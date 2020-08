Cela a été une mauvaise semaine pour les Yankees.

Ils ont perdu Aaron Judge, DJ LeMahieu et Zack Britton sur la liste des blessés la semaine dernière, abandonné cinq matchs consécutifs contre les Rays – y compris la défaite 10-5 de jeudi pour conclure un balayage de trois matchs à domicile – et sont tombés premiers. place dans l’AL Est.

Comme si cela ne suffisait pas, l’arrêt-court vedette Gleyber Torres a quitté le match de jeudi dans la troisième manche avec une tension aux ischio-jambiers gauche et le lanceur partant James Paxton a vacillé dans la cinquième image avec une gêne dans l’avant-bras et le coude. On ne sait pas combien de temps, le cas échéant, les deux vont manquer.

Ce qui s’est passé jeudi était un résumé de tout ce qui a mal tourné pour les Yankees au cours des deux dernières semaines – au cours desquelles ils ont également perdu trois des quatre à Tampa et placé Giancarlo Stanton sur la liste des blessés – et un signe avant-coureur de la facilité avec laquelle les choses peuvent s’effondrer. pour un favori des World Series dans une saison de 60 matchs.

Bien sûr, les choses pourraient être bien pires à New York qu’elles ne le sont maintenant. Entre les deux séries contre les Rays, les Yankees ont battu les Braves deux fois et ont remporté les trois matchs contre les Red Sox dans le Bronx. Le juge devrait être activé à partir de la liste des blessés dès samedi. Gary Sanchez sort de son funk offensif rugueux pour commencer la saison et joue une bien meilleure défense. Luke Voit a une séquence de 10 matchs consécutifs et une séquence de quatre matchs consécutifs, et il bat .405 avec six circuits au cours de cette période.

Mais les Yankees n’auront pas à s’inquiéter pour Boston ou Atlanta pour accéder à leur première Série mondiale depuis 2009. Si ce n’était pas déjà le cas, il est clair maintenant que leur plus grande menace cette saison est Tampa Bay. Les Rays ont le tangage pour étouffer les chauves-souris de New York, surtout si les Yankees sont sans un tiers de leur alignement de départ en raison d’une blessure, et ils ont la profondeur en attaque pour harceler la rotation des Yankees et l’enclos des releveurs s’ils n’ont pas leur meilleur. trucs et / ou ne sont pas à pleine puissance.

«C’est vraiment un peu frustrant d’être complètement battu comme ça», a déclaré le releveur Adam Ottavino, qui a accordé trois des cinq points au sixième de Tampa. Les quatre points attribués à Ottavino cette année ont eu lieu dans les 2 2/3 manches (trois matchs) qu’il a lancés contre les Rays. Ils sont également la seule équipe à marquer des points mérités contre Britton, qui mène la ligue avec huit arrêts. (Il a abandonné une course non méritée aux Red Sox dimanche soir.)

Andy Marlin-USA TODAY Sports

Ce ne sont pas seulement les Yankees non plus. Les Rays ont présenté un dossier de 9-1 au cours de leur voyage de 10 matchs sur la route à Boston, Buffalo et le Bronx, leur seule défaite contre les Blue Jays vendredi. Depuis qu’il a été balayé par Baltimore, qui a pris un départ étonnamment chaud, Tampa a remporté 13 de ses 16 derniers matchs.

« Nous avons beaucoup de défis devant nous, mais vous n’avez pas beaucoup de voyages sur la route comme nous venons de l’avoir », a déclaré le manager Kevin Cash.

Ce prochain défi vient ce week-end avec une série de quatre matchs contre les Blue Jays au Tropicana Field. Toronto connaît sa propre séquence de cinq victoires consécutives après avoir balayé les Orioles et remporté les deux matchs du double de jeudi contre les Phillies. Une troisième équipe pourrait-elle participer à la course de la division AL East?

La saison n’est pas encore à mi-parcours, et les Yankees restent l’équipe la plus talentueuse de la Ligue américaine, sinon de tout le baseball. Ils ont encore trois matchs contre les Rays, à domicile, à partir d’une semaine à partir de lundi. En attendant, ils ont deux séries de week-end contre les Mets – en supposant que la série Subway puisse continuer après une paire de tests COVID-19 positifs dans l’organisation des Mets – et un autre set de deux matchs contre Atlanta.

Les Yankees ont une fiche de 15-3 contre toutes les équipes non-Tampa. Ils ne risquent pas de rater les séries éliminatoires, surtout pas dans le format élargi à 16 équipes de cette année.

Mais ce n’est pas suffisant pour les Yankees de se rendre en octobre. Avec la signature de Gerrit Cole, un enclos rempli de quatre fermetures de profondeur et une liste de frappeurs de nettoyage, ils forment une équipe construite pour gagner la Série mondiale. S’ils ne le font pas, ce ne sera pas à cause des ischio-jambiers serrés, de la fatigue des épaules ou des Astros de Houston.

Non, ce sera à cause des rayons.

Coups rapides:

• Ne chargez pas les bases contre les Padres. Eric Hosmer a déchiré un Grand Chelem lors de la cinquième manche jeudi contre les Rangers, la quatrième compétition consécutive de San Diego avec un Grand Chelem, un record de la MLB.

• Les Cardinals ont remporté leur premier match de neuf manches depuis leur retour de l’épidémie de coronavirus qui les a obligés à passer 16 jours sans jouer.

Tirant de l’arrière 4-2 au neuvième avec personne retiré et les bases chargées, Yadier Molina a frappé un simple RBI sur le terrain pour ramener Saint-Louis dans une course lors de son premier match depuis sa récupération du COVID-19. Les Rouges se rapprochent de Raisel Iglesias, puis ont refusé de marquer l’égalité et ont permis aux deux autres coureurs de progresser. Après un retrait, Kolten Wong a décroché un simple de sortie au champ central droit profond.

• Besoin d’une autre raison pour laquelle Fernando Tatís Jr. a eu raison de lancer une balle rapide 3-0 avec son équipe 7-0? Regardez ce qui est arrivé aux Phillies lors du deuxième match du match double de jeudi. Philadelphie a marqué sept points en haut de la première manche et a conservé une avance confortable jusqu’au bas de la sixième, lorsque c’était au tour de Toronto de marquer sept points, donnant aux Blue Jays une avance de deux points dans leur victoire 9-8. La seule chose pire que les règles non écrites est l’enclos des relevés des Phillies.

• Les Astros ont complété un balayage de quatre matchs contre les Rocheuses au Colorado jeudi, leur donnant huit victoires consécutives. Ils iront pour le n ° 9 sans Alex Bregman, qui a été placé sur la liste des blessés à 10 jours jeudi. Houston avait déjà joué sans Yordan Álvarez et Justin Verlander avant de perdre Bregman.