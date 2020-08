L’Avalanche a patiné au large de la glace de Rogers Place mercredi avec un autre coup de coude des Coyotes. Pour le deuxième match consécutif, ils ont dominé le club du désert 7-1 et ont scellé un voyage pour le deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020.

Et encore une fois, la victoire a été propulsée par le meilleur gardien de l’équipe dans la bulle – Nazem Kadri.

« Naz a vraiment trouvé un moyen d’avoir un impact positif sur notre club de hockey, que ce soit sur le jeu de puissance ou 5 contre 5 ou juste ce petit papier de verre supplémentaire dont je pensais avoir besoin l’année dernière », a déclaré le capitaine Gabriel Landeskog après le match. . « Donc, il a été bon pour nous et c’est un de ces gars qui peut en quelque sorte nous aider dans tous les domaines du jeu et c’est aussi un gars formidable dans les vestiaires. Il nous a vraiment aidés, donc ça a été très amusant. jouer avec Naz. «

En huit matchs éliminatoires, Kadri a mené la charge pour les Avs avec six buts et cinq passes; sept de ces points sont venus contre les Coyotes.

C’est loin de là où il était l’an dernier – et, à vrai dire, l’année précédente – lorsqu’il a regardé la plupart des séries éliminatoires depuis la tribune de presse avec les Maple Leafs.

Après avoir enregistré des saisons consécutives de 32 buts, Kadri a connu une saison 2018-19 décevante. Le choix de première ronde des Maple Leafs de 2009 n’a marqué que 16 buts et accumulé seulement 44 points en 73 matchs avant de ne durer que deux matchs en séries éliminatoires en raison d’une autre suspension. Il avait été suspendu l’année précédente contre la même équipe des Bruins. Toronto a perdu les deux séries.

Maintenant, Kadri, qui a été échangé le jour 1 de l’agence libre en 2019, est un personnage dominant pour une équipe d’Avalanche qui vient d’éviscérer les Coyotes.

« En réfléchissant au temps que j’ai passé à Toronto, en regardant en arrière, vous voulez évidemment apprendre de vos erreurs et simplement essayer de mûrir en tant que personne, en tant que joueur et en tant que coéquipier », a déclaré Kadri après avoir marqué deux points lors du cinquième match, dont son cinquième but en avantage numérique dans la LNH. «Je pense que je n’ai pas plus de valeur sur la glace que je ne le suis dans la surface de réparation ou dans la tribune de presse. Donc, j’essaie simplement de rester calme et calme et, comme je l’ai dit, je veux simplement aider mon équipe à gagner. et je pense que rester dans les jeux ferait ça. «

Les mots mûrs de Kadri, 29 ans, qui a marqué 36 points en 51 matchs en saison régulière, sont devenus le centre de deuxième ligne de l’équipe et sont devenus un rouage clé du jeu de puissance. Oh, et non seulement il a évité toute suspension malgré le fait qu’il joue encore un jeu physique, mais il n’a pas non plus passé une seule seconde dans la poubelle au cours des 19 derniers jours.

« J’ai parlé à Naz quand il nous a parlé pour la première fois de son histoire à Toronto, de certaines des pénalités et de sa réputation et il a tout de suite déclaré qu’il avait commis des erreurs là-bas et qu’il était en quelque sorte passé cela et par-dessus cela et ce ne serait pas un problème », a rappelé l’entraîneur Jared Bednar. « J’ai dit: ‘Hé, écoutez, je veux que vous jouiez à votre jeu et soyez physique et en quelque sorte à bout de ligne et soyez très compétitif et soyez un facteur de différence pour nous, mais je ne veux pas que vous soyez dans la boîte tout le temps Vous êtes trop gros pour notre équipe.

« Et il m’a assuré que ça n’allait pas être un problème et ça ne l’a pas été…. Je pense que c’est un joueur vraiment concentré en ce moment parce qu’il veut prouver qu’il peut le faire à cette période de l’année et il le fait certainement en ce moment. «

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière s’il avait une puce sur l’épaule et quelque chose à prouver, Kadri a pensé que c’était une évaluation assez précise. Jusqu’à présent, il a montré qu’il pouvait être un joueur complet qui ne dépassera pas les limites. Il a déjà dépassé ses 10 points en séries éliminatoires en carrière en tant que Leaf – et c’était au cours de quatre apparitions en séries éliminatoires, 19 matchs et zéro victoire en série.

« Le sourire dit tout », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé de passer le premier tour pour la première fois de sa carrière. « Je suis juste chanceux, chanceux d’avoir l’opportunité d’entrer dans un si grand vestiaire avec d’aussi bons coéquipiers, une si grande organisation, m’a juste donné une chance d’être qui je peux être.

« Ils ont cru en moi depuis que j’ai franchi la porte et j’essaye juste de ne pas les laisser tomber. »