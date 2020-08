Luka Doncic ne s’est pas amusé dans le troisième match du match éliminatoire du premier tour de la Conférence Ouest des Mavericks avec les Clippers, tête de série n ° 2.

La défaite 130-122 a fait mal, bien sûr, mais aussi deux ajustements à la cheville qui l’ont forcé à quitter le combat tardivement. Le joueur de 21 ans a également échangé des mots avec le centre de Los Angeles Montrezl Harrell, signe de son côté plus rugueux.

Mais même si Doncic a vidé son troisième match éliminatoire en carrière, il avait toujours l’air vraiment bien. Comme, historiquement bon.

Doncic a poursuivi son ascension de Robinson à Duncan, de Favre à Rodgers pour les Mavericks, prenant le manteau vedette de Dallas à Dirk Nowitzki et courant avec. Il a enregistré un triple-double en 29 minutes avec 13 points, 10 rebonds et 10 passes. Il devient clair que, comme Nowitzki avant lui, il peut être aussi bon joueur de séries éliminatoires que producteur de saison régulière.

Le mot clé pour Doncic est toujours «potentiel», quoi qu’il fasse maintenant. Il y a eu tellement de chutes de stars dans l’histoire de la NBA – pour des raisons physiques et mentales – et il serait prématuré de couronner quelqu’un de ce jeune joueur de calibre Hall of Fame comme Nowitzki. Cela dit, il serait difficile pour Doncic de jouer beaucoup mieux contre une équipe des Clippers en lice pour le titre à cet âge. Les fans de Mavericks devraient être ravis de ce que signifient ses premiers retours en séries éliminatoires et de la façon dont ils se comparent aux premières années de Nowitzki.

Doncic a été supérieur à Nowitzki lors de ses trois premiers matchs en séries éliminatoires bien qu’il ait été en NBA pendant moins de temps et qu’il soit plus jeune lors de son premier goût de l’action éliminatoire.

Un regard sur cette comparaison tête-à-tête:

Dirk Nowitzki trois premiers matchs éliminatoires

Jeu 1: 20 points (7 tirs sur 20), 12 rebonds, trois revirements, une passe en 48 minutes. Perte.

Jeu 2: 15 points (3 tirs sur 11), quatre rebonds, deux revirements, deux passes en 46 minutes. Perte.

Jeu 3: 33 points (9 tirs sur 19), 10 rebonds, deux revirements, deux passes décisives en 48 minutes. Gagner.

Luka Doncic trois premiers matchs éliminatoires

Jeu 1: 42 points (13 tirs sur 21), 11 revirements, neuf passes, sept rebonds en 38 minutes. Perte.

Jeu 2: 28 points (8 tirs sur 17), huit rebonds, sept passes, un chiffre d’affaires en 28 minutes. Gagner.

Jeu 3: 13 points (4 tirs sur 14), 10 rebonds, 10 passes décisives, deux revirements en 29 minutes. Perte.

Nowitzki a fini par remporter cette première série éliminatoire – contre le Jazz en 2001 – ce qui sera un exploit difficile à égaler pour Doncic. Il avait également une trajectoire différente de celle de Doncic, grandissant dans sa grandeur à un rythme plus lent.

Le résultat final pour Nowitzki était quelque chose que peu de joueurs de l’histoire de la NBA ont reproduit: 12 hochements de tête All-NBA, un MVP et un titre NBA. Il est maintenant temps pour Doncic de commencer à façonner son propre héritage Mavericks sur les traces d’un mentor.