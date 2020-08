L’UFC sur ESPN 15 s’est déroulé hier soir (samedi 22 août 2020) de l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada et a présenté un combat palpitant des poids coq entre l’ancien champion des poids légers, Frankie Edgar, et le meilleur prétendant, Pedro Munhoz. Après 25 minutes d’action, « The Answer » a retiré de justesse la victoire par décision partagée à toute épreuve (faits saillants). Dans le co-main event, Mike Rodriguez a éliminé Marcin Prachnio dès le premier tour (voir ici).

Plus grand gagnant: Frankie Edgar

Après des années à envisager de passer aux poids coq, « The Answer » a finalement appuyé sur la gâchette en abandonnant une autre catégorie de poids. Et ses débuts dans la division des 135 livres ont été mémorables alors que lui et Pedro Munhoz sont entrés en guerre pendant 25 minutes, donnant aux fans de combat du monde entier l’un des meilleurs combats de l’année. En fin de compte, Edgar s’est échappé avec une victoire par décision partagée. Et c’était une victoire très nécessaire, aussi, car Frankie était sur un dérapage de deux combats et une troisième défaite consécutive l’aurait laissé dans le no man’s land. Bien que sa victoire sur Munhoz ait été excellente, cela ne fera que devenir plus difficile pour « The Answer » à l’avenir puisque la division de 135 livres est extrêmement empilée pour le moment. Donc, si Edgar veut se battre pour son troisième titre de division distincte, il va devoir relever et vaincre des défis plus importants pour l’avenir. Pour l’instant, «The Answer» peut apprécier le fait qu’il ne soit pas passé à 0-3 lors de ses trois dernières sorties.

Finaliste: Trevin Jones



Trevin Jones a montré exactement pourquoi vous répondez toujours à la porte lorsque l’UFC appelle à court préavis. Trevin est intervenu pour affronter le meilleur espoir des poids coq Timur Valiev après que Mark Striegl ait été testé positif au COVID-19. Après s’être fait travailler pendant la majeure partie de 1,5 rounds, Jones a tagué Valiev avec un tir parfaitement placé sur le menton, l’envoyant s’écraser sur la toile. Après s’être empilé au sol et à la livre, Jones s’est retrouvé propriétaire d’une énorme victoire par derrière à ses débuts dans l’Octogone. Ce n’est pas une mauvaise façon de faire votre entrée dans la plus grande organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) au monde. Sans parler du bonus supplémentaire de 50 000 $ après le combat qu’il a gagné pour sa finition spectaculaire.

Plus grand perdant: Timur Valiev

Restons un peu plus longtemps avec Valiev vs Jones. Après avoir reporté ses débuts dans l’Octogone de quelques semaines, Valiev a finalement fait sa première promenade dans la cage de l’UFC pour affronter Trevin Jones. Et bien que cela ait commencé aussi bien que Timur aurait pu l’imaginer, cela s’est terminé dans un cauchemar pour lui après avoir été arrêté par KO technique (TKO). La défaite a cassé sa séquence de six victoires consécutives et a marqué un énorme pas en arrière pour la perspective prometteuse, ce qui signifie qu’il devra faire des heures supplémentaires s’il veut récupérer une partie de ce battage médiatique. Pas le meilleur début de carrière dans l’Octogone de «The Lucky». Et alors que beaucoup seront toujours impatients de voir quel genre de dégâts (le cas échéant) Valiev peut faire à l’intérieur de l’Octogone, sa perte de TKO à ses débuts a pris beaucoup de vent hors de ses voiles du saut.

Pour obtenir les résultats et la couverture complets de l’UFC sur ESPN 15, cliquez sur ici.