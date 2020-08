RHONA WISE / EPA-. / Shutterstock

La NFL a interdit les pom-pom girls et les mascottes du terrain pour la saison 2020, selon NFL Network.

La décision de la ligue est la dernière précaution prise dans le cadre des protocoles conjoints de la NFL et de la NFLPA. Les reporters en marge du réseau et les reporters télévisés d’avant-match ne seront pas non plus autorisés sur le terrain en 2020, selon NFL Network.

La NFL prévoit toujours de commencer la saison régulière à l’heure malgré la crise du COVID-19, mais la ligue ne tiendra aucun match de pré-saison avant la soirée d’ouverture du 10 septembre. Les Chiefs devraient accueillir les Texans au Arrowhead Stadium de Kansas City, bien que le stade ne soit ouvert qu’à 22% de sa capacité, selon un communiqué de presse de l’équipe. La barre des 22% représente environ 16 000 fans.

« Au fil de la saison, le club suivra les conseils des responsables locaux et des experts en santé publique, avec le potentiel que les réglementations locales autorisent différentes capacités à différents moments de la saison », a déclaré Kansas City dans un communiqué de presse. « Les dates de mise en vente et les détails futurs seront communiqués une fois confirmés tout au long de la saison. »

Les Giants et les Jets font partie des équipes qui ne permettront pas aux fans de monter dans les gradins en 2020. Les Patriots n’autorisent pas les fans jusqu’en septembre.