté son deuxième et je suis tout à fait sûr qu’une apparition de Jared Dudley est à venir.

Une avance de huit points au premier quart est passée à 17 après deux et… attendez… 30 au bout de trois quarts.

Lakers 111, Trail Blazers 88. Série à égalité, un match chacun.

Ce n’était pas un jeu. C’était un message. Les Blazers ont été le chouchou de la bulle. La huitième graine qui aurait dû être une troisième ou quatrième graine. Le garde superstar, Damian Lillard, qui n’a pas assez de respect national. Les Lakers? Ils étaient rouillés. La perte d’Avery Bradley les avait épuisés. La fusillade périphérique les avait quittés. Beaucoup de gens choisissaient Portland. Charles Barkley a prédit un balayage.

Euh, peut-être pas.

Les Lakers ont réalisé 15,6% de leurs trios dans le match 1. Ils ont fait 36,8% dans le match 2, un nombre qui était plus élevé avant que Frank Vogel ne laisse Smith lâche. Anthony Davis a fait trois sur quatre. Kentavius ​​Caldwell-Pope a fait quatre de ses six. Caruso, Danny Green et Kyle Kuzma en ont chacun renversé un.

« Nous sommes juste construits différemment », ont remarqué James pendant le match.

Jeudi, ils ont joué comme ça.

Après une nuit de 16 passes décisives, James aurait pu être trop agressif. Il l’a déjà fait. Cleveland, le premier tour. Miami, quand Dwyane Wade a commencé à s’effondrer. Il aurait pu être plus Michael que Magic. Il aurait pu prendre plus du jeu sur lui-même. Au lieu de cela, il a fait confiance à ses coéquipiers. Et ils ont livré. Les 14 trois de Los Angeles étaient un record en séries éliminatoires.

«Je suis confiant en matière d’éthique de travail», a déclaré James. «Lorsque vous vous mettez au travail, les résultats arriveront… nos gars font le travail chaque jour sur leur coup. Lorsque vous répétez, vous avez des résultats. »

Davis était partout. Après le premier match, Davis a demandé à quelques entraîneurs et coéquipiers: que puis-je faire de plus? Rien, ont-ils dit. Gardez la tête froide, lui dit James. C’est juste un jeu. Davis a été percutant dans le premier match, marquant 28 points, abaissant 11 rebonds, se qualifiant 17 fois pour le lancer franc. Les tirs ne tombaient tout simplement pas. Il a raté cinq lancers francs. Vogel a dit à Davis de garder le cap. Il l’a fait, et 31 points et 11 rebonds plus tard, les Lakers sont repartis avec une victoire.

«Nous voulions sortir avec un sentiment de désespoir, un sentiment d’urgence», a déclaré Davis. «Nous l’avons fait ce soir.

Ça, ça ressemblait aux Lakers. La défense, qui s’est disputée pendant des étirements lors du premier match, étouffait. Portland a marqué 19 points au premier quart. Ils ont rassemblé juste 19 autres dans le troisième. Lillard, l’équivalent humain d’un personnage de NBA Jam qui a pris feu, était limité à 18 points. CJ McCollum en avait 13. Carmelo Anthony en avait deux. Tout espace ouvert que les Blazers ont vu dans le match d’ouverture a été effacé par les défenseurs du périmètre grouillants.

«Nous jouons au scrappy», a déclaré Vogel. « Le facteur de soin du côté défensif du ballon est là où il devrait être. »

Soudain, Portland est l’équipe qui doit s’adapter. Lillard a subi une luxation de l’index gauche lors du match 2. Il est retourné sur le banc, mais Terry Stotts a dit qu’il était trop tôt pour savoir si Lillard serait disponible pour le match 3. «Oh, je joue», a déclaré Lillard. Autant dire que la perte de Lillard serait un désastre.

Mais les Blazers ont besoin de plus. Portland avait l’air gazé. Les Blazers ont joué à des jeux d’élimination pendant la majeure partie du mois dernier. Ils devaient effacer un déficit de 3 matchs et demi pour entrer dans la série de play-in. Ils avaient besoin de battre les Grizzlies lorsqu’ils sont arrivés. Ils ont combattu la fatigue lors du premier match. Jeudi, ils y ont succombé.

«Nous avons été surclassés», a déclaré Lillard. «Nous ne sommes pas sortis détendus – ils ont juste poursuivi plus durement que nous.»

On a beaucoup parlé de la zone avant surdimensionnée de Portland dans le premier match. Le duo si Jusuf Nurkic et Hassan Whiteside se sont associés, et c’était efficace. Mais aussi grands soient-ils, les Blazers ne boxent personne. Davis, JaVale McGee, Dwight Howard, ils ont poussé Portland dans la peinture. Ils ont dépassé les Blazers 50-41. Ils les ont écrasés aux points de la deuxième chance. Nurkic et Davis ont attendu le ballon. Les grands des Lakers l’ont poursuivi.

Les Lakers ont dit toutes les bonnes choses par la suite. « Cette équipe était en finale de conférence », a déclaré Vogel à propos de Portland. James a dit: « Ce n’est qu’un match. » Pourtant: LA sait que quand ils jouent comme ça, quand ils tirent comme ça, ils sont difficiles à battre, c’est pourquoi James veut que tout le monde ait le feu vert.

James a déclaré: «Nous voulons que nos tireurs continuent à tirer sans conscience.»

Vogel a ajouté: «Je pense toujours qu’il y a un potentiel pour les dommages que nous pourrions faire.»

C’était l’équipe des Lakers que nous avons vue en mars. L’équipe qui a battu les Clippers et les Bucks avant que le coronavirus ne ferme la ligue. Et c’est celui que beaucoup ont vu venir. La semaine dernière, dans les confins amicaux des Coronado Springs, un entraîneur s’est arrêté à l’un des canapés sur lesquels je me suis ancré. Je lui ai demandé: que pensait-il du (re) démarrage lent des Lakers? Pas génial, m’a dit l’entraîneur. Mais tout ce qu’il faut, c’est une réunion, une pratique, un jeu pour que tout le monde clique. Pour que les Lakers redeviennent les Lakers.

Cliquez sur.