L’entraîneur espagnol Julen Lopetegui lCe vendredi, il a remporté son premier titre d’entraîneur en menant Séville à sa sixième Ligue Europa, quatrième titre en sept ans pour l’équipe andalouse, pour savourer la gloire et justifier son travail après les troubles dans lesquels il a vécu ses expériences précédentes avec l’équipe nationale et le Real Madrid.

Lopetegui avait été Champion d’Europe U19 et U21 avec l’Espagne, mais il n’avait pas sorti son record sur un banc de club. Après plusieurs années de travail dans les catégories inférieures de la « Roja », l’entraîneur basque a eu sa première grande expérience dans un banc de club avec Porto, de 2014 à 2016.

Au Portugal, il a laissé une grande impression, en particulier dans sa première saison et la seule qu’il a terminée, pour plus tard donner un saut bien mérité à l’équipe senior espagnole, en remplacement de Vicente del Bosque. L’entraîneur basque a ressuscité une équipe championne, sur une trajectoire presque immaculée jusqu’à la Coupe du monde 2018 en Russie.

Là, quelques heures avant le début du tournoi, est sorti par la porte arrière pour signer pour le Real Madrid. Le désaccord entre la Fédération, le club et l’entraîneur a été le plus célèbre de l’épreuve russe et l’Espagne n’a pas bien fait du tout, tombant en huitièmes de finale contre l’hôte, sans âme ni football quand il est arrivé comme l’un des favoris.

L’engagement envers le Real Madrid, le plus beau jour de sa vie comme il l’a dit dans la présentation, était encore plus amer, depuis le géant blanc n’a pas laissé le temps à son projet et il l’a chargé au mois d’octobre, après avoir concédé un 5-1 au Camp Nou. L’amertume que le coach basque a dû ressentir ne peut s’expliquer que par lui-même.

Deux projets de rêve qu’il n’a pas pu réaliser ont cédé la place au Le pari de Séville pour cette saison qui s’est terminé ce vendredi à Cologne (Allemagne). L’équipe andalouse lui a donné une nouvelle équipe, une équipe pleine de signatures et a également exigé qu’il soit parmi les meilleurs. Lopetegui s’est conformé et a fait travailler ses joueurs dès le premier jour, même en étant candidat pour le titre de champion.

Le Real Madrid et Barcelone ont été laissés seuls comme presque toujours, mais Séville n’a pas perdu de vue le train des « Champions », qu’ils ont lié dans le tableau après l’arrêt dû au coronavirus. La citation fétiche du sevillismo manquait, en format compact en raison de la pandémie. Ni Roma, ni Wolves, ni United, ni Inter, l’équipe espagnole s’est avérée être la meilleure de la compétition, six finales et six titres, avec un Lopetegui prétendant être un grand sur le banc.