Les Cardinals de Saint-Louis et les Reds de Cincinnati en visite espèrent étirer leurs lanceurs de départ lorsque leur série de quatre matchs se poursuivra samedi.

Les équipes se sont séparées les deux premiers matchs, avec les Cardinals se ralliant pour une victoire 5-4 jeudi et les Reds gagnant 4-2 vendredi.

Les Cardinals commenceront le gaucher Kwang Hyun Kim (0-0, 3,86 MPM), qui a débuté la saison dans le rôle du plus proche, obtenant un arrêt lors de sa première apparition le 24 juillet.

Après le retour des Cardinals de leur arrêt de 15 jours en raison de leur épidémie de COVID-19, Kim a été transféré à la rotation et il a travaillé 3 2/3 manches lundi contre les Cubs de Chicago. Il a marché trois frappeurs et a accordé trois coups sûrs, mais a réussi à résoudre les problèmes tout en n’accordant qu’une seule course.

« En tant que partant, je pense que le rôle est de lancer autant de choses, de devenir un mangeur de manches », a déclaré Kim aux journalistes après ce match, que les Cardinals ont remporté 3-1. « Même les bases étaient chargées, c’était mon processus de réflexion. J’ai essayé d’être vraiment à l’aise, même si ce n’était pas facile. »

Kim, un vétéran de l’organisation coréenne de baseball, affrontera les Reds pour la première fois.

Les Reds contreront avec le vétéran gaucher Wade Miley (0-2, 16,20 MPM), qui n’a abandonné que cinq frappeurs à chacun de ses deux départs. Entre ces sorties, il a raté du temps avec une tension musculaire à l’aine gauche, alors lui aussi essaie toujours de renforcer ses bras.

Miley a été déçu de quitter son dernier départ – une défaite 5-4 contre les Royals de Kansas City le 12 août – en deuxième manche. Il a lancé 44 lancers, dont seulement 22 pour des frappes.

C’était quand même une grosse amélioration par rapport à son premier début de saison, une défaite de 8-7 contre les Cubs de Chicago. Il a accordé six points (cinq mérités) dans ce match.

« J’espère que je vais dans la bonne direction avec tout ce truc de livraison et que j’essaierai d’obtenir mon nombre de lancers là où je le veux », a déclaré Miley. « Tout comme la partie rythmique, pas nécessairement un problème mécanique.

« Il y a quelques semaines, j’avais l’impression d’être dans la deuxième semaine de l’entraînement du printemps. Je ne me sentais pas vraiment où je voulais que ce soit, puis la blessure à l’aine. Je me sentais vraiment bien au camp d’été, puis le petit truc de l’aine est venu et m’a un peu gâché. Mais je pense que je m’en suis remis, donc je me sens plus normal. «

Miley a remporté son seul départ contre les Cardinals la saison dernière, les excluant pendant cinq manches tout en lançant pour les Astros de Houston.

Il a une fiche de 3-3 avec une MPM de 3,86 en sept départs en carrière contre eux. Matt Carpenter (6 pour 16, deux doubles), Paul Goldschmidt (3 pour 7, double) et Tyler O’Neill (2 pour 5) ont bien frappé contre lui.

Après avoir disputé huit matchs en cinq jours à Chicago après leur retour au jeu, les Cardinals espèrent stabiliser leurs lancers lors d’un séjour à domicile de 12 matchs au Busch Stadium.

L’équipe avait fait des allers-retours avec des lanceurs depuis leur camp de Springfield, dans le Missouri, pour garder des armes fraîches disponibles.

« J’espère que nous pourrons nous installer là où nous pensons avoir une certaine protection, du point de vue du lancer », a déclaré le président des Cardinals des opérations de baseball, John Mozeliak.

« Nous verrons simplement comment se dérouleront les prochains jours, mais j’espère que les transactions que nous avons effectuées aujourd’hui ne seront pas quelque chose que nous devrons continuer d’essayer de faire tous les jours, comme nous l’avons dû. faites la semaine dernière. «

