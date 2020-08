TORONTO (AP) Andrei Vasilevskiy a réalisé 28 arrêts et le Lightning de Tampa Bay a battu les Blue Jackets de Columbus 2-1 lundi pour prendre une avance de 3-1 dans leur série éliminatoire de la Conférence de l’Est.

Barclay Goodrow et Yanni Gourde ont chacun marqué un but et une passe alors que le Lightning a poussé les Blue Jackets au bord de l’élimination après avoir été balayés par Columbus au premier tour des séries éliminatoires 2019.

Le cinquième match aura lieu mercredi.

«Chaque match a été une bataille, et je ne m’attends pas à ce que ce soit différent à l’avenir, a dit le centre du Lightning Blake Coleman, qui a contribué au score de Goodrow. «Ils ne vont pas être une équipe qui reste pour nous. Être 3-1 est génial, mais cela ne veut rien dire si vous ne vous occupez pas des affaires. »

Cam Atkinson a marqué pour Columbus et Joonas Korpisalo a réalisé 20 arrêts.

Les Blue Jackets semblaient s’être rechargés après une panne d’essence lors de la défaite du troisième match. Ils ont inscrit le premier but en début de première période, mais il a été écarté car Alexandre Texier était hors-jeu à l’entrée de la zone.

Ensuite, le Lightning a marqué deux fois dans les cinq premières minutes de la deuxième période.

Ils ont ouvert le score 16 secondes après le début de la seconde lorsque Goodrow a coupé la rondelle dans le trafic devant Korpisalo et l’a fait passer au-dessus de son bloqueur. Gourde a porté le score à 2-0 en redirigeant un tir lointain de Kevin Shattenkirk à 4:09.

Moins de deux minutes plus tard, Atkinson a obtenu le crédit pour le but de Columbus lorsqu’un tir lointain de Pierre-Luc Dubois a fait un flipper entre Atkinson et le gardien avant de rentrer dans le filet. Vasilevskiy a plaidé en vain pour l’interférence du gardien de but.

« La vraie clé, c’est que (les deux derniers) matchs, nous avons pris une avance de deux, et avons laissé tomber, vous savez, un but à des moments assez cruciaux où ils pourraient prendre de l’élan grâce à quelque chose », a déclaré le défenseur du Lightning Kevin Shatternkirk, qui avait une passe décisive sur le but de Gourde. « Et je pense que nous avons fait un excellent travail de réinitialisation, vous savez, en réalisant que nous avons une avance de deux buts pour une raison, et quand il en descend à un, nous sommes toujours en contrôle. »

L’entraîneur de Tampa Bay, Jon Cooper, a déclaré qu’il était gratifiant de voir la ligne Gourde-Goodrow-Coleman enfin récompensée pour son travail acharné.

«La seule chose, c’est qu’ils nous ont donné le ton, a dit Cooper. «Ils ont commencé chaque match. Vous savez qu’ils sont comme des moucherons. J’ai l’impression qu’ils sont toujours en train de bourdonner et que vous essayez de les assommer et qu’ils ne partent jamais. Ils placent l’éthique de travail avant tout. Ce sont des joueurs désintéressés et ils n’ont pas d’interrupteur. »

Columbus a pris une pénalité pour trop d’hommes sur la glace avec 1:07 à jouer dans le match, ce qui a interrompu sa poussée de 6 contre 5.

«Cela n’a aucun sens d’être frustré, a dit l’entraîneur de Columbus, John Tortorella. » Préparez-vous simplement pour notre prochain match.

«J’adore notre équipe, a-t-il dit. « J’aime la façon dont ils se sont comportés, donc tout le temps ici dans la bulle. »

Atkinson a déclaré que les Blue Jackets avaient assez bien joué pour gagner. Korpisalo a ajouté que c’était probablement le meilleur match de la série de l’équipe jusqu’à présent.

«Je pensais que nous avions fait de très bonnes choses, a dit Atkinson. «Vous pouvez voir les rondelles rebondir comme des fous sur beaucoup de jeux. Dans l’ensemble, je pensais que nous avions joué un match assez solide. C’est juste une de ces choses. »

REMARQUES: Tampa Bay a une fiche de 0 pour 9 en avantage numérique dans la série tandis que Columbus est de 2 pour 14. … Atkinson est revenu après avoir été classé «inapte à jouer» au cours des deux derniers matchs. Emil Bemstrom était une égratignure. … Le F Kevin Stenlund a fait ses débuts en séries éliminatoires pour les Blue Jackets et a patiné dans le groupe de supériorité numérique.

—

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP-Sports