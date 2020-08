À dix jours de l’échéance commerciale de la MLB 2020, les Phillies ont pris des mesures pour renforcer leur enclos.

Philadelphie a acquis les lanceurs droitiers Brandon Workman et Heath Hembree des Red Sox en échange des droitiers Nick Pivetta et Connor Seabold. Les Phillies reçoivent également des contreparties en espèces dans l’accord.

Workman, 32 ans, a lancé 72 matchs pour les Red Sox en 2019, servant de leur principal rappeur. Il est allé 10-1 avec 16 arrêts et une MPM de 1,88. Il a lancé sept matchs cette saison, réalisant quatre arrêts avec huit retraits au bâton en 6 2/3 manches. Workman est un agent libre après cette saison.

Bob DeChiara / USA TODAY Sports

Hembree, 31 ans, a affiché une MPM de 3,90 en 174 matchs au cours des trois dernières saisons, avec une moyenne de 10,7 retraits au bâton par neuf manches. Il est 2-0 avec une MPM de 5,59 en 11 matchs cette saison et est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2021.

Les ajouts apportent des renforts pour un enclos des Phillies qui a été horrible jusqu’à présent cette saison, avec une pire moyenne de 8,07 dans la ligue majeure. Plus proche actuel, Hector Neris, a une MPM de 6,75 en sept matchs cette année, avec trois arrêts ratés.

Pivetta, 27 ans, s’est montré prometteur en tant que partant lors de ses deux premières saisons, mais a partagé le temps entre la rotation et l’enclos des relevés en 2019 et a eu du mal, affichant une MPM de 5,38 en 93 2/3 manches. Il a fait trois apparitions de relève en 2020, permettant 10 points en 5 2/3 manches. Seabold, 24 ans, a été repêché au troisième tour en 2017 et a fait 11 départs en Simple-A et Double-A, affichant une MPM de 1,89 avec 58 retraits au bâton en 57 manches.