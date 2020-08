La NBA a tenu sa loterie de repêchage pour le prochain repêchage de la NBA 2020 jeudi soir, et les Timberwolves du Minnesota ont remporté la sélection globale n ° 1 dans ce qui devrait être le repêchage le plus imprévisible de tous les temps.

Charlotte et Chicago ont été les plus grands gagnants de la soirée, se classant parmi les quatre premiers. Les Hornets n’avaient que 19% de chances de se classer parmi les trois premiers et se sont retrouvés avec le troisième choix. Atlanta a devancé Cleveland, Atlanta, Detroit et New York dans l’ordre pour remporter le choix n ° 4.

Le repêchage de la NBA 2020 devrait se tenir le 16 octobre. Voici les résultats de la Loterie du Draft et de la commande actuelle du Draft NBA:

1. Minnesota Timberwolves

2. Guerriers de l’État d’or

3. Charlotte Hornets

4. Chicago Bulls

5. Cavaliers de Cleveland

6. Atlanta Hawks

7. Pistons de Detroit

8. Knicks de New York

9. Wizards de Washington

10. Phoenix Suns

11. San Antonio Spurs

12. Sacramento Kings

13. Pélicans de la Nouvelle-Orléans

14. Boston Celtics (via Memphis)

Le reste de l’ordre du premier tour sera déterminé par les résultats des Playoffs NBA 2020. Voici l’ordre en cours à la fin de la saison régulière:

15. Orlando Magic

16. Portland Trail Blazers

17. Minnesota Timberwolves

18. Dallas Mavericks

19. Brooklyn Nets

20. Miami Heat

21. Philadelphie 76ers

22. Denver Nuggets

23. Utah Jazz

24. Milwaukee Bucks

25. Oklahoma City Thunder

26. Boston Celtics

27. Knicks de New York

28. Lakers de Los Angeles

29. Raptors de Toronto

30. Boston Celtics

