LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Luka Doncic remporte sa première victoire en séries éliminatoires en NBA, mais probablement pas comme il s’y attendait.

Au lieu de diriger les Dallas Mavericks sur le terrain, il aidait à diriger les acclamations de la ligne de touche alors que ses coéquipiers se retiraient pendant qu’il était assis.

Doncic a marqué 28 points et les Mavericks ont concocté la course charnière alors qu’il était dehors pour battre les Los Angeles Clippers 127-114 mercredi soir et même la série éliminatoire de la Conférence Ouest à un match chacun.

«C’est ainsi que nous allons devoir gagner des matchs, a dit l’entraîneur des Mavs Rick Carlisle. « Notre profondeur en sera une grande partie. »

Deux nuits après avoir marqué 42 points lors de ses débuts les plus marquants de l’histoire des séries éliminatoires, Doncic n’a joué que neuf minutes en seconde période à cause de problèmes de faute. Il a terminé avec huit rebonds et sept passes.

Le joueur de 21 ans a relevé sa quatrième faute moins d’une minute après le début du troisième quart, secouant son doigt vers le banc de Dallas qu’il ne voulait pas sortir.

Il est resté à ce moment-là et, quand il est sorti vers la fin de la période, Dallas a mis en place une solide partie de basket-ball. Une poussée finale de 14-4 l’a fait 98-85 à l’entrée de la quatrième.

Et même après que Doncic a ramassé son cinquième moins d’une minute dans la dernière période et a dû sortir à nouveau, les Mavs ont poussé l’avance à 18 dans les 12 dernières minutes.

Doncic a déclaré qu’à son retour sur le banc, il était frustré pendant environ 15 secondes, puis s’est concentré sur le soutien de ses coéquipiers.

«Être sur le banc, c’est dur pour moi. Je veux aider mon équipe, mais nous avons gagné le match », a déclaré Doncic.

Kristaps Porzingis a ajouté 23 points pour les Mavericks. Ils ont battu les Clippers pour la première fois en cinq rencontres cette saison et ont remporté leur première victoire en séries éliminatoires depuis 2016.

Kawhi Leonard avait 35 points et 10 rebonds, mais Paul George a eu une performance plutôt misérable pour les Clippers, deuxième tête de série. Ils ont joué sans le gardien partant Patrick Beverley en raison d’une blessure au mollet.

«Nous nous attendons à un match difficile, nous nous attendons à un défi difficile, mais la bonne chose à ce sujet est que nous sommes prêts à relever le défi, a dit George.

Alors que les Lakers et les Bucks, les meilleurs têtes de série, semblaient léthargiques dans la bulle avant même qu’ils ne perdent tous les deux leurs joueurs d’ouverture des séries éliminatoires contre les têtes de série n ° 8, certains sites de paris avaient commencé à répertorier les Clippers comme favoris du titre.

Ils ont certainement l’air de jouer, ayant ajouté Leonard et George cet été, puis des pièces de vétéran pendant la saison. Ils ont aidé l’équipe à compiler certaines des meilleures statistiques offensives de l’histoire de l’équipe, mais la défense n’était pas nette et a permis aux réservistes Trey Burke, Seth Curry et Boban Marjanovic de quitter le banc des Mavs et de marquer à deux chiffres.

«Je pensais juste que leur banc surpassait notre banc et nos partants, a dit l’entraîneur des Clippers, Doc Rivers.

George a terminé 4 pour 17 pour 14 points.

Le troisième match aura lieu vendredi.

Après avoir pris du retard 10-0 et 18-2 dans le premier match, Dallas était l’équipe à commencer rapidement mercredi. Doncic et Porzingis ont marqué 3 points consécutifs pour une avance de 8-0 et Doncic a frappé un autre 3 qui lui a fait 15-2.

Lou Williams est sorti du banc et a fourni une étincelle rapide, marquant 10 points dans la période alors que les Clippers l’ont réduit à 29-25 après un. Dallas a rouvert une avance à deux chiffres en marquant les 11 premiers de la seconde pour porter le score à 40-25 et mené par 17 plus tard dans la période avant que Los Angeles ne la ramène à 61-56 à la mi-temps.

«Nous savions après le premier match que nous étions là et que nous pourrions probablement rivaliser avec l’un des favoris pour tout gagner, a dit Porzingis.

George a raté ses cinq premiers tirs avant de frapper un 3 points près de quatre minutes après le début de la seconde période.

TIP-INS

Mavericks: Burke a marqué 16 points, Curry 15 et Marjanovic 13. … Porzingis a été inscrit sur le rapport de blessure le matin à cause d’une douleur au genou droit.

Clippers: Reggie Jackson a commencé à la place de Beverley et a marqué 11 points. … Lou Williams a marqué 23.

PAIN DE PAT

Rivers n’était pas sûr du moment où Beverley avait été blessée, disant que c’était une blessure persistante. Les Clippers ont remarqué que le garde ne bougeait pas bien à leur tour de tir et ont décidé de le griffer. Rivers ne savait pas si la blessure pouvait garder Beverley jusqu’au prochain match ou jusqu’à la semaine prochaine.

