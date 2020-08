Après une défaite contre les San Antonio Spurs dimanche jumelée à une victoire des Portland Trail Blazers, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont été officiellement éliminés des éliminatoires.

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans sont entrés dans la bulle en tant que l’une des trois équipes de la Conférence de l’Ouest à 3,5 matchs derrière les Memphis Grizzlies dans la course pour la huitième tête de série avec les Portland Trail Blazers et les Sacramento Kings. Les San Antonio Spurs sont entrés quatre matchs en arrière et les Phoenix Suns, l’équipe surprise à l’intérieur de la bulle, étaient six matchs en arrière au début du jeu dans la bulle.

À l’intérieur de la bulle, cependant, les pélicans ont lutté puissamment. Une défaite face aux Utah Jazz lors de la soirée d’ouverture au cours de laquelle la Nouvelle-Orléans a mené une grande partie du match avant de tomber a donné le ton pour le reste des matchs au Disney’s World Wide of Sports Complex.

Une victoire opportune contre les Memphis Grizzlies lors du troisième match à l’intérieur de la bulle a été énorme dans la poursuite des séries éliminatoires des Pélicans, mais elle a été suivie d’une performance apathique contre Sacramento. Dimanche a servi de poignard à la Nouvelle-Orléans avec leur défaite face aux Spurs.

Les Pélicans disputeront deux derniers matchs dans la bulle de la NBA, contre Sacramento mardi et contre le Magic jeudi.