Venu le temps. La première bataille du défi Athlète de Madrid remporter la Ligue des champions pour la première fois de son histoire débute aujourd’hui jeudi à 21h00 au stade José Alvalade de Lisbonne. Les colchoneros affrontent le RB Leipzig en quarts de finale de la Ligue des champions, qui n’a jamais été dans le top huit.

Sans pour autant Ange Correa ni Vrsaljko Dans l’appel après que les deux ont été testés positifs pour le coronavirus lors du retour au travail de l’équipe rojiblanco, le «Cholo» Simeone pourra compter sur un Thomas arrivé au rendez-vous entre des boules de coton. De son côté, l’allemand Leipzig n’a pas dans ses rangs celui qui tout au long de la saison a été sa grande star: Timo Werner, qui est déjà un nouveau joueur de Chelsea.

La réunion peut être vue en direct sur Ligue des champions Movistar et dans Mitele Plus, en plus sur le site Web de OKDIARY avec des commentaires en direct. L’imposant stade José Alvalade dictera le jugement entre Espagnols et Allemands, qui joueront une place en demi-finale de la Ligue des champions. Sera-ce l’année de l’Atlético de Madrid?

À quelle heure joue RB Leipzig – Atlético de Madrid?

Espagne: 13/08/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 13/08/2020 16h00

Mexique: 13/08/2020 14:00 heures.

La Colombie: 13/08/2020 14:00 heures.

Pérou: 13/08/2020 14:00 heures.

Chili: 13/08/2020 15h00

Venezuela: 13/08/2020 15h00

Uruguay: 13/08/2020 16h00

Les anges: 13/08/2020 12:00 heures.

New York: 13/08/2020 15h00

Où joue RB Leipzig – Atlético de Madrid?

Stade José Alvalade (Lisbonne, Portugal).

Qui arbitre le RB Leipzig – Atlético de Madrid?

Szymon Marciniak (Pologne).

Où est la télévision RB Leipzig – Atlético de Madrid?

Espagne: Movistar Champions League, Mitele Plus.

Argentine: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports.

Canada: DAZN.

Chine: CCTV-5, QQ Sports Live.

La Colombie: ESPN2 Colombie, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur.

France: RMC Sport 1, RMC Sport en direct.

Allemagne: TeleClub Sport Live, Sky Sport UHD, DAZN, Sky Go, Sky Sport 1 / HD.

Italie: SKY Go Italia, Sky Sport Uno, NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport 251.

Japon: DAZN.

Mexique: ESPN North, ESPN Play North.

Nicaragua: ESPN North, ESPN Play North.

Panama: ESPN North, ESPN Play North.

Le Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

Royaume-Uni: BTSport.com, BT Sport 1, BT Sport Extra, BT Sport Ultimate, BT Sport App.

États Unis: Univision NOW, TUDN App, TUDNxtra, UniMás, TUDN.com, ZonaFutbol, ​​CBS All Access, TUDN USA.

Composition possible RB Leipzig – Atlético de Madrid

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño; Fosberg, Schick et Poulsen.

Athlète de Madrid: Oblak; Arias, Felipe, Savic, Lodi; Llorente, Saúl, Thomas, Koke; Diego Costa et Joao Félix.