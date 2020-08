Le combattant de 26 ans est actuellement hors de danger | Gary Gershoff / .

Voir cet article sur Instagram

Phillip A. Thomas II, 24 ans, a été arrêté dimanche matin pour avoir tenté de kidnapper la lutteuse de la WWE Sonya Deville (Daria Berenato) dans le comté de Hillsborough, en Floride. Le Tampa Bay Times rapporte que Thomas a été accusé de harcèlement criminel, de cambriolage armé d’une habitation, de tentative d’enlèvement à main armée et de méfait criminel. J’aurais traqué Deville en ligne pendant des années et j’avais planifié la tentative d’enlèvement depuis huit mois. Thomas a percé un trou dans la moustiquaire de la maison de Deville, puis a attendu plusieurs heures avant de s’endormir. Il est entré dans la maison par une porte coulissante en verre, ce qui a déclenché une alarme. Deville a repéré Thomas à travers une fenêtre, puis a fui sa maison avec une autre personne dans une voiture avant d’appeler le 911. La police a arrêté Thomas alors qu’il était encore à l’intérieur de la maison. En savoir plus sur TampaBay.com. POV de Powell: Thomas avait en fait un couteau, des attaches en plastique, du ruban adhésif et une masse avec lui. Heureusement, Deville n’a pas été blessé et Thomas a été arrêté et reste en prison sans caution à compter de cette mise à jour. Si le comportement de Thomas vous semble normal de quelque manière que ce soit, demandez immédiatement de l’aide mentale. ?? #SonyaDeville #Summerslam #Smackdown #WWERAW

Un post partagé par The Wrestle Daily (@thewrestledaily) le 16 août 2020 à 2:44 PDT