Liberbank Gijón affrontera Granollers en quarts de finale de la Copa de la Reina correspondant à la saison dernière, qui se jouera le premier week-end de septembre dans la ville de Malaga d’Alhaurín de la Torre.

Cela a été révélé par le tirage au sort hier pour faire correspondre les huit équipes classées. La championne en titre, Bera Bera, affrontera Elche; Aula Valladolid à l’Atlético Guardés et l’hôte, Rincón Fertilidad Málaga, à Rocasa.

La première journée aura lieu le 4 septembre et les quarts de finale entiers se joueront dans une journée marathon qui débutera à 12h15 avec le match de Bera Bera, elle sera suivie des Aula-Guardés à 15h30 puis L’équipe de Gijón se rendra sur le terrain à partir de 18 heures. L’hôte fermera à 20h30. Selon l’avance fournie par l’organisation, le match entre Liberbank Gijón et Granollers sera offert en direct sur Teledeporte. En cas de dépassement de cette première pierre d’achoppement, les gijonesas auraient pour rival en demi-finale le vainqueur du match entre Málaga et Rocasa.

L’entraîneur de Liberbank Gijón, Cristina Cabeza, était « content du tirage au sort car nous avons évité Bera Bera et Malaga au premier tour ». Concernant son rival, il estime que « je vois Granollers comme une équipe plus ou moins de notre niveau, ça va donner beaucoup de guerre, mais on peut gagner ». Malgré les circonstances, l’entraîneur assure que « le club est ambitieux et dès le premier jour, ils m’ont dit qu’ils voulaient la gagner. Mais il faut être conscient qu’on atteindra la Coupe avec très peu de préparation et que la Ligue sera très longue. et cela en espérant qu’il n’y aura pas d’arrêts à cause du coronavirus. On va jouer, si on gagne très bien, mais sinon, la saison est très longue et on doit s’occuper de l’équipe qui ne dure pas longtemps comme les autres saisons. «