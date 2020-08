Image de balise Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 11 août 2020, p. a10

Les différents problèmes qui se sont récemment posés à la coopérative Cruz Azul, ainsi que les accusations portées contre le président de l’institution, Guillermo Billy Álvarez, pour crime organisé et opérations avec des ressources illicites, n’affectent pas les performances du complexe cimentier, a déclaré l’avocat de la défense. Igor Lichnovsky.

Nous nous soucions uniquement de ce qui nous correspond, en restant concentrés comme toujours, prêts à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois que nous devons représenter Cruz Azul, nous restons donc sur le terrain, a-t-il déclaré ce lundi lors d’une conférence de presse virtuelle.

En ce sens, le joueur chilien a souligné que les bons résultats de La Maquina depuis le semestre précédent et lors de l’actuel tournoi Guardians 2020, dans lequel ils maintiennent une séquence sans défaite, sont précisément dus au fait que l’entraîneur Robert Dante Siboldi et son le personnel d’encadrement a su surmonter l’adversité.

«Il s’agit du désir, de l’enthousiasme, de la conviction, du groupe qui s’est formé. Le staff technique a eu la grâce de savoir comment gérer ces situations.

Les joueurs qui à un autre moment sont partis, à la fin ce sont eux qui prennent les décisions, c’est comme si nous nous étions enracinés et aujourd’hui l’arbre sort progressivement, il grandit et si Dieu le veut, santé, confiance et le rendement pour que les fruits puissent être vus, dit-il.

Il a également souligné le travail du canapé motivationnel et du psychologue Bernardo Angulo, qui, a-t-il expliqué, a aidé l’équipe à se concentrer uniquement sur l’aspect footballistique et à mettre de côté les problèmes extra-courts.

Angulo est un grand professionnel, chaque fois qu’il le peut, il sait si quelqu’un a besoin de coopération ou de résoudre une question particulière. Je pense que l’enjeu psychologique n’est pas seulement focalisé sur une personne qui peut venir nous stabiliser, mais c’est un tout, de ce que le staff exige, de la disposition et de ce que l’on pense aussi. Sans aucun doute, tous ceux qui font partie de l’équipe influencent pour de bon.

En revanche, le défenseur a indiqué que malgré le bon moment footballistique que vit actuellement l’équipe bleu ciel, l’équipe est consciente qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans le tournoi pour atteindre l’objectif, qui est d’obtenir le titre de football mexicain.

«J’aime vraiment vivre dans le présent, je pense que personne ne se plaint de ce que nous vivons; Dans l’équipe j’ai toujours mis en valeur l’esprit, l’envie, la disposition est la meilleure.

On en a parlé, quand il y a du travail, les récompenses commencent à arriver, on avance pas à pas et sans aucun doute c’est un moment que l’on profite tous, mais avec responsabilité, on sait que c’est la voie et qu’on n’a encore rien réalisé, a-t-il dit.

Après la victoire 2-0 contre León, l’équipe de ciment s’est entraînée ce lundi dans les installations de La Noria pour le match de mercredi contre Querétaro, correspondant à la quatrième journée du tournoi des Guardianes 2020, qui se jouera à huis clos au Stade de La Corregidora.