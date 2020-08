LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Kyle Lowry a boité sur le sol au premier quart et les Raptors de Toronto auront sûrement besoin de leur meneur au tour suivant.

Pas dimanche. Pas quand ils ont simplement libéré le meilleur effort de banc de l’histoire de la NBA.

Norman Powell a marqué 29 points, son compatriote réserve Serge Ibaka a ajouté 27 points et 15 rebonds et les Raptors se sont qualifiés pour les demi-finales de la Conférence Est en acheminant les Brooklyn Nets 150-122 pour compléter un balayage de quatre matchs.

Les Raptors ont obtenu 100 points sur leur banc, la plupart dans n’importe quel match depuis que les partants officiels ont commencé à être suivis en 1970-71, selon Elias. Aucun banc n’avait marqué plus de 94 en saison régulière ou 86 en séries éliminatoires.

«Je pense que nous avons simplement confiance en chacun de nous qui marche sur le terrain et nous travaillons à l’attaque, a dit Powell. « Je ne pense pas que ce soit vraiment important qui est dans le match. »

Les Raptors ont perdu Lowry à la suite d’une blessure au pied au premier quart, mais les champions en titre de la NBA avaient plus qu’assez de profondeur et de puissance pour conclure le premier balayage de l’histoire de la franchise et mettre en place une série avec les Boston Celtics.

Boston, troisième tête de série, a évincé Philadelphie en quatre matchs. La série débutera jeudi.

Pascal Siakam a récolté 20 points et 10 passes pour les Raptors. Ils ont augmenté leur record à 11-1 dans la bulle et ont clairement indiqué qu’il ne serait pas facile de les faire tomber de leur place au sommet de la NBA.

Boston a remis à Toronto sa seule défaite depuis le redémarrage et sera un test beaucoup plus sévère que les Nets sous-équipés, qui utilisaient des gardes convertis comme attaquants et des attaquants comme centres.

Les Raptors auraient probablement besoin de Lowry pour celui-là. Il grimaçait de douleur au premier quart et a rapidement quitté le match et finalement l’arène pour faire examiner la blessure ailleurs sur le campus de la NBA.

Caris LeVert a marqué 35 points pour Brooklyn, qui est arrivée dans la bulle sans beaucoup de ses meilleurs joueurs, mais est allée 5-3 dans les matchs de classement pour remporter la 7e place.

Mais les Raptors les ont vaincus en trois matchs et ont profité d’un rallye au quatrième quart pour remporter le deuxième match, le seul dans lequel les Nets avaient une chance.

« Nous avions une résilience extrême en tant que groupe, une nature compétitive à propos de nous en tant que groupe et un sacrifice en tant que groupe pour les hommes qui sont venus », a déclaré l’entraîneur Jacque Vaughn, « et extrêmement reconnaissant pour ce groupe et le temps que nous passé ensemble. »

Les Raptors ont commencé à se séparer vers la fin du premier quart, puis ont pris le contrôle dans le second, pénétrant facilement à l’intérieur contre les filets sous-dimensionnés.

«Je pensais que nous étions agressifs, a dit l’entraîneur des Raptors Nick Nurse. « Nous étions certainement en mode attaque. »

Seul LeVert, avec 26 points en demie, a pu l’empêcher de devenir complètement incontrôlable, alors l’avance de Toronto qui était de 17 était tombée à 77-68 à la mi-temps.

Mais les Raptors l’ont ouvert pour de bon rapidement à leur retour. Powell a frappé le milieu des trois trois points consécutifs de Toronto dans une course de 12-0 qui a doublé l’avance à 94-70, et Ibaka a réussi 3s consécutifs à la fin du troisième quart pour le prolonger à 27. Terence Davis a lancé un 30 pieds au buzzer pour le rendre 116-87.

TIP-INS

Raptors: Nurse a été honorée au milieu du terrain avant le match après avoir été élue entraîneur de l’année samedi. Il s’est amélioré à 20-8 en séries éliminatoires, un peu moins que le record de franchise de Dwane Casey pour les victoires en séries éliminatoires. Casey est allé 21-30 en cinq apparitions en séries éliminatoires. … Toronto s’est amélioré à 7-0 à The Field House, l’une des arénas utilisées à Disney.

Nets: Les Nets ont été balayés pour la première fois depuis que Miami les a battus quatre de suite au premier tour en 2005. … LeVert a les deux derniers matchs de 30 points contre Toronto. Les Raptors n’avaient pas abandonné un match de 30 points depuis qu’il en avait marqué 37 le 8 février.

ENFIN

Toronto a battu les Nets pour la première fois en trois rencontres éliminatoires. Les Nets ont gagné en 2007 et 2014, les deux fois en tant que tête de série n ° 6.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP-Sports