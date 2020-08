Le match de jeudi soir entre les Mets et les Marlins a été reporté après que deux membres de New York aient été testés positifs pour le coronavirus, a annoncé la MLB.

Le match d’ouverture de vendredi soir des Mets-Yankees Subway Series a également été reporté. Les rivaux de Crosstown devaient disputer une série de trois matchs au Citi Field ce week-end.

La ligue a déclaré que les reports avaient été faits « par prudence et pour permettre des tests supplémentaires et la recherche des contacts ». Il est encore possible que la série Subway soit jouée ce week-end, en fonction des résultats de la recherche de contacts.

Selon Tim Healy de Newsday, un joueur des Mets et un membre du personnel ont été testés positifs au COVID-19. L’équipe n’envisage plus de quitter Miami mercredi soir.

Les cas de COVID-19 des Mets sont les derniers d’une série de tests positifs dans les équipes de la MLB cette saison. Les Marlins et les Cardinals ont raté plusieurs matchs en juillet et août à la suite d’épidémies dans leurs camps, tandis que les Reds ont reporté deux matchs le week-end dernier après qu’un joueur a été testé positif. Cincinnati a pu revenir à l’action mercredi avec un double titre.

Les cas de coronavirus à New York ne sont pas les premiers à être signalés jeudi. Plus tôt dans la journée, les Pirates ont révélé que le président Travis Williams avait été testé positif au COVID-19 et était « en voie de guérison ». Williams a déclaré que l’équipe avait commencé le processus de recherche des contacts et que les joueurs, les entraîneurs et le personnel de soutien des Bucs n’étaient pas affectés parce que l’équipe était sur la route.