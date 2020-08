La légende du tennis allemand Boris Becker est venu à la défense de l’ancien élève Novak Djokovic en ce qui concerne l’Adria Tour. L’événement d’exposition a été organisé par Djokovic en juin dans la région des Balkans, mais a fait l’objet de vives critiques en raison du manque de mesures de distanciation sociale sur et en dehors du terrain pendant l’événement et du résultat positif de certains des joueurs du tournoi, dont Djokovic lui-même. .

Boris Becker défend Novak Djokovic lors de l’Adria Tour

Becker connaît le champion de tennis serbe Novak Djokovic pendant trois ans de 2014 à 2016 et a récemment parlé à Ubitennis de l’Adria Tour, affirmant que Djokovic avait de bonnes intentions tout en faisant de même.

« Ce tournoi était pour une bonne cause, Nole voulait juste créer un grand événement caritatif, mais le fait que le gouvernement serbe ait autorisé les spectateurs à remplir les gradins sans protection n’a pas aidé. La menace virale aurait dû être gérée différemment à l’échelle mondiale, et au lieu de cela, la mauvaise décision a été prise.

Ou, simplement, on espérait que tout irait bien. Malheureusement, les prévisions n’étaient pas correctes et, comme cela arrive souvent, rétrospectivement, nous pouvons dire que nous devions être beaucoup plus prudents. « Dans une récente interview au New York Times, Djokovic lui-même a déclaré qu’il n’avait aucun regret à ce sujet. l’événement, mais a déclaré que des précautions supplémentaires auraient pu être prises.

« Nous avons essayé de faire quelque chose avec les bonnes intentions. Oui, il y avait des étapes qui auraient pu être faites différemment, mais est-ce que je vais être à jamais blâmé pour avoir commis une erreur? Je veux dire, OK, si tel est le cas, d’accord , Je l’accepterai, car c’est la seule chose que je puisse faire.

Si j’avais la chance de refaire l’Adria Tour, je le referais. C’est comme une chasse aux sorcières ». Novak Djokovic est le joueur de tennis n ° 1 mondial et a remporté 17 titres en simple du Grand Chelem au cours de sa carrière. Le Serbe n’était pas sûr de se rendre à l’US Open plus tôt en raison de préoccupations concernant la crise sanitaire mondiale, mais il est arrivé à New York pour l’Open de l’Ouest et du Sud et l’US Open il y a quelques jours.

Djokovic visera à remporter un 18e titre en simple du Grand Chelem à New York, ce qui le placerait un derrière Rafael Nadal à 19 Grands Chelems et deux derrière Roger Federer, qui a 20 tournois du Grand Chelem. Photo via le compte Twitter d’Adria Tour