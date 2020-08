Les Pirates de Pittsburgh se disputeront un balayage de la série dimanche contre la visite de Milwaukee, ce qui serait tout un exploit pour un club entré vendredi avec quatre victoires au total.

Pittsburgh a remporté deux matchs de suite pour la première fois de la saison en battant les Brewers 12-5 samedi.

Un balayage n’est pas étranger aux Pirates. Après tout, ils n’étaient impliqués que dans une de leur série précédente. Bien sûr, c’était du mauvais côté de trois matchs contre Cleveland.

Cependant, une attaque explosive est quelque chose qui sort de l’ordinaire pour Pittsburgh, qui compte 19 points et 28 coups sûrs en remportant les deux premiers matchs de la série.

« La mentalité est que tout est à quel point vous le voulez, comment vous vous préparez pour le match tous les jours », a déclaré le défenseur droit des Pirates Gregory Polanco à AT&T Sportsnet après avoir frappé un circuit de deux points samedi après un simple RBI vendredi.

« Nous ne pouvons rien faire pour les matchs de la semaine dernière. … C’est notre état d’esprit en ce moment. »

Le manager de Pittsburgh, Derek Shelton, a déclaré que l’état d’esprit était stimulé en obtenant des victoires consécutives, en particulier avec l’offensive.

« C’est agréable à voir pour le groupe parce que vous avez des joueurs offensifs qui se sont disputés et qui y ont réfléchi, donc pour eux d’avoir des at-bats cohérents, c’est vraiment agréable à voir », a-t-il déclaré.

« Nous avions été incohérents en termes de fin de matchs, et nous avons pu terminer deux matchs de suite. Je pense que c’est une étape importante. »

Les Brewers tenteront de terminer leur plus long road trip de la saison – 10 matchs en 11 jours – à 5-5.

Une chose qui aiderait Milwaukee est si l’ancien MVP de la Ligue nationale Christian Yelich pouvait quitter le schneid contre Pittsburgh.

Yelich est 1 pour 22 contre Pittsburgh en deux séries. Certes, la valeur aberrante est un circuit en solo vendredi, et il a marché et marqué samedi, mais cela a été principalement cinq misérables matchs contre les Pirates pour lui.

Samedi, Yelich a réussi un double jeu, a échoué avec un coureur au troisième et deux retraits, et a retiré avec des coureurs au premier et au deuxième avant de marcher et de marquer au septième. Dans le champ gauche, il a perdu une balle au soleil qui est allé pour un doublé et a aidé à mener à l’une des courses de Pittsburgh.

Le manager de Milwaukee, Craig Counsell, croit toujours en Yelich et en d’autres piliers en difficulté.

« Ce sont nos gars et nous devons garder le cap avec eux », a déclaré Counsell. « Nous avons des gars qui n’ont tout simplement pas commencé. … Il a été difficile de maintenir les choses, et c’est une façon difficile de jouer l’offensive. Vous devez faire démarrer le cercle. C’est déroutant. Nous avons tenu bon. des matchs pour les gars et les mettre aux bons endroits pour réussir, mais cela n’a pas fonctionné.

« Je pense que sur le plan offensif, nous sommes un groupe de vétérans. Ce sur quoi ils doivent revenir, c’est qu’ils ont tous eu de très bons succès dans cette ligue. Beaucoup d’entre eux ont connu de très bonnes saisons l’année dernière; la plupart d’entre eux ont eu de très bonnes saisons. saisons. Ils n’en sont pas loin. Cela a probablement rendu les choses plus déroutantes. «

Dans la finale de la série, le droitier de Milwaukee Corbin Burnes (0-0, 3,00 ERA) devrait affronter le droitier de Pittsburgh JT Brubaker (0-0, 4,91 ERA).

Burnes a une fiche de 2-0 avec une MPM de 2,87 en 12 apparitions, toutes en relief, contre les Pirates. Mardi au Minnesota, il a accordé un et deux coups sûrs en cinq manches sans obtenir de décision.

Brubaker fera son troisième départ en carrière, sa cinquième participation, la première contre les Brewers. Mardi, à son deuxième départ, il a abandonné trois points en trois manches contre Cleveland.

