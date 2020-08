LAKE BUENA VISTA, Fla – Nouvelles, notes et observations d’un vendredi après-midi dans la bulle…

N’enterrons pas la lede: Damian Lillard va jouer samedi. Terry Stotts a confirmé que Lillard, qui a subi une luxation du doigt dans sa main gauche (non tirante) lors de la défaite de Portland face aux Lakers jeudi, serait dans l’alignement samedi. Stotts a déclaré que Lillard recevrait plusieurs traitements tout au long de la journée et pourrait porter une attelle pendant le match. Lillard a marqué 18 points dans le deuxième match, son résultat le plus bas dans la bulle. Les Blazers ont disputé huit matchs incontournables dans la bulle, suivis d’une victoire en play-in contre Memphis. Dans le match 2, contre les Lakers, ils semblaient sans vie. J’ai demandé à Stotts: La fatigue commençait-elle à s’installer? «Je dirai que la nuit dernière était probablement la première fois que nous n’avions pas le même rebond. Je ne sais pas si c’est une fatigue mentale ou physique. Nous n’avions pas bougé de la même manière que lors des matchs précédents. Nous avons essentiellement joué neuf matchs éliminatoires juste pour arriver à cet endroit … cela a probablement fait des ravages à un moment donné. Mais ce que nous avons prouvé, c’est que nous sommes à la hauteur de la tâche. »La fatigue est-elle gérable dans un environnement de bulle où les Blazers doivent jouer tous les deux jours?« Honnêtement, je pense que c’est plus gérable dans cet environnement », a déclaré Stotts. «Il n’y a pas de distractions. Vous avez amplement l’occasion de vous faire soigner et de vous reposer. Il n’y a pas de voyage. Une fois que vous quittez le gymnase, vous n’avez aucune distraction. «

Kim Klement-USA TODAY Sports

Austin Rivers n’a pas mâché ses mots: «Je n’ai jamais vu notre défense être comme ça. Je n’ai jamais vu notre défense être aussi bonne. En effet, Houston a été carrément avare contre Oklahoma City. Le Thunder compte en moyenne 103 points par match – sept de moins que sa moyenne de la saison. Ils tirent à 44,2% du sol, contre 46,8% en saison régulière. Au quatrième quart du deuxième match, Houston a maintenu Oklahoma City à 20 points sur seulement 33% de tirs. «Nous avons eu de bonnes périodes où nous avons eu de bons matchs défensifs», a déclaré Rivers. «Mais nous n’avons jamais, jamais ressenti cela et été en phase avec notre jeu défensif. Notre chimie, la façon dont nous parlons, je ne l’ai jamais vue comme ça. C’est le meilleur défensivement que nous ayons jamais été. « TJ Warren a été l’une des plus grandes histoires de la reprise de la NBA, marquant 53 points dans le premier match de l’Indiana et mettant plus de 32 points dans quatre de ses six matchs. Miami, cependant, a largement tenu Warren dans check. Warren ne compte que 18 points en moyenne. Dans le deuxième match, il a raté ses cinq lancers francs. « Nous essayons de bien comprendre où il aime être à l’aise », a déclaré Andre Iguodala. « Il marque dans un Il est très difficile de localiser un endroit particulier sur le terrain depuis lequel il aime tirer ou un endroit particulier où il aime opérer. Il met le ballon dans la peinture, il est créatif avec ses pas de l’Euro, à des fadeaways unijambistes . Il est peu orthodoxe. C’est un peu comme une sensation de type Antawn Jamison… il est très actif sur le côté offensif… vous avez toujours vos antennes quand vous le gardez.