Les Rays de Tampa Bay s’avèrent si difficiles à secouer pour les Yankees de New York qu’ils sont au bord d’un événement rare au Yankee Stadium.

Les Rays peuvent obtenir leur premier balayage de la série des Yankees à New York depuis plus de six ans jeudi après-midi lorsque les rivaux de la Ligue américaine de l’Est concluront leur série de trois matchs.

Les Rays mènent la série de la saison 5-1 avec chaque victoire de trois points ou moins. Ils ont ouvert la série avec une victoire de 6-3 mardi et ont suivi avec une victoire de 4-2 mercredi lorsque le frappeur de pincement Mike Brosseau a livré le simple de bris d’égalité à Zack Britton en huitième manche.

« Je sais que l’ambiance n’est pas la même que les années précédentes, mais c’est toujours le Yankee Stadium qu’il joue toujours contre les Yankees », a déclaré Brosseau aux journalistes. « Nous savons qu’ils sont au sommet en ce moment et nous les poursuivons toujours. Nous allons faire de notre mieux et définitivement concourir. »

La dernière victoire de Tampa Bay contre les Yankees n’a remporté que la deuxième victoire des Rays dans leurs 17 dernières séries au Yankee Stadium. Maintenant, grâce à juste assez de coups d’embrayage et à un soulagement stellaire en fin de manche, ils peuvent obtenir un balayage à New York pour la première fois depuis le 30 juin au 2 juillet 2014, lorsque David Price était encore dans l’équipe et que Joe Maddon gérait.

Dans l’ensemble, Tampa Bay est sur une course de 10-1 après avoir grincé la victoire de mercredi.

«Un niveau de confiance très élevé dans le club-house, c’est certain», a déclaré Brosseau. « Je ne pense pas qu’il y ait une personne dans notre club-house qui pense que nous sommes jamais hors du jeu. »

Les Yankees, qui ont une fiche de 15-3 lorsqu’ils ne font pas face aux Rays, espèrent rebondir après 14 retraits et un score de 0 en 7 avec des coureurs en position de but mercredi.

« C’est très frustrant », a déclaré le voltigeur new-yorkais Brett Gardner. « Ils ont une très, très bonne équipe. C’est l’une des meilleures équipes de la Ligue américaine, et pour que nous puissions arriver là où nous voulons être à la fin de l’année et être la dernière équipe debout. , c’est l’une des équipes que nous devons comprendre et traverser. «

Jusqu’à présent, les Yankees battent .207 (37 pour 179) avec 53 retraits au bâton contre Tampa Bay. Ils ont décroché leur première défaite en série à domicile depuis leur chute de deux des trois contre les White Sox de Chicago du 12 au 14 avril 2019.

« Ils nous ont bien joué ces dernières années, cela semble continuer », a déclaré le partant new-yorkais Gerrit Cole après avoir accordé deux points et retiré 10 en 6 2/3 manches mercredi.

New York essaie également d’éviter d’être balayé dans une série de trois matchs à domicile pour la première fois depuis les 28 et 30 août 2017 contre Cleveland et tente d’éviter trois défaites consécutives à domicile pour la première fois depuis du 2 au 12 avril 2019. .

Les Rays ont commencé Blake Snell et Tyler Glasnow lors des deux premiers matchs et utiliseront John Curtiss comme ouvreur jeudi. Curtiss a une MPM de 2,84 en trois apparitions cette saison, et il a retiré quatre buts en deux manches sans but le 9 août contre les Yankees.

Curtiss devrait être suivi de Trevor Richards, qui a une MPM de 5,93 en quatre apparitions cette saison. Richards a lancé pour la dernière fois le 14 août contre Toronto lorsqu’il a accordé trois points en 4 1/3 de manches. Il a accordé deux points non mérités en quatre manches le 9 août contre les Yankees.

Les Yankees commenceront James Paxton, dont la vitesse de balle rapide est de 92,3 mi / h cette saison, contre 95,4 la saison dernière. Paxton a atteint une moyenne de 92,8 mi / h avec le terrain samedi contre Boston lorsqu’il a accordé trois points en cinq manches.

Paxton a une fiche de 3-1 avec une MPM de 3,38 en six départs en carrière contre Tampa Bay.

– Médias au niveau du champ