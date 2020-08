L’entraîneur des Dallas Mavericks, Rick Carlisle, a déclaré qu’il n’avait aucune idée si une blessure à la cheville empêcherait le gardien des étoiles Luke Doncic du match 4 de leur série de premier tour de la Conférence de l’Ouest contre les Clippers de Los Angeles dimanche dans la bulle de la NBA à Orlando.

« Dimanche, le match est tôt, ce qui n’aide pas les choses mais nous verrons », a déclaré Carlisle. « Nous avons toutes les modalités de traitement avancées que vous pouvez avoir, comme toutes les équipes ici. Nous verrons comment cela réagira dans les 36 prochaines heures. »

Les Mavericks ont classé Doncic comme discutable pour le match 4.

Alors que Doncic a été écarté pendant une grande partie du quatrième quart, les Clippers ont remporté une victoire de 130-122 vendredi pour prendre un avantage de 2-1 dans la série au meilleur des sept. Kawhi Leonard a récolté 36 points, neuf rebonds et huit passes pour les Clippers, qui ont rebondi après leur revers du deuxième match. Landry Shamet a ajouté 18 points alors que sept Clippers ont atteint le double des chiffres.

Ivica Zubac avait 15 points et six tableaux et Marcus Morris Sr. avait 14 points, convertissant 4 tentatives sur 5 à partir de 3 points et ajoutant huit rebonds pour les Clippers, qui ont remporté cinq des six contre les Mavericks cette saison. Montrezl Harrell a marqué 13 points.

L’attaquant des Clippers Paul George a de nouveau lutté offensivement, réussissant 11 points sur 3 tirs sur 16 et 1 sur 8 sur 3 points. George, qui a récolté neuf tableaux et sept passes, est 7 sur 33 du sol au cours des deux derniers matchs.

« Je peux vous garantir ceci: il n’a pas oublié comment tirer », a déclaré l’entraîneur des Clippers, Doc Rivers.

Kristaps Porzingis a terminé avec 34 points et 13 rebonds, et Seth Curry et Tim Hardaway Jr. ont contribué 22 points chacun pour Dallas. Curry a marqué 9 buts sur 11, y compris les quatre tentatives de longue distance.

Le concours a été difficile à plusieurs reprises en première mi-temps. Doncic et Harrell ont dessiné des techniques après s’être emmêlés et avoir échangé des mots. Rivers pensait que c’était une bonne chose pour son club.

«J’aime juste que nous ne soyons pas distraits», a déclaré Rivers. « Je pensais défensivement, nous étions très physiques sans faute, ce qui est essentiel, puis ça a un peu agité. Nous sommes restés les mêmes; nous n’avons pas changé. C’est bon signe. Les équipes vont nous tester. »

Doncic s’est foulé la cheville gauche à la fin du troisième quart et est revenu avant de se retirer au début du quatrième. Il a terminé avec 13 points sur 4 tirs sur 10 et a ajouté 10 rebonds et 10 passes en 29 minutes.

Il devait passer un examen IRM samedi.

« Il ne bougeait pas bien et il y avait un geste que cela ne fonctionnait pas », a déclaré Carlisle à propos de Doncic. « À ma connaissance, il n’y a pas eu de progression de la blessure ou quoi que ce soit du genre. Il ne pouvait tout simplement pas jouer à ce match. »

Les Clippers ont pris les commandes en première mi-temps, prenant un avantage de 68-54 à la pause avec un record de franchise de 45 points au deuxième quart contre 31 pour Dallas.

Les Mavericks sont restés à portée de main au quatrième quart, mais n’ont pas pu monter une charge sérieuse sur le tronçon.

Le gardien des Clippers, Patrick Beverley, a raté son deuxième match consécutif avec un mollet tendu. Il est répertorié comme au jour le jour.

– Médias au niveau du champ