Les Warriors ont reçu le deuxième choix général du repêchage de la NBA 2020 jusqu’à la loterie de jeudi soir, ce qui permet à l’équipe d’apporter des améliorations significatives à sa gamme malgré un resserrement du plafond salarial de longue date.

Cette dernière saison a été un désastre sur le terrain pour Golden State, mais le fruit d’un record de 15-50 en saison régulière pourrait être assez doux pour que la lutte en vaille la peine. Bien que la classe de draft à venir soit largement considérée comme légère sur le talent potentiel des stars, les Warriors continueront d’exploiter pour la production dans un territoire beaucoup plus fertile qu’ils n’en ont l’habitude. Il s’agit de leur première sélection de loterie depuis que Harrison Barnes a remporté le 7e rang du repêchage 2012 de la NBA.

Les équipes de la NBA ont rarement la chance de trouver un morceau de leur prochain noyau tout en restant en concurrence avec leurs stars actuelles. Les guerriers pourraient donc étendre leur dynastie de la même manière que peu de prédécesseurs le faisaient s’ils choisissaient leur premier tour.

Ou Golden State pourrait échanger le choix, peut-être dans un package avec l’attaquant récemment acquis Andrew Wiggins, pour trouver un complément plus établi à Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green.

PLUS: les problèmes des 76ers pleinement exposés

Dans tous les cas, Golden State entrera dans la soirée du repêchage comme l’une des principales histoires de la NBA. Ce sera la première fois que l’équipe sera plus qu’une réflexion après coup cette année civile.

Voici un aperçu de ce que les résultats de la loterie NBA Draft signifient pour les Warriors, ainsi que de la façon dont l’équipe se prépare pour l’avenir:

Les Warriors rédigeront-ils Anthony Edwards?

Depuis la seconde moitié de la saison, les Warriors auraient été les plus intéressés par la rédaction de l’attaquant de Géorgie. Edwards est entré dans sa seule année d’université en tant que n ° 2 du pays et a obtenu des performances décentes à Athènes, marquant plus de 19 points par match en tant que chef de file d’une équipe de deuxième niveau. Qu’il soit jumelé à Wiggins sur l’aile dans des alignements plus petits ou utilisé comme remplaçant si Wiggins devait être traité, Edwards à son meilleur correspondrait peut-être mieux à la construction de la liste des Warriors que quiconque aurait prévu de figurer dans le top cinq de ce repêchage.

Edwards doit améliorer considérablement son efficacité de tir au niveau NBA et transformer ses outils physiques en performances défensives soutenues et intelligentes pour réaliser son potentiel. Il porte certains des signes avant-coureurs affichés par les bustes des ébauches passées. Peu de prospects entrent dans la ligue sans imperfections, cependant, et il est facile de voir pourquoi les Warriors voudraient qu’il occupe la deuxième place.

Les Warriors rédigeront-ils LaMelo Ball?

Les Warriors ont fermé le livre sur D’Angelo Russell étant un héritier possible de Stephen Curry lorsqu’ils ont expédié Russell au Minnesota à la date limite des échanges. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas intéressés à ajouter un adolescent prodige qui pourrait insuffler de l’énergie dans l’équipe tout de suite tout en devenant potentiellement le prochain visage de l’organisation dans quatre ou cinq ans.

Ball, bien sûr, porte la notoriété de son nom de famille et vient avec une expérience à l’étranger plutôt que d’avoir perfectionné son métier pendant un an au niveau de la NCAA. Ces différences avec d’autres perspectives pourraient être considérées comme au niveau de la surface pour les Warriors – les gardes à 6-6 points avec un jeu offensif avancé à 18 ans sont rares et valent généralement la peine d’être considérés lorsqu’ils sont disponibles.

Ce ne serait pas une portée, alors, pour Golden State de prendre Ball au n ° 2 si les Timberwolves le négligent.

Les Warriors rédigeront-ils un centre, comme James Wiseman?

Au début de l’automne dernier, quand il est devenu évident que les Warriors publieraient un record les faisant tomber près du bas du classement de la NBA, Wiseman semblait être la cible préférée de l’équipe lors du repêchage. La meilleure recrue de basket-ball universitaire de la promotion 2019 a joué une position dans laquelle Golden State était faible, et il avait la composition d’un joueur capable de surmonter les inquiétudes d’être un grand homme dans une ligue qui a désaccentué le jeu de centre traditionnel.

Beaucoup de choses ont changé depuis. Les Warriors ont découvert que l’ancien choix de loterie des Suns, Marquese Chriss, n’était peut-être pas un buste après tout et seraient heureux d’utiliser le joueur de 23 ans comme centre de départ.

Chriss a établi des sommets de carrière en points par match, en rebonds par match, en passes décisives par match, en pourcentage de buts sur le terrain et en blocs par match, en plus de presque toutes les autres catégories statistiques. Eric Paschall, un choix de deuxième tour en 2019, était un candidat limite de la recrue de l’année pour une grande partie de la campagne et devrait fournir de la profondeur à l’avant-garde. Wiseman n’a disputé que trois matchs universitaires à Memphis, ce qui n’a guère contribué à renforcer son stock.

Donc, il semble peu probable (mais pas impossible) pour les Warriors de sauter sur Wiseman ou un autre grand, comme Onyeka Okongwu, s’ils gardent leur choix.

Les Warriors échangeront-ils leur choix de loterie NBA Draft 2020?

Le front office des Warriors se considère comme un cerveau créatif au point d’une arrogance limite, donc aucun mouvement à succès ne doit être considéré comme hors de la table. L’équipe dispose d’un mélange unique d’actifs qu’elle pourrait échanger, des professionnels expérimentés tels que Wiggins et Green à son choix de loterie très convoité.

Nous ne spéculerons pas sur des objectifs spécifiques – rien de concret n’a été rapporté à cet égard – mais tout le monde devrait se préparer à une manœuvre dramatique compte tenu de l’histoire récente de l’organisation de gros contrats.

Quels acteurs les Warriors ramèneront-ils l’année prochaine?

Même dans une saison perdue, plusieurs joueurs non annoncés de Warriors ont présenté des arguments convaincants pour être des habitués de la rotation en 2020-2021.

Chriss et Paschall ont été excellents, et Damion Lee a eu suffisamment de bons moments pour être en lice pour jouer l’année prochaine. La recrue Jordan Poole a été une grande déception mais devrait avoir une autre chance de faire ses preuves.