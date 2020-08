Les Orioles de Baltimore ont bien frappé pendant une grande partie de la saison – c’est juste qu’ils ont connu des hauts et des bas ces derniers temps après avoir perdu six matchs consécutifs.

Le single de Pedro Severino en 10e manche contre Matt Barnes samedi a donné à Baltimore une victoire de 5-4 sur la visite de Boston, mettant fin au dérapage et leur donnant une chance de diviser la série de quatre matchs.

La séquence de six défaites consécutives a été la plus longue de la saison pour l’équipe. Baltimore a affronté des équipes difficiles et a affronté la plupart d’entre elles, et Severino espère que les chauves-souris relanceront les choses.

« C’est une bonne victoire pour nous », a déclaré Severino aux journalistes après une nuit de 2 pour 5. « (J’essaye juste de frapper la balle sur le canon et de voir où ça va. »

Anthony Santander a beaucoup fait ça ces derniers temps. Il a réussi un circuit égalisateur de deux points au huitième qui a aidé à forcer des manches supplémentaires.

Santander a une séquence de 17 matchs consécutifs et est l’un des frappeurs les plus chauds du match. Il a 10 circuits avec 27 points produits et porte une moyenne au bâton de .291.

L’espoir très vanté des Orioles, Ryan Mountcastle, a obtenu son premier coup dans la ligue majeure, et Ramon Urias a fait la même chose que le manager Brandon Hyde est allé profondément dans son banc.

Les Orioles ont effectué deux mouvements de champ avant le match de samedi. Ils ont choisi le contrat de Mason Williams, qui a été sur le site de formation alternatif et a désigné Dwight Smith Jr. pour l’affectation.

Boston en avait remporté trois de suite après avoir perdu neuf de suite et a bien joué tout au long de la série

Mais les Red Sox n’ont pas pu tenir une avance de 3-1 en fin de match, ni un avantage de 4-3 au 10e.

L’échange entre Boston et les Phillies vendredi a donné aux pichets Brandon Workman et Heath Hembree et a laissé plus de questions pour un enclos qui a eu du mal toute la saison.

Barnes est entré – en quelque sorte – dans le rôle du plus proche ces deux dernières nuits. Il s’est occupé des affaires lors de la victoire de vendredi, mais a été accusé d’une défaite et d’un arrêt raté après la défaite de samedi.

Barnes a déclaré qu’il comprenait pourquoi l’échange avait été effectué et que les Red Sox en difficulté devaient faire quelque chose, mais ce n’était pas une décision facile à prendre.

« Workman en particulier, lui et moi sommes venus ensemble, avons joué à tous les niveaux ensemble », a déclaré Barnes, selon mlb.com. « C’est lui qui m’a appris à lancer une balle courbe. Il a été une grande partie de ma carrière professionnelle. … En fin de compte, cela fait partie de l’entreprise et malheureusement nous n’avons aucun contrôle là-dessus. C’est en quelque sorte est ce que c’est. «

Dimanche, les Orioles prendront le départ du gaucher Wade LeBlanc (1-0, 7,89). Il a également été strié jusqu’à présent cette saison, et Baltimore a besoin de cohérence de sa part.

LeBlanc a une fiche de 3-0 avec une MPM de 5,57 contre les Red Sox dans sa carrière. Les Orioles ont besoin de lui pour éviter de se retrouver dans les premiers problèmes qui l’ont tourmenté jusqu’à présent parfois cette saison.

Il affrontera Zack Godley (0-2, 6,87), qui n’a pas renoncé à une manche en deux sorties (4 2/3 manches) contre les Orioles dans sa carrière.

