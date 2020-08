Il Lorient a commencé par une victoire 3-1 à domicile contre Strasbourg lors de leur premier match de Ligue 1, qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Yves Allainmat – Le Moustoir. Avec ce résultat, l’équipe de Lorient Il est deuxième avec trois points et le Strasbourg dix-neuvième et sans points en fin de match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Strasbourg, qui a réussi à prendre de l’avance sur le tableau d’affichage avec un but de Chahiri à la 30. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un résultat de 0-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Lorient, qui a égalisé le jeu grâce à un objectif de Wissa à 51 minutes. Par la suite, l’équipe locale a marqué au moyen d’un but de pénalité maximum de Grbic à la 60e minute, permettant 2-1. Après un nouveau jeu, le score du Lorient grâce à un objectif de Hamel peu de temps avant la fin, plus précisément en 87, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un résultat final de 3-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs de la Lorient qui sont entrés dans le jeu étaient Abergel, Wadja, Marveaux et Hamel remplacer Diarra, Lemoine, Boisgard et Grbic, tandis que les changements dans Strasbourg étaient Djiku, Waris, Zohi, Bellegarde et Saadi, qui est entré pour remplacer Lala, Prcic, Sissoko, Chahiri et Thomasson.

L’arbitre du match a montré cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Boisgard, Wadja et Laporte de l’équipe locale et Simakan et Carole L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Il Lorient occupait la deuxième place avec trois points après la dispute de ce duel de la première journée de Ligue 1, tandis que le Racing Strasbourg il était à la 19e place sans aucun point au classement.

Lors du tour suivant, le deuxième de Ligue 1, le Lorient jouera son match contre lui AS Saint Etienne à domicile. Pour sa part, Racing Strasbourg jouera dans son fief son match contre lui OGC Nice.

Fiche techniqueLorient:Nardi, Morel, Laporte, Le Goff, Mendes, Lemoine (Wadja, min 71), Le Fée, Boisgard (Marveaux, min 84), Wissa, Diarra (Abergel, min 12) et Grbic (Hamel, min 84 )Course de Strasbourg:Kawashima, Mitrovic, Koné, Carole, Simakan, Prcic (Waris, min.64), Sissoko (Zohi, min.76), Thomasson (Saadi, min.83), Chahiri (Bellegarde, min.76), Lala (Djiku, min.64) et AjorqueStade:Stade Yves Allainmat – Le MoustoirButs:Chahiri (0-1, min.30), Wissa (1-1, min.51), Grbic (2-1, min.60) et Hamel (3-1, min.87)