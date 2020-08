Les Pélicans ont licencié l’entraîneur-chef Alvin Gentry après avoir échoué aux éliminatoires de la NBA.

Gentry, qui était aux commandes depuis mai 2015, a guidé les Pélicans vers une saison 30-42 en 2019-20, assez seulement pour la 13e place dans l’Ouest. Les Pélicans n’ont gagné que deux fois au cours de leurs huit matchs de classement.

Le vice-président des opérations de basket-ball de la Nouvelle-Orléans, David Griffin, a publié une déclaration sur le mouvement.

« Je suis reconnaissant et appréciant l’engagement d’Alvin envers l’organisation et, surtout, la communauté locale. La ville de La Nouvelle-Orléans est plus riche en raison de sa présence ici. Ces types de mouvements sont souvent liés à la forme et au timing, et nous pensons c’est le bon moment pour faire ce changement et faire entendre une nouvelle voix. «