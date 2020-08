Dans l’épisode «The Perfect Mate» de Star Trek: The Next Generation, l’Enterprise transporte une «métamorphose empathique» nommée Kamala, dont les pouvoirs spéciaux de personnalité font d’elle une partenaire romantique irrésistible. Kamala, qui est interprétée par Famke Janssen, a été promise à un dirigeant étranger dans un mariage arrangé destiné à ramener la paix dans deux mondes en guerre, mais cela ne l’empêche pas de séduire le commandant Riker, qui l’escorte dans ses quartiers. Avec difficulté, Riker résiste à ses puissantes phéromones et lui rappelle qu’elle est promise à un autre. «Je connais mon rôle dans l’histoire, commandant», dit-elle. «Mais ça va être un long voyage.» Riker répond: «C’est certainement le cas», puis entre dans le couloir et prononce une ligne dégoulinant de sous-texte sexuel: «Riker to Bridge. Si vous avez besoin de moi, je serai dans Holodeck Four. «

Que fait l’horndog résident de l’entreprise dans le holodeck pour soulager sa frustration? Nous pouvons deviner à quoi pourrait ressembler le journal de son faptain en fonction de sa session de maquillage avec le « knockout » généré par ordinateur que le holodeck livre dans l’épisode « 11001001 », lorsque Riker demande à quelqu’un de « plus sensuel ». Ou, d’ailleurs, sur les versions fantastiques du lieutenant Barclay, accro au holodeck, des coéquipières Crusher et Troi dans l’épisode « Hollow Pursuits ». Si cela ne le dit pas clairement, pensez simplement au bordel holodeck que Quark fonctionne clairement sur Star Trek: Deep Space Nine.

Oui, le holodeck est un endroit pour vivre des rêves moins sinistres (comme jouer au baseball). Mais c’est aussi un espace sûr pour que les officiers de Starfleet deviennent flippants. « En ce qui me concerne, ce que vous faites dans le holodeck est votre propre affaire, du moment que cela n’interfère pas avec votre travail », explique le lieutenant La Forge à Barclay. Mais que faire si cela crée plus de travail pour les autres? Qui range après que Riker ait fini?

Pour cela, il y a l’équipage de bas rang qui travaille bien en dessous du pont de l’USS Cerritos dans Star Trek: Lower Decks, une comédie animée qui a été créée sur CBS All Access jeudi. Riker a affirmé un jour que «le vaisseau se nettoiera tout seul», et peut-être que les reséquenceurs biomateurs ou les robots d’entretien peuvent effacer certaines taches. Dans l’épisode «Moist Vessel» de Lower Decks, cependant, nous apprenons que des enseignes malchanceuses sont affectées à «l’enlèvement des déchets holodeck». Pour reprendre les mots de l’Enseigne Mariner, l’ex-officier habile mais peu ambitieux et rebelle exprimé par Tawny Newsome: «Si j’avais su que j’allais vider les biofiltres de l’holodeck, je n’aurais pas eu autant pour le petit déjeuner.»

Imaginer les aspects les moins glamour de la vie de Starfleet est un aliment de base des conversations de Trekker. «Les gens qui aiment Star Trek aiment trouver d’autres personnes qui aiment Star Trek», déclare le créateur et showrunner de Lower Decks Mike McMahan. «Comme, ‘Oh, tu aimes Worf? J’aime aussi Worf. Parlons de Worf pendant un moment. »Cette impulsion a peut-être donné lieu à des fanfictions sur les concierges holodeck, mais à de rares exceptions près, comme l’épisode TNG de septième saison centré sur l’enseigne« Lower Decks »- une source d’inspiration éponyme pour la nouvelle série de McMahan —Il n’a pas trouvé sa pleine expression dans le canon de Star Trek. Mais de nos jours, relativement peu de choses sont interdites pour Star Trek, y compris le nettoyage des résidus d’un stardate sensuel. «Je pense que Star Trek peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses», dit McMahan.

En termes de séries télévisées, Star Trek, c’est déjà bien plus de choses que jamais. La franchise de films Star Trek boitait sur la puissance d’impulsion depuis Star Trek Beyond en 2016, mais sur le petit écran, l’univers fictif de Star Trek se développe presque aussi vite que l’univers physique. Après la conclusion d’Enterprise en 2005, Star Trek est resté en sommeil à la télévision pendant plus d’une décennie, et avant la première de Discovery en 2017, toute l’histoire de Star Trek englobait six séries (y compris le dessin animé canonique des années 70). En 2021 seulement, cependant, nous verrons probablement six séries Star Trek diffusées, sans compter les webisodes de Short Treks nominés aux Emmy. La programmation actuelle se compose de Lower Decks (qui a reçu une commande de deux saisons), Discovery (qui revient pour une saison 3 retardée par une pandémie en octobre et a déjà été renouvelée pour la saison 4) et Picard (qui a débuté en janvier et semble prêt. fonctionner pendant au moins trois saisons). Et puis il y a un trio de spectacles à venir: Prodigy, une série animée centrée sur les enfants prévue pour Nickelodeon, et deux retombées de Discovery, Strange New Worlds et Section 31, qui rejoindront Lower Decks, Discovery et Picard sur All Access.

Le passage de l’industrie à des saisons de télévision plus courtes a réduit le temps d’écran de la nouvelle série par rapport aux cinq premières émissions d’action en direct, qui ont toutes diffusé des saisons de 26 épisodes au cours de leurs tournées, mais il reste encore beaucoup de Trek à suivre. La personne qui construit le treillis qui prend en charge cette vaste infrastructure Star Trek est Alex Kurtzman, qui a co-écrit et produit le grand écran Star Trek et Star Trek Into Darkness avant de signer un contrat de cinq ans en 2018 pour superviser la franchise pour CBS TV Studios. Kurtzman, qui tire les ficelles de Star Trek chez Secret Hideout, la société de production qu’il a fondée et propriétaire, déclare: «La façon dont nous regardons l’univers de Trek maintenant, c’est qu’il n’a pas à être défini par un seul type de ton. Il devrait en fait pouvoir s’étendre pour couvrir de nombreux tons différents et beaucoup de sentiments différents. Sans prendre de risques sur un large éventail de séries, ajoute-t-il, Star Trek «ne grandira pas, il ne se transformera pas en quelque chose de nouveau. Et je pense que ce que nous faisons, c’est que nous nous donnons de la place pour expérimenter. »

McMahan, qui a vendu Kurtzman sur sa vision d’une émission sur «les gens qui ont mis la cartouche jaune dans le réplicateur de nourriture pour qu’une banane puisse sortir à l’autre bout», dit: «Je pense que c’est un génie dans la façon dont il développe Star Trek en trouvant des gens qui aiment Star Trek et en leur demandant ce qui les passionne dans Star Trek. » Pour McMahan, un ancien écrivain et producteur de Rick et Morty qui a également co-créé Solar Opposites (une autre sitcom animée de science-fiction qui a été créée sur Hulu en mai), c’est le côté comique de Star Trek, qui émerge dans les moments banals entre les alertes rouges et le phaser. se bat sur TNG et d’autres séries préexistantes, mais reste un pays inconnu en tant que centre d’intérêt pour une émission de marque Star Trek.

McMahan usurpe affectueusement Star Trek depuis qu’il a lancé le compte Twitter «TNG Saison 8» en 2011, qui a conduit au livre 2015 Warped: An Engaging Guide to the Never-Aired 8th Season. (Il a également écrit un épisode de Short Treks qui mettait en vedette Rainn Wilson dans le rôle de l’artiste escroc comique Harry Mudd.) Bien que les fans les plus dévoués de Star Trek soient régulièrement bafoués dans la culture pop, l’éthos utopique, pro-science et altruiste de la franchise le rend plus résistant à la satire que, disons, Star Wars, qui a été parodié sans relâche dans les films, les séries et les sketches de Spaceballs à Robot Chicken, Family Guy et les œuvres de Simon Pegg (pas que Family Guy n’ait pas aussi essayé Trek) . Les thèmes de Star Trek, dit McMahan, «le rendent en quelque sorte non comparable à certains égards. Mais ce sont aussi ces thèmes qui vous permettent d’écrire des personnages amusants qui habitent cela, qui peuvent toujours aimer tout cela mais qui ont des défauts et des désirs humains. «

D’où les Cerritos, dont la mission continue est d’aller moins hardiment là où quelqu’un a été auparavant. La tâche des Cerritos est d’établir un deuxième contact: comme le dit le livre Ensign Boimler (Jack Quaid), «Nous faisons signer tous les documents, assurez-vous que nous épelons correctement le nom de la planète, apprenez à connaître tous les bons endroits pour manger. Même le nom du navire est révélateur de son statut peu sexy: le navire de classe Californie porte le nom de Cerritos, plutôt que l’une des villes les plus prestigieuses du Golden State, car McMahon avait l’habitude d’entendre des publicités radio pour le Cerritos Auto Square quand il travaillait comme un PA. En se concentrant sur les tâches indésirables et les mondes de remous qui seraient sous les capitaines Kirk ou Picard, Lower Decks peut explorer de nouveaux coins et recoins de la tradition de Star Trek, en explorant les détails à la discussion de l’étoile de la mort dans Clerks. «C’est quelque chose que je ne sais pas si vous en avez vu autant dans une émission de Star Trek, la montée en puissance de ces personnages après la Starfleet Academy», dit McMahan.

Lower Decks comprend quatre personnages non commandés de base: le combo de couple impair de Mariner et Boimler, et deux autres enseignes, le superfan Tendi (Noël Wells) et l’ingénieur semi-compétent Rutherford (Eugene Cordero), qui continue de maîtriser l’existence en tant que un cyborg. Les subalternes sont liés à l’équipage de commandement par le capitaine Freeman (Dawnn Lewis), qui – à l’insu des autres enseignes – est la mère de Mariner. Ce ne sont pas les étoiles de la première équipe de Starfleet, mais l’équipage est engagé dans sa mission. De même, Lower Decks adhère à la philosophie centrale de Star Trek, même s’il s’écarte de son ton typique. « Je pense simplement qu’il y a certains éléments clés que vous ne pouvez pas rompre avec Trek », déclare Kurtzman. «En fin de compte, il doit renforcer [Gene] La vision essentielle de Roddenberry d’un avenir optimiste. » Kurtzman insiste également sur le fait que «chaque épisode doit en fait être un grand épisode de Star Trek. Ce ne peut pas être juste beaucoup de blagues. »

Veiller à ce que l’humour de Lower Decks vienne d’un lieu d’affection pour Trek, par opposition à «abattre» ses idéaux, était la directive principale de son créateur, qui cite le prédécesseur spirituel Galaxy Quest comme modèle pour un envoi amoureux des tropes de Trek. «Si vous tentiez de faire des trous ou de trouver des raisons pour lesquelles la Fédération ne serait pas bonne, vous pourriez le faire. Mais ce n’est plus Star Trek », dit-il. Il a également éloigné ses écrivains d’une idée d’intrigue dans laquelle Kirk pilote un espace Uber, ce qui aurait pu être drôle mais n’aurait pas été fidèle à Trek. L’émission qu’il envisageait – et, à travers les quatre épisodes fournis aux critiques, a largement réussi à créer – est « à un pas d’être une émission classique et dramatique de Star Trek sans enlever l’air des pneus de ce qui fait de Star Trek, Star Randonnée. »

Tous ceux qui regardent Lower Decks ne sauront pas ce qui fait de Star Trek, Star Trek, qui a forcé le personnel de rédaction à trouver un équilibre entre l’accessibilité et la restauration pour les purs et durs qui goguent chaque blague à l’intérieur. Un épisode précoce livre un grand bâillon sur Miles O’Brien, qui souffre depuis longtemps, qui serait opaque pour quiconque ne connaît pas le personnage de Colm Meaney dans The Next Generation et Deep Space Nine. «Il y avait une centaine de blagues différentes à la fin», dit McMahan. «Et puis nous avons atterri sur la blague du chef O’Brien parce que c’était comme:« Vous savez quoi? Si vous ne savez pas qui est le chef O’Brien, très bien. Mais si vous le faites, cela nous faisait rire. »

Pour resserrer leur lien avec la tradition Trek, McMahan et ses écrivains ont dirigé un club de télévision Star Trek, dans lequel ils regardaient un vieil épisode par nuit et en discutaient le lendemain. Mais il a également rempli sa salle d’écrivains avec des néophytes de Star Trek qui pouvaient évaluer si les blagues avaient atterri sans un rappel complet du contenu de Memory Alpha et aider à réduire les références qui semblaient insérées uniquement dans un but de référencement. «Les références dans la série sont soit utilisées à des fins comiques ou pour la texture de la science-fiction», dit-il. « Ils devraient se sentir si ininterrompus que si vous n’avez pas vu Star Trek, cela ressemble à une émission de science-fiction mythologiquement large qui a une compréhension claire du monde dans lequel elle habite. Mais si vous connaissez Star Trek, vous vous dites: ‘Putain de merde, c’est un Bat’leth.’ »Le meilleur des cas, poursuit McMahan, est que quelqu’un pourrait assez aimer Lower Decks pour rechercher les séries précédentes, ce qui faites de lui une sorte de missionnaire pour la franchise qu’il aime si profondément qu’il croit que ce devrait être un service municipal. «Je pense que lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, vous devriez avoir un petit écran sur lequel se trouve le nouveau Star Trek tout le temps, peu importe où vous vivez», dit-il.

Ces écrans seraient mieux approvisionnés que jamais à l’ère de six séries Star Trek simultanées. Ce trafic intense de Trek impose des exigences supplémentaires à chaque showrunner. Lower Decks se déroule en 2380, un an après Nemesis, le dernier film à présenter l’équipe de TNG. Comme avec Picard, alors, le potentiel existait pour des camées fréquentes d’acteurs hérités de la nostalgie. McMahan dit qu’il a trouvé quelques endroits pour incorporer les vétérinaires de Trek pour des raisons qui avaient du sens dans une histoire, mais il a constaté que les autres signifiants de Star Trek – la musique, le pont, les armes, les extraterrestres, etc. – suffisaient généralement en fournissant une atmosphère appropriée. Lorsqu’il s’est plongé dans d’autres castings de Trek, il a dû communiquer étroitement avec l’équipe de Kurtzman à Secret Hideout pour éviter de «gêner le canon des autres».

La question des croisements revient souvent à Kurtzman, qui dit avoir étudié le redémarrage de Star Wars de Disney et les univers cinématographiques et télévisuels de Pixar, Marvel et DC pour développer des choses à faire et à ne pas faire pour la construction de franchise. Une clé, dit-il, est la cohérence de la marque: bien que chaque entrée individuelle devrait différer des autres, elles devraient toutes fournir des expériences qui partagent certains traits prévisibles. Une autre consiste à passer progressivement à un événement Avengers au lieu de passer directement à Batman v Superman: Dawn of Justice.

« Concentrons-nous sur la création de grands spectacles singuliers avec de grands personnages dont le public tombe amoureux », dit-il. «Laissons-les vivre dans ce monde. Et si nous pouvons en créer suffisamment et que les histoires arrivent à un endroit où il devient logique de mélanger des spectacles ou des personnages, tant mieux. Mais ne commencez pas avec cet objectif. » Et, conclut-il, n’abusez pas du service des fans, qui se retourne contre vous s’il ne vous semble pas mérité.

Le déploiement agressif de Disney de nouveaux films Star Wars – que la société a depuis ralenti – illustre les risques de saturation. Mais Kurtzman ne craint pas d’inonder le marché avec trop de Trek TV. «Nous vivons dans un monde où plus c’est plus quand il s’agit de la télévision», dit-il. «La culture de consommation dans laquelle nous vivons maintenant en ce qui concerne la programmation est si vorace que je pense que le devoir de ce que nous faisons est de nous assurer que chaque émission ne cannibalise pas les autres émissions, a sa propre identité individuelle. . »

Au départ, Discovery était différent car il était sérialisé; maintenant, il se distingue grâce à un saut dans le temps de la saison 2 qui l’a mené au 32e siècle, mille ans après The Original Series. Picard est unique car il tourne autour d’un seul personnage qui opère indépendamment de Starfleet. Strange New Worlds sera un retour épisodique de la série originale avec les versions de Discovery de Spock et Captain Pike, et la section 31 sera probablement plus sombre et orientée vers l’intelligence et le subterfuge. Lower Decks est une comédie animée, et Prodigy s’adressera à un public plus jeune. En théorie, chaque nouvelle série est suffisamment distinctive pour se tailler sa propre niche narrative. Et si chacun revendique une section distincte du calendrier, le soleil ne se couchera peut-être jamais sur l’empire Star Trek TV.

« Strange New Worlds sera plus d’aventures individuelles autonomes, planète de la semaine, extraterrestre de la semaine, comme était TOS », dit Kurtzman, ajoutant: « Il y aura, bien sûr, une sérialisation émotionnelle sur Strange New Worlds, mais ce sera un retour à la forme et un retour aux classiques. La section 31, qui verra Michelle Yeoh reprendre son rôle de capitaine Georgiou de l’univers miroir amoral et manipulateur de Discovery, n’est peut-être pas aussi facile à vendre aux Trekkers de longue date. « Je dirais qu’il est vraiment essentiel pour Star Trek d’avoir la liberté de voyager dans des endroits qui peuvent initialement sembler effrayants, dangereux et différents », dit Kurtzman. « Mais je pense que je peux assurer aux fans que nous n’allons jamais faire la version sombre, sombre et sombre de Star Trek qui fait exploser tout ce que vous aimez à ce sujet. » (Je suis tout à fait pour la liberté et la nouveauté, mais je manque le temps où les scènes de torture de Star Trek concernaient davantage des lumières vives que l’horreur corporelle basée sur le globe oculaire.)

Bien que parfois inégaux, Discovery et Picard ont été accueillis modestement par la critique, mais il est difficile d’évaluer comment ils ont engagé le public. CBS All Access ne publie pas le nombre de téléspectateurs ou le nombre d’abonnements – un porte-parole a seulement déclaré que les originaux de Star Trek du service sont «certaines des séries les plus regardées sur CBS All Access» – mais il semble toujours désireux d’être dans les affaires de Star Trek . «J’ai assez de sens des chiffres pour savoir qu’ils sont assez bons», dit Kurtzman. « Et je sais qu’ils continuent de commander nos émissions, ce qui signifie qu’ils travaillent pour All Access et pour Viacom. »

Ces commandes occupent Kurtzman: en plus de co-présenter Discovery avec Michelle Paradise, il participe à tous les autres projets. Il délègue une grande partie des choix de la série non-Discovery aux voix auxquelles il a confié les clés de la propriété intellectuelle, mais il intervient toujours périodiquement. «Si je vois qu’un spectacle se dirige vers une route qui semble déclencher de mauvaises réactions en ce qui concerne Trek, je dois en parler», dit-il. Il est également très impliqué dans la postproduction, en particulier sur la série live-action. « C’est un autre domaine qui, je pense, fait partie de mon travail, est d’entrer là-dedans et non seulement de couper les émissions, mais également de mélanger les émissions, de chronométrer les émissions et de surveiller tous les effets visuels. »

Sur le plan visuel, Kurtzman dit qu’il maintient la série sur petit écran au même niveau que les films récents. Lorsque Star Trek revient au cinéma – en supposant que tout le soit – les superproductions potentielles devront travailler plus dur pour se différencier de leurs cousins ​​du petit écran et identifier des histoires qui conviennent mieux à deux heures que 10. «Il ne s’agira pas de portée et échelle plus », dit-il. « Nous en avons beaucoup dans nos émissions. »

On ne sait pas combien de temps Lower Decks peut continuer la comédie sans s’écarter quelque peu de son titre et de ses prémisses. McMahan écrit actuellement la finale de la deuxième saison et confirme que ses personnages sont toujours des enseignes, mais il dit qu’ils ont connu une croissance. «Ce qui est bien avec les émissions existantes de Star Trek, c’est que cela a créé l’idée que vous pouvez regarder sept saisons où quelqu’un est un enseigne, pour le meilleur ou pour le pire pour ces personnages», dit-il. « Mais je n’aime pas vraiment l’idée de faire un spectacle où tout le monde est pris au piège de l’ambre. »

Le contrat de Kurtzman le lie à CBS pendant encore quelques années, et il n’est pas non plus en reste. Il a conclu cet accord en présentant à CBS un plan quinquennal qui prévoyait cinq à sept émissions soigneusement organisées et coordonnées. Les derniers éléments de ce plan sont sur le point d’être mis en place. «Je suppose que nous devrons bientôt élaborer un autre plan quinquennal», dit-il. Comme l’a dit un jour un autre capitaine de Star Trek, voyons ce qui se passe.