«Je suis tellement excité pour le baseball. Je suis ravi pour les fans. Je suis ravie que mes bébés regardent leur papa », a tweeté Lauren Mikolas dans l’après-midi du 24 juillet, peu avant le premier lancer de la saison des Cardinals de St. Louis. Lauren Mikolas est mariée à Miles Mikolas, le partant des Cardinals qu’elle a tagué à la fin de son tweet. Mikolas, qui a disputé un match hors concours contre les Royals le 22 juillet, devait commencer un vrai match mercredi dernier, mais ses bébés devront attendre encore un peu pour le regarder jouer en compétition. Mardi dernier, Mikolas a été placé sur la liste des blessés avec ce qui a été classé comme une tension de l’avant-bras. Bientôt, il subira une intervention chirurgicale de fin de saison pour réparer un tendon fléchisseur endommagé.

Mikolas, un All-Star 2018 qui a fait 32 départs pour Saint-Louis au cours de chacune des deux dernières saisons, est l’un des nombreux lanceurs de premier plan qui ont été placés sur l’étagère au début de la saison, y compris Cole Hamels, Corey Kluber, Justin Verlander , et Clayton Kershaw, qui est revenu de la raideur du dos dimanche. Toutes les affections, sauf quelques-unes, sont liées au bras. La tendinite du triceps a mis Hamels hors de combat, la tendinite du biceps a affaibli Homer Bailey des Reds, et des souches de l’avant-bras ont réclamé non seulement Mikolas et Verlander (qui peuvent ou non être également absents pour la saison), mais aussi Ken Giles des Blue Jays. , Michael Feliz des Pirates, Dario Agrazal des Tigres, Clay Holmes des Pirates, Foster Griffin des Royals et Jimmy Lambert des White Sox. Les «souches de l’avant-bras» sont souvent des euphémismes pour les blessures au coude, qui ont frappé Tommy Kahnle des Yankees, Matt Bowman des Reds et Austin Pruitt, Chris Devenski et Roberto Osuna des Astros. Six autres lanceurs, dont le releveur des Rays Colin Poche, ont subi une intervention chirurgicale de Tommy John (ou ont révélé qu’ils le seraient bientôt) dans la seconde quinzaine de juillet, Kahnle étant susceptible de les rejoindre. Et dimanche, les Anges ont envoyé Shohei Ohtani pour une IRM après que le survivant de la chirurgie bidirectionnelle de Tommy John a soudainement perdu de la vitesse lors de son deuxième départ et s’est ensuite plaint d’une gêne dans son bras de tangage.

Pas pour obtenir tous les Schoolhouse Rock ici, mais l’os de l’avant-bras est littéralement l’os du coude, et les muscles de l’avant-bras sont inextricablement liés aux ligaments du coude. La «tension de l’avant-bras» est souvent un code pour les problèmes de coude. L’espoir d’une guérison est standard, alors Justin Verlander sera fermé. – Jeff Passan (@JeffPassan) 26 juillet 2020

Les problèmes de bras de lanceur de la MLB s’étendent au-dessus du coude. Kluber, son coéquipier des Rangers José Leclerc, Alex Wood des Dodgers, Joe Biagini et Brad Peacock des Astros, Wade Davis des Rockies, Kyle Crick des Pirates, Mike Montgomery des Royals, James Norwood des Cubs, les Giants Sam Coonrod et Reynaldo López des White Sox ont tous été abattus par des problèmes d’épaule. Et ce ne sont que les hurleurs qui figurent sur la liste des blessés depuis le début de la saison: d’autres, comme Robert Gsellman des Mets, Anthony DeSclafani des Reds, les Brewers Ray Black, les Rafael Montero des Rangers, les A.J. Puk et les Orioles Hunter Harvey et John Means ont été ajoutés à l’IL avec des plaintes liées au bras peu avant le jour d’ouverture. D’autres encore ont évité ce destin jusqu’à présent, mais ont toujours été mis à l’écart au jour le jour, y compris l’as des nationaux Stephen Strasburg, qui a raté ses deux premiers départs prévus en raison d’un problème nerveux dans sa main droite.

Il est assez facile d’expliquer une, deux ou dix de ces blessures: le lancer est dangereux pour la santé, et beaucoup de ces lanceurs nouvellement blessés ont parcouru beaucoup de kilomètres sur leurs bras ou accumulé de longs CV de blessures. Mettez-les tous ensemble, cependant, et un modèle se présente. Alors qu’elle sort de la pandémie qui pourrait forcer sa saison tardive à s’arrêter prématurément, la MLB semble également avoir une épidémie de blessures au lanceur sur les mains – et sur ses coudes, ses épaules et diverses autres parties du corps qui aboient.

Le skipper des Astros, Dusty Baker, a subi de nombreuses blessures au lanceur au cours de ses décennies dans le jeu. (Il y a des années, il a peut-être contribué à quelques-uns.) Cet été, il en a rencontré beaucoup plus qu’il n’en avait l’habitude: ses Astros ont perdu Verlander, Biagini, Peacock, Pruitt, Devenski et Osuna, ainsi qu’un autre droitier, Ryan Pressly , qui a eu mal au coude et n’a fait ses débuts que samedi. Dusty ne pense pas que ce soit une coïncidence si ces blessures ont frappé sa liste après une accélération abrégée de la saison en camp d’été, qui a suivi un entraînement printanier raccourci et une mise à pied de plus de 3 mois et demi dictée par une pandémie. Lundi dernier, Baker a déclaré: «Beaucoup de frappeurs sont prêts, probablement, dans environ trois semaines. Les pichets ont besoin de ce temps supplémentaire. Ils ont besoin de cinq ou six semaines d’entraînement printanier. Cela a été abrégé et vous le voyez. Tout tourne autour du baseball. Il y en a partout. »

Il est possible que la perception de Baker soit faussée en raison des problèmes de blessures du personnel des Astros. Ou peut-être que cette apparente pointe de blessure du lanceur est le produit d’une mémoire sélective, aggravée par l’expérience désorientante d’une saison commençant en juillet. Comme je l’ai déjà noté, l’entraînement printanier et le premier mois de la saison sont toujours la pire période de l’année pour les blessures qui mènent à l’opération de Tommy John, même lorsque le premier mois de la saison est avril, pas juillet.

«Dans une année régulière – et c’est loin de là – il y a essentiellement deux saisons de blessures», explique Glenn Fleisig, spécialiste de la biomécanique du baseball et des blessures au lancer, directeur de recherche de l’American Sports Medicine Institute. «L’un est l’entraînement du printemps / début de la saison régulière et l’autre est la fin de la saison régulière. Le deuxième pic, ce sont les gars qui sont essentiellement à court d’essence et fatigués au cours de la saison, alors que les blessures de mars / avril sont liées à la montée en puissance et au manque de préparation.

Avant de spéculer sur ce qui pourrait être à l’origine de la vague de pichets douloureux de cet été, nous devons déterminer si cette saison a réellement infligé un nombre anormal de blessures par rapport à la ligne de base élevée de début de saison. Pour ce faire, nous pouvons comparer le nombre total de nouveaux relais IL le jour de l’ouverture et les 10 jours qui ont suivi – du jeudi 23 au dimanche dernier – aux travées correspondantes de longueur égale au début des saisons précédentes (datant du National Opening Day pendant les saisons où le programme a officiellement commencé avec une première série internationale).

Le graphique ci-dessous montre le nombre de relais combinés de lanceur IL, de relais IL liés uniquement aux blessures au bras et de relais IL le jour de l’ouverture et les 10 prochains jours de chaque saison remontant à 2010, selon les données de transactions de la MLB rassemblées par Baseball Prospectus . Cet échantillon exclut tous les relais de 2020 présumés ou confirmés être causés par COVID-19, ainsi que les relais de toutes les années au cours desquelles un joueur a été décrit comme se remettant d’une blessure antérieure ou a été placé sur l’IL rétroactivement à une date antérieure au jour d’ouverture.

Il est difficile de travailler avec les données sur les blessures, et il est probable que quelques transactions résultant de blessures préexistantes non spécifiées se sont glissées dans l’ensemble de données. Mais cela n’expliquerait pas l’augmentation massive des blessures des lanceurs cet été, ce qui confirme l’observation de Baker. Bien que les blessures aux joueurs de position ne soient pas en hausse par rapport aux dernières années, le total de 39 relais IL de lanceur non liés au COVID depuis le jour d’ouverture est plus de 50% plus élevé que lors de toute période d’ouverture précédente, et le total de 30 blessures au bras du lanceur en 2020 est 150% plus élevé que le record de toute première séquence de la saison précédente (12). Le décompte pourrait encore augmenter si Ohtani ou tout autre lanceur se rendait sur l’IL en raison d’une blessure subie avant lundi.

Certes, la structure de cette saison pourrait légèrement modifier ces statistiques de manière indirecte. D’une part, les listes élargies ont élargi le bassin de pichets susceptibles de se blesser. Pour un autre, les lanceurs établis peuvent être moins susceptibles de cacher des blessures et de souffrir d’inconfort pendant une saison qu’ils considèrent comme moins légitime. « Pour être franc, cette saison est une sorte de gâchis au début, alors je dois avoir une vue d’ensemble ici », a déclaré Strasbourg le 25 juillet. « C’est ma carrière. Je sais qu’à long terme, il est important d’essayer de faire autant de départs que possible, et en vous mettant dans une position compromettante maintenant, je ne sais pas vraiment si c’est la meilleure façon d’avancer. » Strasbourg n’est peut-être pas le seul lanceur qui a été motivé pour être clair et prendre du temps en raison d’un sentiment conscient ou inconscient que cette saison à petit échantillon ne valait pas la peine de transformer une blessure lancinante en problème à long terme.

Mais ces explications ne semblent pas suffisantes pour expliquer l’augmentation, et il est peu probable qu’une telle bosse se produise par hasard. Il est encore moins probable que ce soit aléatoire compte tenu des conditions uniques auxquelles les joueurs ont été confrontés cette année, ce qui a fait craindre une vague de blessures des lanceurs bien avant le début de la saison. «Je crains que les blessures des lanceurs [would increase] en raison de la routine anormale de l’entraînement au printemps démarrage / arrêt et d’une montée en puissance relativement courte sur Spring Training 2.0 », explique Stan Conte, ancien vice-président des services médicaux des Dodgers et entraîneur d’athlétisme en chef des Dodgers et des Giants, qui gère maintenant les performances sportives et les blessures sociétés d’analyse. Kyle Boddy, directeur des initiatives de lancement des Reds et coordinateur des lancements, est d’accord, estimant qu’à la lumière de la longue mise à pied, le pic de blessure du lanceur «n’est pas trop surprenant, malheureusement. Difficile de faire en sorte que les lanceurs restent en pleine forme. »

Pour expliquer pourquoi les lanceurs tombent comme des mouches devant Nick Castellanos, nous devrions commencer par expliquer pourquoi il est habituel de progresser lentement jusqu’à la force de la saison régulière. «Le but de l’entraînement ou de la préparation printanière est double: l’un est de travailler sur vos mécanismes et d’affiner vos compétences, et l’autre est de conditionner ou de préparer les muscles», explique Fleisig. Les muscles peuvent être développés, mais les ligaments et les tendons ne peuvent pas être renforcés au même degré, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux tensions chez les athlètes mal conditionnés. «Les ligaments sont la dernière ligne de défense», poursuit Fleisig, «donc si les muscles ne font pas leur part, alors souvent les ligaments doivent faire plus qu’ils ne le feraient normalement.»

Lorsque l’entraînement du printemps a été suspendu à la mi-mars, environ deux semaines avant le jour d’ouverture, les lanceurs n’avaient pas encore atteint leur puissance maximale. Au cours des mois suivants, alors que les batailles de travail et le nombre de cas COVID dominaient le discours entourant le sport et que la perspective d’une saison devenait de plus en plus incertaine, certains lanceurs ont peut-être abandonné leurs gains de printemps et sont revenus à la case départ – ou assez près de la case départ qu’ils ne pouvaient pas atteindre la vitesse maximale en toute sécurité pendant un camp d’été de trois semaines.

«Il est tout à fait possible que les athlètes qui ne se sont pas développés correctement pendant le verrouillage du COVID aient dû augmenter rapidement leur charge de travail de lancer au fur et à mesure qu’ils progressaient dans l’entraînement printanier condensé et au début de la saison», déclare le scientifique sportif de Driveline Baseball et Dan Adams, entraîneur de la force et du conditionnement. Évaluer le risque actuel de blessure des lanceurs, alors, « devient une question de savoir quels athlètes ont réellement profité du verrouillage par rapport aux athlètes qui l’ont traité comme des vacances. »

Cela ne veut pas dire que nous pouvons dire quels joueurs et équipes ont pris au sérieux l’entraînement pendant le verrouillage en fonction de qui est blessé et qui ne se blesse pas. Les blessures sont beaucoup trop mystérieuses et multifactorielles pour identifier la cause dans un cas particulier. (À moins que, comme José Quintana, vous ne vous coupiez le pouce en lavant la vaisselle, auquel cas la cause est assez claire.) «Vous allez sans aucun doute avoir des athlètes qui n’ont pratiquement rien fait pendant la fermeture rester relativement en bonne santé tout au long de l’année. et d’autres qui ont progressé intelligemment dans leur entraînement tout au long de l’arrêt sont blessés », explique Adams. «Et par extension, vous allez avoir des organisations qui n’ont pas mis en place beaucoup de processus pour surveiller et faire progresser leurs joueurs pendant le verrouillage, alors que d’autres organisations qui avaient mis en place d’excellentes procédures finiront par une poignée de blessures anormales et des taux de blessures biaisés.

De plus, l’accès des lanceurs aux installations de formation, à l’équipement et à la technologie variait de manière inévitable que la volonté seule n’aurait peut-être pas pu surmonter. Bien que les équipes aient essayé de coordonner les entraînements à distance pendant l’arrêt de la MLB, seuls certains lanceurs avaient des gymnases à domicile et des partenaires de lancer.

«Une grande partie de cela provient de facteurs externes liés à la pandémie», déclare un membre du front-office avec une expérience en santé et en performance humaine, qui mentionne une litanie d’obstacles qui ont conspiré contre les lanceurs de la formation après le printemps: «peu / pas d’accès à leurs routines habituelles, le respect / l’exécution inégaux de leurs séances d’entraînement, des situations de pitching beaucoup moins compétitives, des changements dans les routines de sommeil / nutrition. … Moins de lancers, moins de routine quotidienne et beaucoup de routines d’entraînement interrompues / ad hoc se fondent dans un mélange étrange de décontamination et de surentraînement. Ajoutez à cela l’incertitude de la logistique du redémarrage de l’entraînement printanier et du temps réduit pour accélérer, et vous avez une recette pour les blessures.

Les sources à qui j’ai parlé disent qu’il est quelque peu surprenant que nous n’ayons pas encore constaté d’augmentation correspondante des blessures aux tissus mous – telles que les tensions obliques et aux ischio-jambiers – chez les frappeurs. Mais comme le souligne le responsable du front-office, les joueurs en position couraient forcément un risque moindre par rapport aux lanceurs, car «il y a certainement moins de piste nécessaire pour décoller.»

En plus de tous les autres obstacles à la santé, les joueurs font face à une autre difficulté endémique à 2020: une préoccupation constante sur l’état du monde, le bien-être des amis et de la famille, et les dangers de voyager et de jouer à proximité des autres. pendant une pandémie. Pour certains joueurs, ces inquiétudes peuvent se manifester physiquement. «Ce ne sont pas des robots, ce sont des gens», dit Fleisig. «Et le stress supplémentaire de s’inquiéter du coronavirus pourrait affecter certains athlètes. Votre mental et votre physique [conditions] sont liés, la méfiance psychologique peut donc être un facteur pour certaines personnes, un type de chose intangible.

Les équipes peuvent essayer d’atténuer les effets d’une accélération abrégée en mettant en œuvre des entraînements de faible intensité effectués plus fréquemment, en donnant aux joueurs de position des jours ou des jours à DH, et en gardant les lanceurs en laisse plus courte dès le début. Nous avons vu quelques signes de cette dernière tactique. Au cours des 10 premiers jours après le jour d’ouverture de la saison 2019, les partants de la MLB ont en moyenne 5,2 manches lancées, 22,1 frappeurs affrontés et 86,8 lancers lancés par départ. Cette saison, ils n’ont en moyenne que 4,6, 19,4 et 76,4 respectivement.

Cela peut être en partie le produit de l’adoption rapide par la ligue des ouvreurs, d’une utilisation plus libérale des enclos grâce à des listes de 30 joueurs, ou même de sorties raccourcies pour les blessures; La déchirure d’un muscle teres major de Kluber en grade 2 l’a forcé à quitter son départ après une manche, ce qui a fait baisser la moyenne générale. Mais il y a peut-être plus: bien que 10 lanceurs de départ aient atteint un nombre de pas à trois chiffres, d’autres ont été limités à des totaux exceptionnellement bas. Le partant des Angels Andrew Heaney, pour un, a été retiré après 67 lancers et 64 lancers lors de ses deux premiers départs, bien qu’il n’ait accordé que sept coups sûrs et trois points avec 12 retraits au bâton et une marche en 9 2/3 manches combinées. Heaney a exprimé sa surprise face au crochet rapide lors de son deuxième départ et a déclaré qu’il n’était pas fatigué, mais les Angels ont peut-être pris des précautions supplémentaires avec un lanceur qui a raté quelques mois de la saison dernière avec une inflammation du coude et de l’épaule.

Joe Maddon a déclaré qu’il avait senti qu’Andrew Heaney avait perdu son rythme dans la sixième manche et qu’il perdait de la vitesse, ce qui a conduit au crochet précoce. – Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 30 juillet 2020

Le manager des Twins, Rocco Baldelli, a reconnu la semaine dernière que le calendrier irrégulier de cette année était probablement au moins en partie responsable des pertes de lanceurs en excès. Aucun partant des Twins n’était entré plus de cinq manches dans un match jusqu’à ce que Kenta Maeda en ait terminé six samedi, et jusqu’à présent, cette prudence a semblé porter ses fruits: le seul monticule blessé du Minnesota est Jake Odorizzi, qui a contracté un muscle intercostal au camp d’été. et ne s’est pas précipité. «Je pense que c’est inquiétant non seulement pour moi qui reviens d’un petit problème sur le radar, mais je pense que tout le monde en général, même les gars en bonne santé», a déclaré Odorizzi à la Pioneer Press. «Je pense que c’est ce que nous voyons principalement, c’est que vous ne savez pas quand cela peut ou non s’embraser. … Cela vous montre simplement que lorsque les choses sont différentes et que votre corps n’est pas habitué à cela, il est encore temps que quelque chose se passe mal même lorsque vous êtes en forme et que vous avez fait ce que vous devez faire, alors c’est ce que nous nous entraînons pour éviter et c’est pourquoi nous avons pris le temps de nous reposer et d’être à 100%.

Le problème avec le plan visant à retirer les pieds des managers des pédales des lanceurs est l’urgence du calendrier compressé de cette campagne. Au cours d’une saison de 60 matchs, Conte déclare: «Le besoin de gagner rapidement met l’intensité encore plus élevée que d’habitude et pourrait causer des blessures.» Conte avertit également que certains lanceurs qui vont sur l’IL pourraient précipiter leur réadaptation afin de revenir à temps pour aider dans une poussée éliminatoire, ce qui pourrait conduire à une nouvelle blessure. Comme le dit un coordinateur de pitch de la MLB, «Lorsque de nouveaux stress concurrents (sous un sentiment d’urgence) sont introduits, cela permet plus de possibilités de blessures. Plus d’occasions avec des athlètes qui ont peut-être souffert de se décourager pendant une quarantaine qui sont des compétiteurs d’élite et qui poussent leur corps et leur esprit à des extrêmes extrêmes ne sont tout simplement pas la situation la plus réconfortante pour quiconque lorsque vous la regardez du point de vue de l’attente des blessures. «

Nous pouvons offrir un léger confort. D’une part, la réduction de la durée de la saison allégera inévitablement les charges de travail cumulatives et épargnera certaines blessures liées à la fatigue des pichets. D’autre part, certains pichets ont peut-être bénéficié du repos supplémentaire que la pandémie a imposé. L’une des raisons pour lesquelles les taux de blessures des lanceurs augmentent pendant et juste après l’entraînement de printemps est que les blessures non détectées ou non annoncées subies au cours de la saison précédente s’aggravent après que les lanceurs se sont présentés au camp, ou ne peuvent plus être ignorées. Bien que la longue mise à pied ait pu rendre les lanceurs en bonne santé plus susceptibles de se blesser, cela a également «permis aux gens de perdre du temps pour des blessures persistantes qu’ils connaissaient ou des blessures persistantes qu’ils ne connaissaient même pas», dit Fleisig, ce qui peut avoir «permis à certains blessures mineures pour récupérer naturellement sans être le début d’une blessure grave. » En théorie, Mikolas aurait pu être un bénéficiaire: son tendon fléchisseur défectueux l’a dérangé en février, lorsqu’il a ressenti une douleur qui, selon lui, était similaire à celle qu’il avait ressentie la saison dernière. Mais soit la mise à pied n’a pas été assez longue, soit trop de dégâts ont déjà été causés.

Des blessures comme celles de Mikolas ont déjà modifié le tableau des séries éliminatoires. Et comme les clusters COVID-19 ont provoqué des reports et des rééchelonnements, certains joueurs et membres du personnel, y compris l’entraîneur des lanceurs des Phillies Bryan Price, ont averti que l’inactivité prolongée des clubs les plus touchés pourrait aggraver la situation difficile de leurs lanceurs. L’agent Scott Boras, qui a également attribué le fléau des blessures au bras au calendrier d’entraînement de cette année, a proposé de prolonger la saison jusqu’en novembre afin de ne pas pousser les lanceurs plus dur pour rattraper les matchs. À ce stade, cependant, la saison est loin d’être certaine de survivre jusqu’en septembre.

Revenir trop vite est sans aucun doute une peur. Plusieurs jours de congé sont mauvais pour les joueurs. Leurs routines sont sacro-saintes – en particulier les pichets ». Et avec l’éruption de blessures au bras que nous avons déjà vu cette saison, les lanceurs qui ont été sur la touche sont déjà extrêmement méfiants. – Jeff Passan (@JeffPassan) 1 août 2020

Pour tout lanceur confronté à la perspective d’une intervention chirurgicale et d’une réadaptation en raison d’une blessure provoquée ou aggravée par un écart par rapport à l’entraînement traditionnel, l’impact de la saison interrompue par une pandémie se répercutera au-delà de cet été – une autre bonne raison pour laquelle les joueurs ont tenu bon en recevant au prorata payer pour cette saison. Le lanceur des pirates Trevor Williams a émis l’hypothèse que les effets pourraient se faire sentir pendant des années, en disant: «Je pense qu’il y aura une augmentation des blessures au bras pour les lanceurs au cours des deux prochaines années en raison du manque de manches cette année, qui se poursuivra jusqu’en 2021. , en particulier dans une saison complète, puis reportée à la saison suivante. … Je pense que le staff et les joueurs de toute la ligue vont se parler: «Qu’allez-vous faire cette intersaison? Comment allez-vous vous préparer? »

La bonne nouvelle à court terme est que la période de plus grande vulnérabilité est sur le point d’être derrière la plupart des armes indemnes, même si la saison se poursuit. «La blessure se manifestera ou commencera dans les prochaines semaines si elle est due à l’entraînement de printemps accéléré», déclare Fleisig, ajoutant: «Je ne pense pas que l’entraînement d’été court signifie qu’un mois plus tard, une personne a un risque plus élevé de blessure. Soit ça arrive, soit ça n’arrive pas. » Bientôt, alors, les lanceurs qui sont arrivés jusque-là devraient être hors de la zone de danger – ou de retour dans la zone légèrement moins dangereuse où vit habituellement tout être humain qui lance des balles de baseball pour gagner sa vie.

Merci à Lucas Apostoleris de Baseball Prospectus pour son aide à la recherche.