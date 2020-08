Les Red Sox de Boston ont commencé plutôt lentement cette saison, ce qui a incité le directeur général du baseball Chaim Bloom à exprimer son mécontentement lors de discussions avec les médias plus tôt cette semaine.

Les Red Sox avaient perdu neuf d’affilée à ce moment-là; depuis, ils ont remporté deux victoires consécutives, la dernière victoire 7-1 à Baltimore jeudi. Boston et les Orioles se rencontrent dans le deuxième match de la série de quatre matchs vendredi soir.

S’exprimant avant la finale de la série à Philadelphie mercredi, Bloom a déclaré à propos du pire départ des Red Sox en Ligue américaine: « C’est extrêmement décevant. Ce sont des résultats aussi mauvais que vous pouvez l’imaginer. Beaucoup de choses ne l’ont pas été. C’est un fait. C’est extrêmement décevant. Nous sommes tous compétitifs. Nous aimons tous gagner et nous détestons perdre. «

Les Red Sox ont ensuite battu les Phillies 6-3 mercredi, et ils ont utilisé un solide effort de sept manches de Nathan Eovaldi pour arrêter les Orioles jeudi. Le droitier a accordé une course sur cinq coups sûrs et une marche tout en en retirant six, et deux releveurs de Boston ont suivi avec 1-2-3 manches.

« Nous avons juste eu du mal à obtenir le décompte des frappeurs », a déclaré le manager de Baltimore Brandon Hyde.

Mitch Moreland a scellé la victoire de Boston avec un circuit de trois points pour coiffer un neuvième de quatre points.

Le manager des Red Sox, Ron Roenicke, a déclaré: « Ce coup de circuit était évidemment énorme, et cela nous permet de sauver des gars que nous lancerions au point où ils devraient peut-être être à terre (vendredi). »

Xander Bogaerts a réussi un circuit à la troisième manche et a ajouté un simple RBI à la neuvième.

Les Red Sox utiliseront Colten Brewer (0-1, 4,50 mpm) comme ouverture vendredi. Lors de son seul départ cette saison, il a abandonné deux points en 2 2/3 manches lors d’une défaite le 14 août contre les Yankees de New York.

Brewer n’a aucune décision et une MPM de 7,71 en huit apparitions en carrière, toutes en relief, contre Baltimore.

John Means (0-1, 10,57 ERA) part pour les Orioles mais ne devrait pas durer longtemps car il a fait face à la fatigue des bras et revient tout juste de la mort de son père. Jorge Lopez est susceptible de venir derrière lui.

Means a une marque de carrière de 3-1 contre les Red Sox avec une moyenne de 4,02 en six matchs (cinq départs).

Anthony Santander a continué à rouler lors de la défaite de Baltimore jeudi, prolongeant sa séquence de frappes à 14 matchs en allant 1 pour 4. Il bat .355 (22 en 62) avec sept circuits et 18 points produits pendant la séquence. Hyde a également commenté l’amélioration de la défense de Santander dans le champ droit cette saison.

Le Ramon Urias de Baltimore a fait ses débuts dans les ligues majeures en neuvième manche jeudi, frappant pour terminer le match. Il a été appelé plus tôt cette semaine lorsque Jose Iglesias a été placé sur la liste des blessés de 10 jours en raison de problèmes persistants de quad.

Pour Boston, le gaucher Darwinzon Hernandez a été activé de la liste des blessés jeudi. Il avait été testé positif au COVID-19 avant de venir au camp d’été et s’entraînait depuis quelques semaines. Hernandez pourrait voir l’action derrière Brewer vendredi.

