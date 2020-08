Ce dimanche, à Lisbonne, deux élèves de la même école se retrouveront en finale de la Ligue des champions, entre le PSG et le Bayern Munich: Thomas Tucel et Hansi Flick.

Ils seront deux représentants de l’école traditionnelle allemande de la discipline, du vertige, du déploiement physique et du sacrifice pour obtenir des résultats. Froid, diront certains. Des calculatrices, ça peut l’être. Mais impeccable et fidèle à ses idées et à son travail à un niveau exemplaire.

Hansi Flick sera le sixième entraîneur allemand à se qualifier pour une finale de Ligue des champions avec la victoire du Bayern contre l’Olimpique Lyon après Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Klaus Topmöller, Jürgen Klopp et Thomas Tuchel qui sera son rival en finale avec PSG.

Le vainqueur de dimanche deviendra le quatrième entraîneur allemand, après Hitzfeld, Heynckes et Klopp, à remporter la Ligue des champions.

Si l’histoire de l’ancienne Coupe d’Europe est également prise en compte, il faut ajouter les noms d’Udo Latteck, qui s’est imposé avec le club bavarois 4-0 en 1974 contre l’Atlético de Madrid après la fin du premier match 1- 1, et Dettmar Krammer, avec qui le Bayern a remporté les finales 1976 et 1977 contre Leeds United et contre Saint-Étienne.

Finales de la Coupe d’Europe avec deux entraîneurs de la même nationalité: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1979 Forest (Clough) contre Malmö (Houghton). 🇮🇹 2003 Milan (Ancelotti) c. Juve (Lippi). 🇩🇪 2013 Bayern (Heynckes) contre Dortmund (Klopp) 🇩🇪 2020 Bayern (Flick) vs. PSG (Tuchel). pic.twitter.com/YGGLzr1KjK – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 19 août 2020

Dans l’histoire, il convient de rappeler que Hitzfeld était en trois finales, une avec le Borussia Dortmund et deux avec le Bayern Munich. En 1997, il a remporté le titre avec Dortmund en battant la Juventus 3-1. En 1999, il a perdu contre le Bayern la légendaire finale de Barcelone 2-1 contre Manchester United, avec deux buts dans le temps additionnel, et en 2001, il a remporté le club bavarois contre Valence aux tirs au but.

Heynckes a remporté sa première finale avec le Real Madrid en 1998, 1-0 contre la Juventus, a perdu contre le Bayern aux tirs au but contre Chelsea en 2012 et en 2013 a gagné 2-1 avec les Bavarois contre Dortmund.

Topmöller a perdu sa seule finale en 2002 avec Leverkusen contre le Real Madrid 2-1 contre le Real Madrid dans ce match du mémorable but de volley de Zinedine Zidane.

Klopp, pour sa part, a perdu ses deux premières finales, en 2013 avec Dortmund contre le Bayern de Heynckes 2-1 et en 2018 avec Liverpool contre le Real Madrid 3-1 mais a remporté la troisième avec le club anglais en 2019 contre Tottenham 2-0.