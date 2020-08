David contre Goliath. La deuxième demi-finale de Ligue des champions affronte le surprenant Lyon par Rudi Garcia, bourreau de la Juventus et de Manchester City, à l’armée allemande de Bayern Monaco, qui a balayé Barcelone de Messi. Les deux équipes se retrouvent dix ans après le dernier passage européen et même alors c’était une demi-finale: les Bavarois ont passé avant d’être battus en finale par l’Inter de Mourinho. Les analystes de paris, rapporte Agipronews, voient les rouges allemands clairement favorisés pour le succès, gagnant des chiffres à 1,26 tandis que la société française est à 10 avec un nul à la 90e à 6,50. Compte tenu de la puissance offensive du Bayern, qui a explosé en 8-2 contre le blaugrana, Over, 1,37, est clairement préféré à Under, 3,05. Le 0-3 en faveur de la formation de Flick, dernier résultat entre les deux équipes, se joue à 8,70 tandis que le 3-1 pour Lyon, score identique rogné aux Citizens, paierait la mise 74 fois. L’enjeu du challenge sera celui entre les deux numéros 9, Moussa Dembélé et Robert Lewandowski. L’attaquant lyonnais a frappé l’équipe de Pep Guardiola avec deux buts et une nouvelle marque multiple est donnée à 23 tandis que le quatrième doublé de l’attaquant polonais de la saison en Ligue des champions est à 2,85.